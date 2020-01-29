Общество
47 минут назад
Липчане не узнают парк Победы
19 1239
Архитекторы рассказали о проекте реконструкции парка. Его обновление планируют завершить к 9 мая.
В Липецке прошло рабочее совещание по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Представители областной и городской администраций, архитекторы обсудили благоустройство общественных пространств Липецкой области в 2020 году.
- В 2020 году в Липецке преобразятся парк Победы, площадь Героев, площадь Победы, бульвар Белана, будет закончена реконструкция Нижнего парка (II этап) – всего в 2020 году запланировано реконструировать 53 общественных территории, на что выделено из федерального и областного бюджетов 200 млн рублей, - уточнили пресс-службе управления ЖКХ по Липецкой области.
На совещании молодые архитекторы продемонстрировали свое видение благоустройства Липецка. Уже понятно, как будет выглядеть после реконструкции парк Победы. Архитекторы предоставили эскизы будущего наполнения парка и использования его территорий.
- В 2020 году в Липецке преобразятся парк Победы, площадь Героев, площадь Победы, бульвар Белана, будет закончена реконструкция Нижнего парка (II этап) – всего в 2020 году запланировано реконструировать 53 общественных территории, на что выделено из федерального и областного бюджетов 200 млн рублей, - уточнили пресс-службе управления ЖКХ по Липецкой области.
На совещании молодые архитекторы продемонстрировали свое видение благоустройства Липецка. Уже понятно, как будет выглядеть после реконструкции парк Победы. Архитекторы предоставили эскизы будущего наполнения парка и использования его территорий.
19 1239
седой
Ты -придурок.
Чиполлино
Ч
Оставьте Природу Липецка в покое!
Ужас
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qwerty
липчанин
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