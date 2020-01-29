Общество

26 минут назад

Коронавирус уже в Воронеже?

5 853
#коронавирус
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Коронавирус уже в Воронеже?

В облздраве липчан просят не паниковать и соблюдать правила гигиены.

По последним данным, почти шесть тысяч человек заболели новым штаммом коронавируса, впервые выявленном в Китае 31 декабря прошлого года. От инфекции уже скончались 132 человека. Вчера в Сети появилось видео госпитализации в Воронеже двоих пациентов с подозрением на коронавирус. На кадрах видно, как двое медицинских работников в костюмах противоэпидемической защиты на носилках помещают в машину скорой помощи человека в специальном изолирующем модуле. Выходит, смертельно вирус вот-вот придет и в наш регион?

- В Воронеже диагноз не верифицирован. Люди госпитализированы только с подозрением на коронавирус с учетом того, что прибыли из КНР, - ответил на вопрос GOROD48 начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

Начальник облздрава рассказал о том, что делается в регионе для того, чтобы выявить китайский коронавирус на ранней стадии, чтобы тут же взять под контроль заболевших и предотвратить распространение инфекционного заболевания:

- Во-первых, для координации деятельности региональных, муниципальных и федеральных служб в области создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений.

Во-вторых, под особым контролем гостиницы и другие места массового пребывания туристов, организации, где используют труд работников из Китая, аэропорт Липецка. При появлении тревожных сигналов туда тут же будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра.

В-третьих, в больницах и аптеках имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты. Тем не менее мы дополнительно закупаем медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, которые могут потребоваться медикам.

В-четвертых, совместно с Роспотребнадзором мы будем оперативно информировать жителей о текущей ситуации и действиях властей.

Юрий Шуршуков просит липчан не паниковать, не бегать по аптекам, не скупать все подряд противовирусные и иммуномодулирующие препараты.

- Для сокращения риска инфицирования себя и других людей целым рядом инфекционных болезней необходимо помнить об элементарных правилах гигиены. Например, необходимо регулярно мыть руки с мылом, а после посещения общественных мест - протирать руки спиртосодержащими антисептиками. Нужно научить себя не тереть руками глаза и нос - многие инфекции попадают в организм через слизистую оболочку, при кашле и чихании необходимо прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя. При возможности было бы неплохо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура. При повышении температуры, кашле и затруднении дыхания как можно скорее стоит обратиться за медицинской помощью.


фото: gazeta.ru
5 853
#коронавирус
1

Комментарии (5)

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Как гость
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начинается истерика СМИ

3 минуты назад
Сами то хоть верите? Уже все знают - что эти учения в Китае ежегодные, а СМИ тренируют массы, тестируют - смотрят кто как будет себя вести, что покупать - и на чём можно сделать деньги. Что мало было страшилок? Линолеум 2000, конец света 2012 и т.п., рабов надо держать в стрессе и страхе.
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данковчанин

6 минут назад
Можно предположить , что никто и не паникует. Просто люди хотят знать правду от чиновников и их " неуклюжие" обьяснения дают повод сомневаться в сказанном. А так, придет зараза или уже пришла неважно. Главное быть к ней готовыми и соблюдать то о чем говорит чиновник.
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гость

6 минут назад
накрыли сселки куполом ! все что внутри разлогается , все кто с наружи ни чего не бойтесь , ЗАВАРКИНА вас сбережет !
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WWW

20 минут назад
Не только в сети, но и в новостях. Зачем писать старые новости?
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Китайцы

21 минуту назад
Как там на Сселках?
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