42 минуты назад
Зюганов, Жириновский и Миронов проигнорировали призыв изгнать из Липецкого горсовета «Единую Россию»
Активисты комитета «ДЕРатизатор» начнут агитировать членов парламентских партий, пошедших на поводу у лидеров, расстаться с партбилетами.
Александр Григорьев на прошлой неделе заявил GOROD48, что попросил лидеров оппозиции в Госдуме дать ответ «ДЕРатизатору» (первых три буквы названия расшифровываются как «долой Единую Россию») к среде следующей недели. И этот день наступил.
- Александр, сегодня среда, 15 января. Получил ли «ДЕРатизатор» ответы от лидеров парламентских партий?
- Нет. Ни одного.
- Что намереваетесь делать теперь?
- То, о чем я говорил раньше: уже в эту пятницу члены нашего комитета пойдут в городские и региональные структуры парламентских партий и будут просить их членов объединиться самостоятельно. Мы скажем им, что они - жители Липецка, а не Госдумы, у которых отняли возможность напрямую выбирай мэра. Что в горсовет представители «Единой России» попадают уже жуликами и ворами. Из этого созыва три депутаты попали под суд по уголовным делам и расстались с мандатами. Но если членам КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» ближе партийная дисциплина, чем интересы горожан, то пусть об этом скажут прямо. Тем же, кто еще имеет совесть, мы предложим расстаться с партийными билетами.
В общем, все вышло так, как и предполагал GOROD48: партийные вожди спустят указание в местные отделения выставить в каждом из 36-ти избирательных округов Липецка по кандидату. Понятно, что при таком раскладе харизматичных кандидатов у условной оппозиции окажется немного. Понятно, что ходить по пять часов по участку и агитировать голосовать за себя будут единицы. Единственное, что может спутать карты партии власти - общая усталость липчан от ситуации в городе и стране, что может поломать все схемы партии власти…
Вот они истинные герои.
в чём он неправ ?
Нонка
в чём он неправ ?
Вот они истинные герои.
Житель
Перри Мейсон
Го сть
в чём он неправ ?
молодой тупняк