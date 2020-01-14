Происшествия
сегодня, 11:54
Игра в нарды в доме престарелых закончилась поножовщиной
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Пьяные приятели отмечали выплату пенсии.
Октябрьский районный суд Липецка приговорил 70-летнего мужчину к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года за удар ножницами в грудь 72-летнему соседу по дому престарелых.
Потасовка произошла вечером 3 июля 2019 года. В этот день 70-летний инвалид II группы и его 72-летний сосед по комнате в доме престарелых отмечали получение пенсии. Такая традиция — выпивать в день пенсии — у них была заведена уже давно. Соседи достали спиртное, выпивали, закусывали колбасой и играли в нарды. Ссора началась из-за того, что подсудимый проиграл партию. Слово за слово, оскорбление за оскорбление — и пьяные пенсионеры схватились в рукопашной. В какой-то момент в руках 70-летнего мужчины оказались ножницы. Он дважды ударил ими соседа в грудь и со словами «иди похмелись» вытолкнул в коридор. Там потерпевшего обнаружила медсестра дома престарелых. На место происшествия вызвали полицию и бригаду «Скорой помощи». Потерпевшего срочно госпитализировали в областную клиническую больницу. Врачи диагностировали у пациента колото-резаное ранение грудной клетки и внутриплевральное кровотечение.
В течение испытательного срока осужденному пенсионеру запрещено выходить из дома по ночам, а также посещать бары, кафе, рестораны и другие общественные места, где разрешается употребление спиртных напитков.
Фото: motorussia.ru
Потасовка произошла вечером 3 июля 2019 года. В этот день 70-летний инвалид II группы и его 72-летний сосед по комнате в доме престарелых отмечали получение пенсии. Такая традиция — выпивать в день пенсии — у них была заведена уже давно. Соседи достали спиртное, выпивали, закусывали колбасой и играли в нарды. Ссора началась из-за того, что подсудимый проиграл партию. Слово за слово, оскорбление за оскорбление — и пьяные пенсионеры схватились в рукопашной. В какой-то момент в руках 70-летнего мужчины оказались ножницы. Он дважды ударил ими соседа в грудь и со словами «иди похмелись» вытолкнул в коридор. Там потерпевшего обнаружила медсестра дома престарелых. На место происшествия вызвали полицию и бригаду «Скорой помощи». Потерпевшего срочно госпитализировали в областную клиническую больницу. Врачи диагностировали у пациента колото-резаное ранение грудной клетки и внутриплевральное кровотечение.
В течение испытательного срока осужденному пенсионеру запрещено выходить из дома по ночам, а также посещать бары, кафе, рестораны и другие общественные места, где разрешается употребление спиртных напитков.
Фото: motorussia.ru
4 1489
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а