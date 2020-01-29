Происшествия

18 минут назад

На окраине Липецка нашли китайских нелегалов

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#мигранты
На окраине Липецка нашли китайских нелегалов

Вчера в селе Кулешовка Липецкого района полицейские проводили спецоперацию по выявлению нелегальных мигрантов. Среди задержанных трое граждан КНР.

- 28 января на территории села Кулешовка сотрудники управления по вопросам миграции УМВД РФ по Липецкой области проводили проверку соблюдения миграционного законодательства. Проверены 11 человек, у восьми из них есть разрешение на пребывание и работу в России. В отношении троих составлен протоколы по ст.18.8 КоАП РФ - нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ, - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

По сведениям GOROD48, восемь мигрантов с разрешениями — граждане Республики Узбекистан, а трое рабочих — китайцы.


Фото: sogoucdn.com
2 467
#мигранты

Комментарии (2)

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4 минуты назад
предать их продезинфецируйте их на огне
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Берия

4 минуты назад
Это они от вируса спрятались, или наоборот приехали распространять, чтобы от жителей города ничего не осталось.
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