Пусть сбудется то, о чем молчим

Итоги недели.

Главное событие этой недели, а может, года, а может, десятилетия - послание президента Федеральному Собранию.16-е путинское по счету, но в этот раз не проходное не по сути: глава государства, стоящий у руля уже 20 лет, вдруг заявил о необходимости правки Конституции РФ, до этого бывшей для него, юриста по образованию, незыблемой твердыней. Комментаторы пока не могут сойтись во мнении, какие именно изменения основного закона страны предложит президент, но большинство сходится во мнении, что Путин собирается сохранить за собой всю полноту власти и после 2024 года.В тот же день, 15 января, глава государства вдруг отправил в отставку кабинет министров, к которому у россиян накопилась за восемь последних лет масса претензий, сделав уже экс-премьер-министра Дмитрия Медведева своим первым заместителем по Совету безопасности.Как расценили все произошедшее лидеры липецких отделений политических партий? Эмоций и прогнозов от слов и действий Путина было много:Понятно, что представители Единой России», как всегда, двумя руками поддержали все, что было сказано и что случилось. А вот представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и Партии Роста нашли в заявлениях Путина много узких мест (кстати,- комитет «ДЕРатизатор» агитирует членов парламентских партий, пошедших на поводу у лидеров, расстаться с партбилетами).- Я не услышал в этом очередном послании президента главного: мер по справедливому распределению доходов в государстве. Россияне дико закредитованы, но об этой проблеме Путин не сказал ни слова. Если кто не знает, то общая задолженность россиян по кредитам составляет уже 17 триллионов рублей. По итогам прошлого года закредитованность жителей нашей области составила 104 миллиарда рублей, больше на 14 миллиардов, чем в 2018 году. Все те меры социальной поддержки, которые предложил ввести президент, в итоге приведут к перетоку полученных малоимущими гражданами средств в коммерческие банки, заемщиками которых они являются. К тому же боюсь, что бремя возросших социальных расходов Кремль переложит на бюджеты регионов и на бюджеты муниципалитетов, - считает второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.- Наш лидер Владимир Жириновский сказал, что для борьбы с бедностью нужно закрыть все микрофинансовые организации и простить россиянам долги перед ними. Россия прощает долги иностранным государствам, а своих граждан загоняет в кабалу. А это - неправильно, - заявил координатор регионального отделения ЛДПР по Липецкой области, депутат Елецкого горсовета Анатолий Емельянов.- Послание Путина года с последующей отставкой правительства - событие историческое и будет иметь серьезные последствия для дальнейшего развития страны. Объявив конституционную реформу, Путин показал всем, что принял решение и выбрал путь пожизненного «царствования», хотя многие ждали от него у смены власти. 20 лет у власти для современного демократического общества - это унизительно, - говорит внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников (кстати,- Федеративную).- Думаю, что президент сыграл на опережение. В обществе зреет протест и серьезный запрос на перемены, налицо признаки классической революционной ситуации. Врать народу уже не получается. Люди уже не могут принимать виртуальное повышение зарплат, которое на деле приводит к их снижению. Вчера произошла уникальная ситуация - одной рукой Президент дал материнский капитал, детские пособия, горячие питание, а другой рукой виртуозно совершил конституционный переворот. Это - высший пилотаж! - резюмирует член фракции партии «Справедливая Россия» в областном Совете Лариса Ксенофонтова.- Двенадцать лет назад была принята Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года. 2020 год мы должны были встретить со средними зарплатами в 2700 долларов США (более 160 тысяч рублей), с минимальными пенсиями выше 2,5 прожиточных минимумов (25-30 тысяч рублей), с ВВП, увеличенным втрое, с резким сокращением смертности, с квартирой у каждого в расчете 100 кв. м. на семью из трех человек. Понятно, что ничего из этого достичь не удалось, - делает вывод Вадим Ковригин, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, председатель регионального отделения Партии Роста.- глава Липецка, мать шестерых детей, тоже прокомментировала GOROD48 послание президента.Марии-Антуанетте приписывают фразу, которую она якобы сказала после того, как узнала о восстании парижан: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!». В нашей стране разрыв между богатыми и бедными так же же велик, как и во Франции во времена этой королевы (закончившей жизнь на гильотине). Возьмем, например, так называемый децильный коэффициент, который экономисты всего мира используют для определения разницы между доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан. В России-2018, по экспертным оценкам, этот коэффициент достигает 17 (для сравнения, в начале ХХ века в Российской империи децильный коэффициент составлял всего 6,5).Бедность - главный бич современной России. У нас, по данным Института социального анализа и прогнозирования (РАНХиГС), за чертой бедности живет 25% населения, около 36 миллионов россиян. В то же время, по данным рейтинга Forbes, совокупное состояние 200 богатейших российских бизнесменов за 2018 год выросло на 25 млрд долларов, и их богатства превышают объем всех международных (или золотовалютных) резервов страны. По данным же Credit Suisse за 2016 год, доля богатства, которую контролируют 10% самых богатых россиян, доходит до 90%, что больше, чем в США.Кажется, что власть не должна при таких обстоятельствах мешать людям выживать (см.). Но этого не происходит. И тому пример - история с цветочниками, которым неожиданно для них палки в колеса вставила липецкая мэрия. Администрация города внезапно изменила правила трехдневной торговли цветами, поставив под угрозу тех горожан, кто на приусадебных участках годами выращивал тюльпаны к Международному женскому дню. Тем, кто осенью вложился в этот бизнес, вдруг предложили участие в аукционе, итогом которых станет сокращение втрое привычных мест уличной торговли. В итоге- За год наша семья зарабатывает на продаже тюльпанов, рассады, саженцев плодовых деревьев и декоративных кустарников 500 тысяч рублей. Делим эту сумму на 12 месяцев. Выходит, в месяц мы зарабатываем 41 600 рублей. Нас в семье шестеро, но не работает только самый младший мой ребенок, он еще ходит в детсад. Делим эту сумму на пять. И получаем 8 300 рублей на каждого. Это меньше прожиточного минимума! Слава Богу, выращиваем свою птицу, и кормимся с земли. Наша семья ничего у государства не просит. Ни субсидий на услуги ЖКХ, ни доплат на детей! У нас одна просьба - не мешайте нам жить, - говорит одна из липецких цветочниц.Возможно, глава Липецка, сама недавний предприниматель, сумеет найти приемлемый для всех участков конфликта выход из ситуации (кстати,). Не все же мужики могут вместо недорогих тюльпанов купить любимым женщинам орхидеи!Глава администрации области Игорь Артамонов, кстати, в своем Instagram сообщил о том, что. А еще- Ситуации, когда оклад поднимается, а премия урезается, недопустимы. В конце месяца каждый из 59 тысяч бюджетников должен получить расчетный листок с правильными цифрами, - цитирует заявление Игоря Артамонова его пресс-служба.Итак, власти озабочены ростом благосостояния населения. Но почему тогдаКстати, на этой неделе нам назвали имя нового премьер-министра Михаила Мишустина, до этого возглавлявший Федеральную налоговую службу. Чего ждать народу от главного фискала России? Очевидно, полного контроля над каждым заработанным россиянами рублем.- Все домохозяйства в России в течение двух лет будут внесены в информационную систему, и каждый доход будет отслеживаться от начала до конца, - сказал 16 января депутатам Госдумы новый премьер-министр.То есть все мы будем под колпаком. Возможно, в стране отменят даже наличные деньги, по крайней мере, об этом налоговики уже говорят. А Мишустин может перейти от разговоров к делу, благо в цифровизации всего и вся Россия выбилась в мировые лидеры.. Евгения Уваркина сделала новой подчиненной шикарный подарок к дню рождения: в 36 лет и.о. председателя департамента по физической культуре и спорту назначена Александра Кузнецова. Итак,, где Кузнецова работала с 2010 года. В декларации о доходах Кузнецовой значится однокомнатная квартира и доли в двух домах, автомобиль «Мазда». На ее мужа зарегистрирован «КамАЗ» с прицепом.На этой первой полноценной рабочей неделе нового года выяснилось, что в 2019-мсделать город привлекательным инвестиционно. Так, муниципалитет хотел получить миллиард рублей частных инвестиций, а получил лишь пятую часть этой суммы. Но в мэрии по-прежнему ждут наплыва инвесторов, готовых вложиться в несколько не пользовавшихся ранее спросом объектов недвижимости. Так, чиновники мечтают сбагрить в частные руки «надувной» ледовый Дворец на улице Минской (стоимость его реконструкции для последующей эксплуатации - 200 млн рублей), две бани - на улице Неделина и на улице 40 лет Октября, бывшее здание школы в Желтых Песках под учреждение допобразования, злосчастный подземный переход под площадью Плеханова (цена концессии - 10 млн рублей). Также в городской администрации ждут желающих запустить-таки буксующий вот уже третий год проект организации платных парковок в центре города.Липецкие СМИ 15 января сообщили о том, что беглого депутата областного Совета должны вот-вот доставить в наручниках в местный СИЗО. Но, как выяснил GOROD48,. В СУ СК РФ пока лишь знают о месте лечения беглого депутата областного Совета. Напомним, что руководителю Группы компаний СУ-5 Захарову и его бывшей супруге, «ипэшнице» Олесе Захаровой, избрана заочно мера пресечения в виде заключения под стражу (они находятся в международном розыске). Им предъявлены обвинение в покушении на хищение денежных средств в особо крупном размере и в мошенничестве в особо крупном размере. Но, как оказалось, взять с них нечего -На этой неделе о медицине говорил и Путин, и депутаты Липецкого горсовета, и чиновники облздрава. Но мы вспомним то, что случилось у нас.В Липецком горсовете второй раз за два месяца говорили о сахарном диабете - неизлечимом заболевании, от которого в России официально за сутки умирают 240 человек (медики считают, что каждый пятый житель страны живет в преддиабетном состоянии). Председатель профильной депутатской комиссии, медик Вера Дронова, обратилась в облздрав с просьбой внести в перечень наиболее дефицитных специальностей детских эндокринологов: официально медучреждениям города необходимы 18 таких врачей, а по факту детей лечат всего три работающих на полторы ставки эндокринолога. В облздраве пообещали сделать этот шаг, сообщив, что шесть студентов медицинских вузов учатся на эндокринологов по целевому региональному набору (см.).Также стало известно, что, которую лихорадило с осени прошлого года. И хотя в облздраве и сообщили о том, что четыре врача и 18 медсестер этого учреждения будут трудоустроены - в медучреждениях Ельца много вакансий, и что забор крови у живущих в Ельце и семи смежных районов доноров будет круглосуточно осуществляться в елецкой городской больнице имени Семашко, не обошлось без скандала.За коллектив оптимизируемого учреждения вступилась юрист независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Она заявила о нарушении трудовых прав коллектива учреждения, заявила, что не понимает, ликвидирует ли облздрав Елецкую станцию переливания крови или сокращает штаты областной станции переливания крови, потребовала нового раунда переговоров (см.).А вот и история о том, к чему приводит самолечение:На этой неделе злоупотребление спиртным часто было информационным поводом для наших публикаций.. Октябрьский райсуд Липецка приговорил 70-летнего мужчину к двум годам условного лишения свободы за удар ножницами в грудь соседу по дому престарелых.Тот же суд арестовал парня, обвиняемого в убийстве 33-летнего мужчины на улице Студенческий городок.. По данным следствия, 18-летний Роман Чурсин 8 января шел по 15 микрорайону в компании девушек. У дома №12а они попали на глаза пьяным братьям Барабашиным. Родственникам не понравилась шапка студента. Словесный конфликт перерос в драку. Победила молодость, но итогом стычки стала смерть одного из братьев от ножевого ранения и госпитализация другого.Рассказал GOROD48 и о том, как работники ЧОПа «Зубр» избили в ночь на Рождество двух мужчин в центре Липецка. Под раздачу приятели попали после того, как, будучи уже пьяными,в расположенном на площади Победы ресторане.Итак, нашему губернатору пока не получилось научить липчан культуре пития. Ему на помощь решили прийти общественники -