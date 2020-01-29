Политика
29 минут назад
Горожане могут ознакомиться с проектом изменений в Устав Липецка в фойе горсовета
6 113
К мощам городской Конституции доступ будет открыт до вечера 13 февраля.
Проект «О внесении изменений в Устав городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации» стал доступен для липчан. Об этом сообщила пресс-служба Липецкого горсовета.
Документ находится в фойе первого этажа горсовета на улице Советской, 22. Ознакомиться с проектом изменений городской Конституции, предложенной депутатами -«единороссами», можно с сегодняшнего дня до 17.30 13 февраля. В эти же дни липчане могут направлять свои предложения по проекту в письменной форме по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22 или по электронной почте publ@sovetskaya22.ru, в устной форме - по телефонам 239-362, 239-361 с сообщением информации, включающей фамилию, имя отчество, дату рождения, место жительства. Проект документа опубликован в областном издании «Липецкая газета» и на официальном сайте Липецкого горсовета в разделе «Документы» («Публичные слушания»).
Напомним, что главной из 50 предложенных поправок является отказ от смешанной системы выборов в горсовет в пользу мажоритарной. Если ее примут, то осенью этого года липчанам предстоит избрать в горсовет не 48 депутатов, а 36 (в новом созыве не окажется 12 парламентариев, попавших в горсовет по итогам выборов в 2015 году по партийным спискам). В новой редакции Устава предусмотрено появление двух новых статей. Так, статья 18.1 предусматривает отзыв горожанами депутатов и даже главы Липецка, если они будут осуждены судом по статьям Уголовного кодекса. Еще одна новая статья, 56.1, регламентирует созыв так называемого Молодежного парламента Липецка.
Вчера на сессии городского Совета против отказа от смешанной системы выборов выступили депутаты всех фракций, кроме «Единой России».
Документ находится в фойе первого этажа горсовета на улице Советской, 22. Ознакомиться с проектом изменений городской Конституции, предложенной депутатами -«единороссами», можно с сегодняшнего дня до 17.30 13 февраля. В эти же дни липчане могут направлять свои предложения по проекту в письменной форме по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22 или по электронной почте publ@sovetskaya22.ru, в устной форме - по телефонам 239-362, 239-361 с сообщением информации, включающей фамилию, имя отчество, дату рождения, место жительства. Проект документа опубликован в областном издании «Липецкая газета» и на официальном сайте Липецкого горсовета в разделе «Документы» («Публичные слушания»).
Напомним, что главной из 50 предложенных поправок является отказ от смешанной системы выборов в горсовет в пользу мажоритарной. Если ее примут, то осенью этого года липчанам предстоит избрать в горсовет не 48 депутатов, а 36 (в новом созыве не окажется 12 парламентариев, попавших в горсовет по итогам выборов в 2015 году по партийным спискам). В новой редакции Устава предусмотрено появление двух новых статей. Так, статья 18.1 предусматривает отзыв горожанами депутатов и даже главы Липецка, если они будут осуждены судом по статьям Уголовного кодекса. Еще одна новая статья, 56.1, регламентирует созыв так называемого Молодежного парламента Липецка.
Вчера на сессии городского Совета против отказа от смешанной системы выборов выступили депутаты всех фракций, кроме «Единой России».
6 113
Дибилу который уводит от темы
Уваркина - это про тебя ?
Уваркина готовься !
скоро и в Липецке !
Житель
Берия