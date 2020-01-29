Общество

47 минут назад

Липчане не узнают парк Победы

19 1239
#реконструкция #парк Победы
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Липчане не узнают парк Победы

Архитекторы рассказали о проекте реконструкции парка. Его обновление планируют завершить к 9 мая.

В Липецке прошло рабочее совещание по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Представители областной и городской администраций, архитекторы обсудили благоустройство общественных пространств Липецкой области в 2020 году.

- В 2020 году в Липецке преобразятся парк Победы, площадь Героев, площадь Победы, бульвар Белана, будет закончена реконструкция Нижнего парка (II этап) – всего в 2020 году запланировано реконструировать 53 общественных территории, на что выделено из федерального и областного бюджетов 200 млн рублей, - уточнили пресс-службе управления ЖКХ по Липецкой области.

На совещании молодые архитекторы продемонстрировали свое видение благоустройства Липецка. Уже понятно, как будет выглядеть после реконструкции парк Победы. Архитекторы предоставили эскизы будущего наполнения парка и использования его территорий.
19 1239
#реконструкция #парк Победы
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Комментарии (19)

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седой

1 минуту назад
долбаные парко реформаторы.....вы хоть изучите значение/понятие слова ПАРК...а только потом подумайте как сделать так, чтобы понятие Парк соответствовало его содержанию......идиоты блин.
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Ты -придурок.

1 минуту назад
777, Раньше в Комсомольском парке люди отдыхали-атракционы, тир, танцплощадка , кинотеатр. А сейчас-один променад .
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Чиполлино

2 минуты назад
Само главное дляипчан в 2020 году -выборы в городской совет. Непропустить в него едерастов-вот главная задача. Тогда м Хабалкину можно будет турнуть и с парками всё хорошо будет.
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Ч

3 минуты назад
А когда дело дойдёт до Сырского района ? Каждый год начинается с центра , почему ? Это дискриминация окраин !!!
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Оставьте Природу Липецка в покое!

3 минуты назад
Складывается впечатление, что "новые" хозяева жизни (города) стремятся уничтожить как можно больше зеленого фонда. Парк Победы НЕДАВНО обновлялся и большинство людей сейчас устраивает парк в том виде, как он есть. Проведите референдум по этому поводу и по Быханову саду - нравятся ли жителям города прошедшие изменения. Уверяю вас, ответ будет отрицательный! Отмывайте деньги в других местах!
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Ужас

6 минут назад
Ни дай Бог такая же темень как в нижнем парке будет! Тогда мы точно его не узнаем!
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Житель

7 минут назад
Мы уже Нижний не узнали!
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qwerty

8 минут назад
Тоже деревья спилят и пустыню сделают, как в Нижнем парке и у Комсомольского пруда?
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липчанин

11 минут назад
Сделайте как Нижний , летом угоришь там на открытом пространстве , Кто туда пойдет - старики и дети рухнут от жары и неудобства , Скамейки комфортные убрали - поставили кушетки, На них разве в удовольствие посидишь , ВРЕДИТЕЛИ !!!!!!!!!!
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гость

13 минут назад
Коллеги---- ЭТО ПИПЕЦ !!!!!!!!!!
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