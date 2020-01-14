Общество
сегодня, 14:52
Липчане матерятся чаще всех в Центральном Черноземье
Горожане отмечают, что часто слышат нецензурную речь.
Эксперты Финансового университета при правительстве России выяснили, в каких крупных городах страны чаще всего используют обсценную (ненормативную) лексику. Опрос жителей российских городов с населением свыше 250 000 человек показал, что чаще всего мат можно услышать на улицах Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута.
Среди жителей крупных городов Центрального Черноземья самыми заядлыми матерщинниками оказались липчане. Респондентов спрашивали, часто ли ненормативная лексика используется их друзьями и знакомыми. 17% опрошенных в Липецке ответили «часто» и «довольно часто», в Курске— так ответили 16% респондентов, в Воронеже, Тамбове и Белгороде по —15%.
Исследователи отметили, что в городах, где брань употребляют часто, уровень жизни населения ниже. Однако при этом там более активно создаются предприятия малого и среднего бизнеса и быстрее растут зарплаты на производстве. Таким образом, экономический потенциал этих территорий выше, чем тех, где превалирует «чистая» речь.
А вот территории с низкой распространенностью ненормативной лексики, по мнению авторов исследования, отличаются, более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг, более значительным, чем в среднем по стране, интересом к занятиям спортом и фитнесом, более развитой строительной отраслью, значительным объемом жилищного строительства, более заметной заботой о собственном здоровье, значительным спросом на негосударственную платную медицину, интересом к высшему образованию и личностному развитию, спросом на банковские вклады, более развитым питанием вне дома - в кафе и ресторанах.
Среди жителей крупных городов Центрального Черноземья самыми заядлыми матерщинниками оказались липчане. Респондентов спрашивали, часто ли ненормативная лексика используется их друзьями и знакомыми. 17% опрошенных в Липецке ответили «часто» и «довольно часто», в Курске— так ответили 16% респондентов, в Воронеже, Тамбове и Белгороде по —15%.
Исследователи отметили, что в городах, где брань употребляют часто, уровень жизни населения ниже. Однако при этом там более активно создаются предприятия малого и среднего бизнеса и быстрее растут зарплаты на производстве. Таким образом, экономический потенциал этих территорий выше, чем тех, где превалирует «чистая» речь.
А вот территории с низкой распространенностью ненормативной лексики, по мнению авторов исследования, отличаются, более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг, более значительным, чем в среднем по стране, интересом к занятиям спортом и фитнесом, более развитой строительной отраслью, значительным объемом жилищного строительства, более заметной заботой о собственном здоровье, значительным спросом на негосударственную платную медицину, интересом к высшему образованию и личностному развитию, спросом на банковские вклады, более развитым питанием вне дома - в кафе и ресторанах.
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