Общество

42 минуты назад

Зюганов, Жириновский и Миронов проигнорировали призыв изгнать из Липецкого горсовета «Единую Россию»

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#выборы #горсовет
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Зюганов, Жириновский и Миронов проигнорировали призыв изгнать из Липецкого горсовета «Единую Россию»

Активисты комитета «ДЕРатизатор» начнут агитировать членов парламентских партий, пошедших на поводу у лидеров, расстаться с партбилетами.

Как уже сообщал GOROD48, созданный на новогодних праздниках в Липецке некими «общественниками и активистами» «негласный комитет «ДЕРатизатор» поставил цель «заставить объединиться парламентские партии и изгнать из городского Совета «Единую Россию». Для этого лидер комитета, внесистемный оппозиционер Александр Григорьев, отправил обращения к лидерам парламентской оппозиции Геннадию Зюганову, Владимиру Жириновскому и Сергею Миронову предложение забыть раздоры и выступить единым фронтом против «ЕР» на сентябрьских выборах нового состава горсовета.

Александр Григорьев на прошлой неделе заявил GOROD48, что попросил лидеров оппозиции в Госдуме дать ответ «ДЕРатизатору» (первых три буквы названия расшифровываются как «долой Единую Россию») к среде следующей недели. И этот день наступил.

- Александр, сегодня среда, 15 января. Получил ли «ДЕРатизатор» ответы от лидеров парламентских партий?

- Нет. Ни одного.

- Что намереваетесь делать теперь?

- То, о чем я говорил раньше: уже в эту пятницу члены нашего комитета пойдут в городские и региональные структуры парламентских партий и будут просить их членов объединиться самостоятельно. Мы скажем им, что они - жители Липецка, а не Госдумы, у которых отняли возможность напрямую выбирай мэра. Что в горсовет представители «Единой России» попадают уже жуликами и ворами. Из этого созыва три депутаты попали под суд по уголовным делам и расстались с мандатами. Но если членам КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» ближе партийная дисциплина, чем интересы горожан, то пусть об этом скажут прямо. Тем же, кто еще имеет совесть, мы предложим расстаться с партийными билетами.

В общем, все вышло так, как и предполагал GOROD48: партийные вожди спустят указание в местные отделения выставить в каждом из 36-ти избирательных округов Липецка по кандидату. Понятно, что при таком раскладе харизматичных кандидатов у условной оппозиции окажется немного. Понятно, что ходить по пять часов по участку и агитировать голосовать за себя будут единицы. Единственное, что может спутать карты партии власти - общая усталость липчан от ситуации в городе и стране, что может поломать все схемы партии власти…
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#выборы #горсовет
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Комментарии (15)

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Вот они истинные герои.

1 минуту назад
Наберите в яндексе КРЕМЛЁВСКИЕ АКТЁРЫ. У всех ордена недавно выданные ЗАСЛУГО ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ. У Жириновского и Зюганова одной степени а у Миронов другой. И при этом все улыбаются и счастливы.
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в чём он неправ ?

5 минут назад
Из этого созыва три депутаты из ЕР попали под суд по уголовным делам и расстались с мандатами.
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Нонка

5 минут назад
Ворон ворону очи не клюет
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в чём он неправ ?

5 минут назад
Если в 36 округах победит КПРФ , ЛДПР , СР , в чём неправота Григорьева ?
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Вот они истинные герои.

8 минут назад
Что вы думаете все эти жо....зы из одной бочки кормятся. Это только они языками молоть горазды а на деле ордена с медалями от верховного получают ипри этом всем довольны. Жилриновский орден, Заказов орден, Миронов орден. И в ресторан отмечать эти ордена. И им долго наплевать что творится. ВЕТЬ ДОЛЖЕН КТОТО ВЛАСТЬ РУГАТЬ( но не сильно) якобы она виновата, ато сильно гладко идёт всё.
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Житель

8 минут назад
Их самих надо гнать в шею!
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Перри Мейсон

9 минут назад
в чём он неправ ?, В том что математика и Григорьев вещи несовместимые)))
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Го сть

10 минут назад
Изгнать надо людей,а не партию!
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в чём он неправ ?

12 минут назад
кукушка совсем улетела? -------Но если членам КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» ближе партийная дисциплина, чем интересы горожан, то пусть об этом скажут прямо-----
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молодой тупняк

14 минут назад
все они там за одно, только двоевластие может работать в интересах страны и народа.
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