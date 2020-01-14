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сегодня, 14:52

Липчане матерятся чаще всех в Центральном Черноземье

10 598
#лексика #мат #
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Липчане матерятся чаще всех в Центральном Черноземье

Горожане отмечают, что часто слышат нецензурную речь.

Эксперты Финансового университета при правительстве России выяснили, в каких крупных городах страны чаще всего используют обсценную (ненормативную) лексику. Опрос жителей российских городов с населением свыше 250 000 человек показал, что чаще всего мат можно услышать на улицах Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута.

Среди жителей крупных городов Центрального Черноземья самыми заядлыми матерщинниками оказались липчане. Респондентов спрашивали, часто ли ненормативная лексика используется их друзьями и знакомыми. 17% опрошенных в Липецке ответили «часто» и «довольно часто», в Курске— так ответили 16% респондентов, в Воронеже, Тамбове и Белгороде по —15%.

Исследователи отметили, что в городах, где брань употребляют часто, уровень жизни населения ниже. Однако при этом там более активно создаются предприятия малого и среднего бизнеса и быстрее растут зарплаты на производстве. Таким образом, экономический потенциал этих территорий выше, чем тех, где превалирует «чистая» речь.

А вот территории с низкой распространенностью ненормативной лексики, по мнению авторов исследования, отличаются, более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг, более значительным, чем в среднем по стране, интересом к занятиям спортом и фитнесом, более развитой строительной отраслью, значительным объемом жилищного строительства, более заметной заботой о собственном здоровье, значительным спросом на негосударственную платную медицину, интересом к высшему образованию и личностному развитию, спросом на банковские вклады, более развитым питанием вне дома - в кафе и ресторанах.
10 598
#лексика #мат #
1

Комментарии (10)

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Все просто!

1 минуту назад
В Липецке просто опрошенные люди были честнее чем в других регионах)))
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Ужас

11 минут назад
Потому что у нас есть пао НЛМК. Там быдла столько что не пересчитать!
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липчанка

12 минут назад
К сожалению мат в Липецке это нормативная лексика. Еслидаже мэр ,женщина,материться!!
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Липчанин

12 минут назад
Так у нас и не "культурная столица"! Что развивает,то из людей и лезет,особенно из школьников!!верните в моду культуру царских времён и будет вам счастье!!
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Стос

19 минут назад
Да потому, что основная часть населения это колхозаны, которые и портят статистику
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Фокс

22 минуты назад
Даже если знаешь 15 языков, русский язык необходим: вдруг споткнёшься или на ногу что-то уронишь.........
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Житель

26 минут назад
Как же тут не ругаться? Одна техника стоит, вторая техника стоит, третья стоит, и никого! Где люди? Коллеги это п..... Ц!
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Коллеги

46 минут назад
Это п..... Ц!
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ПупаЛупа

сегодня, 15:09
Реально нах ?
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Уваркина

сегодня, 15:03
Да ну , нах !
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