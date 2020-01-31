57 минут назад
Бывшего главу Данкова подозревают в получении еще одной взятки
Следствие считает, что он получил 50 000 рублей от коммерческой фирмы.
- Правоохранительными органами выявлен факт получения взятки бывшим главой городского поселения Данков. Должностное лицо подозревается в получении от ООО Фирма «Эверест» 50 000 рублей за подписания актов выполненных работ по неисполненному в срок муниципальному контракту, - сообщила сегодня прокуратура Липецкой области.
30 января отношении Алексея Левина возбуждено еще одно уголовное дело - по ч.4 ст.290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки за совершение незаконных действий в значительном размере).
Напомним, что Алексея Левина отправили в отставку 17 сентября 2019 года на внеочередной сессии Данковского горсовета. Поводом для такого решения депутатов стало письменное требование Игоря Артмонова об отставке мэра. Глава области сообщил депутатам, что региональное управление по вопросам противодействия коррупции выявило в деятельности мэра нарушения антикоррупционного законодательства.
19 сентября следственное управление СК России по Липецкой области возбудило в отношении Левина уголовные дела по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Мэра обвиняли в махинациях с земельным участком и арендой муниципальной собственности.
27 сентября следствие сообщило о новом эпизоде в деле мэра Данкова:
«По указанию мэра с подчиненных ему сотрудников были собраны начисленные в качестве премий за участие в городском празднике деньги в сумме 50 тысяч рублей. Деньги были переведены на счет Фонда развития и благоустройства Данковского района, а впоследствии израсходованы мэром на собственные цели».
Эти действия в СУ СК квалифицировали по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Ждём когда
Кузьмич
матвей
коммунист
товарищ
Когда начнёте сажать мздаимцев из мэрии?
Конченый ЕДИРАСТ
еще ищите
Правильно
А почему