Липецкий турист из Китая: «Нас пока не эвакуируют»

В туристической провинции Хайнань выявлен уже 31 случай заражения коронавирусом.

Накануне федеральные СМИ сообщили, что из-за угрозы коронавируса один из российских туроператоров принял решение вывезли 1000 своих туристов с острова Хайнань. В числе отдыхающих сейчас в Китае есть и липчане.



Липецкий музыкант и телеведущий Денис Фурсов отдыхает в Санье всего три дня.



- Нас не эвакуируют – никакой информации от нашего турагентства об этом нет, нет никаких сведений, что нам нужно куда-то уезжать, даже про тысячу туристов, которых вывозят, у меня нет информации, я не знаю об этом, и, по сути, отдых идёт своим чередом, - рассказал GOROD48 Денис Фурсов. – Если выйти на улицу, всё, что говорит о вирусе, - это то, что практически каждый второй ходит в масках. Но это, скорее, меры предосторожности, не более того. Плюс, к сожалению, закрыты туристические объекты в городе Санье.



По словам Дениса Фурсова, китайцы избегают массовых мероприятий, массовых скоплений людей – закрыты кинотеатры. Все премьеры, которые планировались на новогодние праздники, отменены.



- Хочется о чём сказать: максимально нагнетается обстановка российскими СМИ, сообщениями от родственников и друзей из России в «Инстаграм» и «ВКонтакте» – тут нет никакой паники, люди отдыхают на море, сами китайцы ходят, гуляют. Нет паники, которая летит двухэтажными вагонами из России! Тебе присылают видео, где падают люди в Китае, а это явные фейки – тут такого нет. Я только что специально смотрел китайские новости: там говорят о вирусе, но говорят о том, как с ним борются. А у нас в России показывают, как тут все замертво падают! Тут принимают все необходимые меры. И даже если логически подумать: по официальным данным, около 2000 человек заболели коронавирусом, а в Китае живёт около полутора миллиардов! Очень сильно раздувают обстановку, информацию по этому вирусу! Многие магазинчики, торговые центры закрыты – но какие-то объекты, возможно, не работают из-за Нового года, здесь сейчас зимние каникулы. Никакой дикой паники нет! Озабоченность видишь именно в глазах русских людей, наших туристов, которые заходят в соцсети и читают, что им присылают родственники. А тут нет такой паники: люди отдыхают!



Тем временем власти Китая сообщили о первой жертве коронавируса на острове Хайнань – от вызванной новым вирусом пневмонии умерла пожилая женщина. Всего в провинции Хайнань выявлен 31 случай заражения коронавирусом, в том числе 10 в городе Санья.

