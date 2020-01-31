Китайский бизнес кочует по окраинам Липецка

Только начал утихать скандал с заводом по производству китайской обуви в Сселках, как точно такой же разгорелся в деревне Кулешовка Липецкого района.

Стоит сразу оговориться, что за словом «деревня» кроется полноценный пригород, в который переехала часть горожан в надежде на чистый воздух. Правда, воздух тут совсем не свежий - стороны мусорного полигона «ЭкоПром-Липецк» пованивает свалкой. Поэтому, когда по Кулешовке разошлась информация, что полигон собираются расширять, местные жители составили петицию с требованием не допустить расширения действующей площадки и закрыть старую из-за выявляемых нарушений.

Тут же появилась новая напасть: в деревне заговорили об обувном заводе, который появился на местной промплощадке. Жители села решили, что это тот же самый завод, что выгнали из Сселок. Сегодня кулешовцы говорили об этом предприятии и предполагаемом расширении мусорки с представителями власти и правоохранительных органов. На встречу пришли более 50 человек.

- В нашем чате, посвященном полигону ТБО, месяц назад написали, что вечерами в деревне появляется запах пластика, - рассказывает местная активистка Ирина Снимщикова. – Чтобы не поднимать панику, мы решили проверить информацию. Следили за предприятием. Потом увидели людей в магазине, похожих на китайцев. Они купили несколько десятков буханок хлеба. Когда продавщица спросила, куда им столько, они ответили «нас много». Тогда стало понятно, что это предприятие из Сселок к нам переехало. Мы начали обращаться в полицию, ФСБ и органы власти.





Обращение жителей деревни привело к спецоперации миграционной службы. 28 января полицейские проверили у предприятия восьмерых граждан Узбекистана и трех - КНР. У узбеков оказались документы на пребывание и работу в России, у китайцев – нет.

- Мы сами видели, что производство работало. Но после того, как привлекли к нему внимание, из него начали все вывозить оборудование и работников. Почему не опечатали помещение? Почему не взяли на анализ белый порошок, вдруг они там героин фасовали? Кто будет привлечен к уголовной ответственности, - то и дело обращались из толпы к чиновникам.





Градус встречи был высок. Оно и понятно, никто не хочет жить рядом с промышленным производством. Диалог периодически прерывался разными репликами, но глава Липецкого района Александр Коростелёв в несколько заходов рассказал о сложившейся ситуации.

– Мы благодарим вас за вашу активность, - заявил Александр Коростелев. – И просим вас дальше проявлять бдительность. Ведь к каждому предприятию поставить человека мы не можем. Касательно этого производства. Территорию собственник отдал в аренду. Арендатор, в свою очередь, передал его в субаренду. И уже субарендатор завез оборудование. Изначально помещение завода является складским, поэтому размещать в нем производство незаконно. Никаких разрешающих документов представитель компании нам не предоставил. Предприятие не работает, и вряд ли будет работать.





Так кто же этот субарендатор? По словам Александра Коростелева, это тот же самый человек, что владеет фирмой, которая намеревалась запустить производство обуви в Сселках. Вот только есть один нюанс. Кулешовцы думали, что к ним привезли оборудование из Сселок. Но, по словам Александр Коростелёва, оборудование привезли из Москвы. Получается, что в Сселках и Кулешовке должны были работать два самостоятельных предприятия.

Не согласны жители Кулешовки и тем, что производство не работало. Об этом, кроме запаха, который они почувствовали в свое время, говорят и косвенные признаки – наличие нелегальных рабочих из Китая. Также в ангаре кроме оборудования и сырья проверка обнаружила готовую продукцию. В головах людей также не укладывается, как могли проходить какие-то пусконаладочные работы без разрешительной документации. Они уверены – весь последний месяц станки были задействованы.

Александр Коростелев заверил кулешовцев, что уже в понедельник в администрации области пройдет совещание со всеми заинтересованными лицами: от владельца помещения до представителей учредителя предприятия. А также очередной раз дал понять, что обувь в Кулешовке никто делать не будет.

Информацию Александра Коростелева нам подтвердили в администрации региона.

«Первоначальная проверка, проведённая в среду по информации, опубликованной в социальных сетях, не выявила связи между предприятиями в Ссёлках и в селе Кулешовка. Оборудование, принадлежащее ООО «Бизнес Л», не перевозилось из Ссёлок в Кулешовку.

В то же время, как показала последующая проверка, на неработающей площадке в Ссёлках, находилось небольшое количество оборудования, принадлежащего другому юридическому лицу.

Сейчас администрацией Липецкой области для выяснения всех подробностей ведется работа с уставными документами и представителями собственника. В понедельник вице-губернатор Дмитрий Аверов проведет с ними встречу. По ее результатам будет дана разъясняющая информация в СМИ», - сообщили нам в пресс-службе администрации области.

После разъяснений о деятельности обувного завода кулешовцы начали задавать вопросы о расширении полигона ТБО.





- Действительно, в повестке несостоявшихся публичных слушаний был вопрос о расширении полигона, - подтвердила глава Косыревского сельсовета Надежда Чеботарева. – После того, как поступили ваши обращения, мы сняли его с повестки. И уже на следующих публичных слушаниях его не будет.

- Ответьте, если это так, то зачем в кадастровой карте был выделен участок площадью 12 гектаров, - спросила Ирина Снимщикова.

- В 2021 году начнется рекультивация полигона, - ответил Александр Коростелёв. – Для нее необходима площадка складирования грунта …

Но договорить ему так и не дали.

Убедить, что разрастания свалки не произойдет, жителей деревни пыталась и начальник областного управления экологии Галина Рощупкина. Она объяснила, что все проекты, как рекультивации, так и расширение полигонов, проходят общественные обсуждения. Поэтому мимо жителей ничего не пройдет. Правда, место расположения нового полигона еще не определено.