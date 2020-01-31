Бывшего главу Данкова подозревают в получении еще одной взятки

Следствие считает, что он получил 50 000 рублей от коммерческой фирмы.

Во время расследования уголовных дел о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий бывшего мэра Данкова Алексея Левина следователи регионального СКР совместно с полицейскими выявили еще один преступный эпизод в деятельности чиновника.

- Правоохранительными органами выявлен факт получения взятки бывшим главой городского поселения Данков. Должностное лицо подозревается в получении от ООО Фирма «Эверест» 50 000 рублей за подписания актов выполненных работ по неисполненному в срок муниципальному контракту, - сообщила сегодня прокуратура Липецкой области.



30 января отношении Алексея Левина возбуждено еще одно уголовное дело - по ч.4 ст.290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки за совершение незаконных действий в значительном размере).