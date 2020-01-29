Коронавирус уже в Воронеже?

В облздраве липчан просят не паниковать и соблюдать правила гигиены.

По последним данным, почти шесть тысяч человек заболели новым штаммом коронавируса, впервые выявленном в Китае 31 декабря прошлого года. От инфекции уже скончались 132 человека. Вчера в Сети появилось видео госпитализации в Воронеже двоих пациентов с подозрением на коронавирус. На кадрах видно, как двое медицинских работников в костюмах противоэпидемической защиты на носилках помещают в машину скорой помощи человека в специальном изолирующем модуле. Выходит, смертельно вирус вот-вот придет и в наш регион?



- В Воронеже диагноз не верифицирован. Люди госпитализированы только с подозрением на коронавирус с учетом того, что прибыли из КНР, - ответил на вопрос GOROD48 начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.



Начальник облздрава рассказал о том, что делается в регионе для того, чтобы выявить китайский коронавирус на ранней стадии, чтобы тут же взять под контроль заболевших и предотвратить распространение инфекционного заболевания:



- Во-первых, для координации деятельности региональных, муниципальных и федеральных служб в области создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений.



Во-вторых, под особым контролем гостиницы и другие места массового пребывания туристов, организации, где используют труд работников из Китая, аэропорт Липецка. При появлении тревожных сигналов туда тут же будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра.



В-третьих, в больницах и аптеках имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты. Тем не менее мы дополнительно закупаем медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, которые могут потребоваться медикам.



В-четвертых, совместно с Роспотребнадзором мы будем оперативно информировать жителей о текущей ситуации и действиях властей.



Юрий Шуршуков просит липчан не паниковать, не бегать по аптекам, не скупать все подряд противовирусные и иммуномодулирующие препараты.



- Для сокращения риска инфицирования себя и других людей целым рядом инфекционных болезней необходимо помнить об элементарных правилах гигиены. Например, необходимо регулярно мыть руки с мылом, а после посещения общественных мест - протирать руки спиртосодержащими антисептиками. Нужно научить себя не тереть руками глаза и нос - многие инфекции попадают в организм через слизистую оболочку, при кашле и чихании необходимо прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя. При возможности было бы неплохо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура. При повышении температуры, кашле и затруднении дыхания как можно скорее стоит обратиться за медицинской помощью.





фото: gazeta.ru

