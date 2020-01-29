Политика

29 минут назад

Горожане могут ознакомиться с проектом изменений в Устав Липецка в фойе горсовета

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#Устав Липецка
Горожане могут ознакомиться с проектом изменений в Устав Липецка в фойе горсовета

К мощам городской Конституции доступ будет открыт до вечера 13 февраля.

Проект «О внесении изменений в Устав городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации» стал доступен для липчан. Об этом сообщила пресс-служба Липецкого горсовета.

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Документ находится в фойе первого этажа горсовета на улице Советской, 22. Ознакомиться с проектом изменений городской Конституции, предложенной депутатами -«единороссами», можно с сегодняшнего дня до 17.30 13 февраля. В эти же дни липчане могут направлять свои предложения по проекту в письменной форме по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22 или по электронной почте publ@sovetskaya22.ru, в устной форме - по телефонам 239-362, 239-361 с сообщением информации, включающей фамилию, имя отчество, дату рождения, место жительства. Проект документа опубликован в областном издании «Липецкая газета» и на официальном сайте Липецкого горсовета в разделе «Документы» («Публичные слушания»).

Напомним, что главной из 50 предложенных поправок является отказ от смешанной системы выборов в горсовет в пользу мажоритарной. Если ее примут, то осенью этого года липчанам предстоит избрать в горсовет не 48 депутатов, а 36 (в новом созыве не окажется 12 парламентариев, попавших в горсовет по итогам выборов в 2015 году по партийным спискам). В новой редакции Устава предусмотрено появление двух новых статей. Так, статья 18.1 предусматривает отзыв горожанами депутатов и даже главы Липецка, если они будут осуждены судом по статьям Уголовного кодекса. Еще одна новая статья, 56.1, регламентирует созыв так называемого Молодежного парламента Липецка.

Вчера на сессии городского Совета против отказа от смешанной системы выборов выступили депутаты всех фракций, кроме «Единой России».
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#Устав Липецка

Комментарии (6)

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Дибилу который уводит от темы

1 минуту назад
скоро и в Липецке !, Слыш И ЧТОТЫ НЕ ВПРОВИТЕЛЬСТВЕ? Меня не интересует что там в кировский обл. творится
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Уваркина - это про тебя ?

4 минуты назад
Жители хххххххх области должны видеть вашу работу и практический результат реализации национальных проектов. А если они видят, что асфальт кладется в снег, а новая дорожная разметка разрушилась в первый же день, что они должны думать?! Конечно, после такого уровень доверия к вам значительно снижается. Работы должны проводиться максимально качественно и в срок. Если мы обещали построить к хххххх, значит, мы должны построить его к хххх. Муниципальное образование должно понимать степень ответственности, которую несет перед людьми, поэтому подходить халатно к выполнению этих работ просто недопустимо
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Уваркина готовься !

5 минут назад
Сегодня, 29 января, на заседании Кировской городской думы будет решен вопрос об отставке главы администрации города Илья Шульгина. Кировский городской политсовет «Единой России» рекомендовал депутатам поддержать отставку сити-менеджера. На сайте партии сообщается о претензиях к чиновнику.
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скоро и в Липецке !

6 минут назад
2018 году на реализацию программы по благоустройству в Кировской области из федерального бюджета было выделено около 300 миллионов рублей. Антилидером по неосвоенным деньгам стал областной центр. Кирову не удалось потратить 31 миллион рублей. В 2019 году не было завершено строительство улиц Ивана Попова и Мостовицкой в Чистых Прудах, не проведены работы по нанесению дорожной разметки и установке светофоров. В то время как на это было выделено около 100 миллионов рублей – существенная сумма для безопасности кировчан. Кроме того, Киров стал лидером по количеству объектов с дефектами и недостатками качества, - сообщают в партии.
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Житель

15 минут назад
Внесите в поправку оставить 4 депутата от каждого округа остальных разогнать , так как они не хрена не решают проблемы горожан. А только злят своими предложениям. А прежде чем что-то предложить они бы сами попробовали.
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Берия

20 минут назад
Зачем устав, давайте сразу декларацию о независимости.
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