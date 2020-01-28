Игорь Тиньков долго думал и передумал

Спикер горсовета проголосовал за сокращение числа депутатов. Ранее он отказался подписать письмо авторов соответствующей реформы Устава Липецка.

Сегодня на очередной сессии Липецкого горсовета депутаты назначили дату публичных слушаний по проекту изменения в Устав города: они пройдут 13 февраля. Но это техническое решение вызвало бурные споры.



О назначении публичных слушаний сообщил председатель профильной комиссии Липецкого горсовета, «единоросс» Александр Афанасьев. Он сообщил, что группа депутатов (Александр Афанасьев, Кирилл Ерихов, Василий Литовкин и Сергей Сазонов) предложила ряд изменений Устава Липецка. Под их предложением подписались все их однопартийны кроме спикера горсовета Игоря Тинькова. Главное изменение Устава касается сокращения числа депутатов с нынешних 48-ми до 36-ти, которых и изберут в сентябре этого года. Причем все они должны быть избраны от 36-ти избирательных округов, на которые разбит город. Иными словами, новый порядок формирования горсовета предполагает избавление от 12 депутатов, избранных по партийным спискам. Согласно предложению четверки «единороссов», статья 34-я новой редакции Устава Липецка должна выглядеть так: «Городской Совет состоит из 36 депутатов… и считается правомочным, если в его состав избрано не менее двух третей от установленного числа депутатов (24 депутата)».



Конечно же, попавшие в горсовет по партийным спискам на выборах-2015 выступили против этой поправки.



- В Устав Липецка вносят порядка 50 правок. Почти все они аргументированы необходимостью приведения Устава в соответствие с нормами федерального законодательства. Но переход от смешанной на мажоритарную систему выборов никаким образом авторами поправок не аргументирован. Кстати, действующий созыв Госдумы работает по смешанной системе. Липецкий областной совет избрали по аналогичной схеме. Почему мы превращаемся в сельсовет? - начал дискуссию депутат от КПРФ Николай Быковских.



Николай Быковских предложил своему старейшему коллеге, первому вице-спикеру Федору Жигарову, привести хотя бы один веский аргумент ухода от нынешней системы формирования горсовета к новой, мажоритарной.



- Я уже давно работаю в горсовете и хочу сказать, что жизнь движется вперед. Поэтому я такое решение поддержал, - ответил 71-летний «единоросс».



- Я письмо наших коллег не подписал. Но я буду голосовать за изменения в Устав. Почему? Меня беспокоит партии-однодневки. Они мешают нам работать и вводят избирателей в заблуждение. Хочется, чтобы население получал объективную информацию о том, что происходит в городе. Нам не надо, чтобы такие партии дестабилизировали ситуацию в городе, - поддержал Федора Жигарова спикер Игорь Тиньков. А потом еще и пошутил: «Мы с вами, Николай, представим им серьезную конкуренцию».



Но коммунисты просто так сдаваться не собирались.



- Та формула, по которой сформирован этот депутатский созыв, позволяет работать в горсовете как тем, кто избран от территорий, так и тем, кто попал в горсовет по партийным спискам. Мажоритарная система, которую сейчас предлагают, применима к маленьким городам. Рязань, Воронеж, Белгород, Брянск - в них не отказываются от смешанной системы выборов. Вы же превратите горсовет в сельский сход! Да, одномандатник отвечает своим именем перед избирателями. Но нельзя недооценивать депутатов от партий. Одномандатники ограничены проблемами округа. А Липецку нужны депутаты, которые шире смотрят на вещи. Нет ни одного аргумента для изменения существующей системы выборов. Это, очевидно, связано с каким-то вышестоящим поручением. Это же узурпирование какое-то! То есть по прямому указанию сверху депутаты подписываются под политическим обрезанием, - заявил депутат от 20-го округа Александр Ушаков (фракция КПРФ).



Поддержал позицию КПРФ и депутат Александр Попов от ЛДПР. Он тоже не увидел ни причин, ни аргументов для ухода от смешанной системы выборов. «Сокол Жириновского» обратил внимание коллег на недавнее послание президента России.



- Роль партий должна расти. А мы делаем обратное! Представители «партии пенсионной реформы» лукавят. В этом созыве, кстати, мы потеряли трех депутатов от «ЕР» - они либо под следствием, либо под судом. Мы от сокращения депутатов ничего не выиграем, - заметил Александр Попов.



Очевидно, Александр Попов обратил внимание на пояснительную записку авторов реформы, из которой следовало, что уменьшение числа парламентариев на 12 человек сэкономит за год для городского бюджета 1,4 миллиона рублей (за пять лет работы созыва, следовательно, 7 миллионов).



- За вами стоят сотни людей. А за нами - десятки тысяч! - обратилась к коллегам депутат от Российской партии пенсионеров за справедливость Людмила Яськова. - Есть понятие большинства-меньшинства. Мы призваны представлять иную точку зрения. Напомню, что в 2005-2006 годах Липецк сотрясали уличные митинги и протесты. Я в них участвовала и даже организовывала. Тогда и было принято решение перевести политику в горсовет. Зачем от этого отказываться?



- Это очень грустная история. Я поддерживаю Людмилу Яськову в том, что нам доверие оказали тысячи людей. Я руководствовалась в работе городской проблематикой. Именно для города, а не для округа, я сделала Музей воды. Именно для Липецка стою бювет в Нижнем парке. У меня для города - много проектов. У нас - больше кругозор, большее видение проблем. Я буду голосовать против предложенной нормы Устава, - сказала вице-спикер горсовета, член «Справедливой России» Евдокия Бычкова.



В защиту реформаторов-обрезальщиков выступили несколько депутатов-«единороссов».



- Нет ничего страшного в предложении коллег. Если у вас (обращение к фракции КПРФ) были осенью прошлого года сильные депутаты, то вы и победили на довыборах. Но у нас, как сказал, приведя в пример Жириновского, Путин, часто партия ассоциируется с конкретным человеком. За четыре с половиной года моей работы на округе я не видела ни разу депутата от партий на встречах с избирателями или в ТОСе. Мы знаем своих избирателей. Поэтому новая система формирования горсовета будет лучше нынешней, - заявила одномандатница Вера Урываева.



- За время работы на своем округе я выложилась полностью. И я не делю людей на своих и чужих на встречах с избирателями. Историю вершат личности. Идите на выборы и побеждайте! - обратилась к представителям партиям меньшинства Александра Гвозденко, другая одномандатница.



- Надо быть ближе к народу. Это моя гражданская позиция и позиция как депутата, - сказал вице-спикер Николай Двугрошев. - Депутат от округа знает проблемы избирателей, он в них погружен. Знаешь округ - решаешь проблемы. А «партийные» депутаты руководствуются больше партийной проблематикой. Нам же надо решать проблемы жителей города. Одномандатники в этом отношении куда эффективнее.



Результаты голосования по объявлению даты публичных слушаний по проекту изменений в Устав Липецка выглядели так: 31 - «за», шесть - «против», два - «воздержались».