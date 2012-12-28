Липчанин Дмитрий Куликов ночью может во второй раз выиграть Кубок Стэнли

«Флориде» осталась одна победа в серии, она играет дома.

А накануне «Флорида» в гостях одержала победу в пятой игре – 5:2 и вышла вперёд в серии.











Радуется очередному голу 37-летний Брэд Маршан, главный претендент на «Конн Смайт Трофи» - приз наиболее ценному игроку плей-офф. Рядом №7 Дмитрий Куликов.





На этот раз вновь отличился канадец Коннор Макдэвид (48-я минута), затем Сэм Райнхарт восстановил преимущество «пантер» в три шайбы (49-я). Кори Перри (57-я) показал, что в НЛХ бьются до конца и отквитал ещё одну шайбу, но форвард гостей Ээту Луостаринен (59-я) поразил пустые ворота.











Одна из главных "звезд" и надежд южан - российский вратарь Сергей Бобровский





Куликов провёл на площадке 15 минут и 57 секунд – высокий показатель для защитника оборонительного плана, применил два силовых приёма и завершил матч с показателем полезности «+1» (т.е. выиграл свой «микро-матч», находясь на льду).















Санрайз ждёт

Дмитрий Куликов – уже легенда и обладатель достижения, на повторение которого в Липецке могут уйти поколения. В прошлом сезоне он в составе «Флориды» уже брал Кубок Стэнли (любопытно, что тогда в финале пришлось тоже рубиться с «Эдмонтоном», «пантеры» выиграли серию – 4:3). В заокеанской лиге Дмитрий проводит свой 16-й сезон. В январе он стал всего 9-м россиянином, которому покорился рубеж в 1000 матчей в заокеанской лиге.













Фото официального сайта НХЛ

Липецкий защитник «Флориды» Дмитрий Куликов ближайшей ночью близок к тому, чтобы завоевать второй в карьере Кубок Стэнли.Сейчас «пантеры» ведут в серии с «Эдмонтом Ойлерз» - 3-2, для завоевания главного трофея мирового хоккея им нужно выиграть ещё одну встречу. Шестая игра серии начнётся ближайшей ночью в 03 часа по Москве на площадке южан в Санрайзе.Шайбы Брэда Маршана и Сэма Беннетта позволили американцам повести после первого периода 2:0 и этот счёт держался вплоть до начала третьего отрезка. На 46-й минуте Маршан оформил «дубль», но трудно утверждать, что в матче самой непредсказуемой лиге мира всё стало ясно. Ведь в предыдущей встрече «Эдмонтон» как раз и отыгрался после счёта – 0:3, а затем забросал победную шайбу в овертайме – 5:4. Правда, тогда у «нефтяников» в запасе были два периода…