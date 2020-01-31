Общество

57 минут назад

Бывшего главу Данкова подозревают в получении еще одной взятки

11 698
#взятка #Алексей Левин
Бывшего главу Данкова подозревают в получении еще одной взятки

Следствие считает, что он получил 50 000 рублей от коммерческой фирмы.

Во время расследования уголовных дел о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий бывшего мэра Данкова Алексея Левина следователи регионального СКР совместно с полицейскими выявили еще один преступный эпизод в деятельности чиновника.

- Правоохранительными органами выявлен факт получения взятки бывшим главой городского поселения Данков. Должностное лицо подозревается в получении от ООО Фирма «Эверест» 50 000 рублей за подписания актов выполненных работ по неисполненному в срок муниципальному контракту, - сообщила сегодня прокуратура Липецкой области. 

30 января отношении Алексея Левина возбуждено еще одно уголовное дело - по ч.4 ст.290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки за совершение незаконных действий в значительном размере).

Напомним, что Алексея Левина отправили в отставку 17 сентября 2019 года на внеочередной сессии Данковского горсовета. Поводом для такого решения депутатов стало письменное требование Игоря Артмонова об отставке мэра. Глава области сообщил депутатам, что региональное управление по вопросам противодействия коррупции выявило в деятельности мэра нарушения антикоррупционного законодательства.

19 сентября следственное управление СК России по Липецкой области возбудило в отношении Левина уголовные дела по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Мэра обвиняли в махинациях с земельным участком и арендой муниципальной собственности. 

27 сентября следствие сообщило о новом эпизоде в деле мэра Данкова:

«По указанию мэра с подчиненных ему сотрудников были собраны начисленные в качестве премий за участие в городском празднике деньги в сумме 50 тысяч рублей. Деньги были переведены на счет Фонда развития и благоустройства Данковского района, а впоследствии израсходованы мэром на собственные цели». 

Эти действия в СУ СК  квалифицировали по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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#взятка #Алексей Левин

Комментарии (11)

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19 минут назад
Наида наконец себе функции заберёт, не на бумаге-в действительности. Сколько можно организовывать? Быстрей давайте. А то Щербакова с Ковалёвым понаберут миллионами-а не 50 тр.и сопьются совсем)))
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Кузьмич

20 минут назад
Дураков у нас в стране на сто лет вперёд припасено
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матвей

22 минуты назад
А что с нашей мэрии творится , все воруют и все спокойно , все бездельничают и тоже спокойно. Уваркина , Малько , Павлов , Таран , - там много бездельников - все на выход
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коммунист

22 минуты назад
не верю - лицо очень честное - оклеветали!!! Его-лицо-партию-правительство в его лице)))
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товарищ

24 минуты назад
Сняли правильно , раскопать дерьма надо по больше. И таких мэров и чинуш валом и маленькая тележка.
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Когда начнёте сажать мздаимцев из мэрии?

26 минут назад
Щербакова,Павлова,Малько и .т.д, кого не возьми рыло в таком пушку,что Йети Гималайский им позавидует.Вся гоп компания осталась на местах,после ухода тербунёнка.
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Конченый ЕДИРАСТ

29 минут назад
Всего 50 тыщ? Он опозорил нашу партию! Дешёвка! Не умеешь воровать, положи партбилет на стол!
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еще ищите

29 минут назад
чтобы такую рожу прокормить надо брать взятки постоянно
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Правильно

31 минуту назад
А почему, делами надо заниматься. Например тербуненоком который миллиарды украл из липецка. Школу разворовал.,.. каменный лог. И прочие. И его прихвостнями алкоголическими)))
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А почему

34 минуты назад
Бывшим главой сирожой тербуненком и его дружками не занимаетесь?
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