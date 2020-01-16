Бывший начальник липецкого спорта теперь будет развивать комплекс «Пламя»

В ближайшее время футбольное поле спортивного комплекса может стать искусственным.

Покинувший место начальника городского управления по физкультуре и спорту Олег Токарев определился с новым местом работы. Специалист уже приступил к исполнению обязанностей директора муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя», что в районе ЛТЗ.

«Пламя» - один из самых удаленных от центра спортивных комплексов Липецка, но вместе с тем он обслуживает целый жилой район.

Олег Токарев сообщил GOROD48, что у него немало идей, как вернуть объекту славу одного из ведущих в Липецке. К примеру, футбольное поле на «Пламени» в ближайшем будущем может стать искусственным.

- Летом продолжим переговоры с Министерством спорта РФ, которое может частично профинансировать установку синтетического покрытия в нашем спортивном комплексе, - поделился планами Токарев.

Новый начальник добавил, что в этом году спорткомплекс ждет серьезная реконструкция.

- Планируем обновить трибуны и ограждение вокруг спорткомплекса, - продолжает Олег Токарев, - Кроме того, необходимо наладить освещение футбольного поля, которое поможет эксплуатировать его и в темное время суток. Будем пытаться возродить традицию, когда «Пламя» было центром притяжения для тысяч липецких любителей спорта.

Олег Токарев добавил, что сейчас начал изучать мнение липчан по поводу перспектив руководимого им комплекса, в первую очередь – жителей ЛТЗ.

- Будем опираться и на работу общественников. Например, энтузиаст Евгений Тихонов пытается возродить в районе ЛТЗ велоспорт, у которого были славные традиции в советские времена (липецкие гонщики входили в состав сборной страны, прим.), продолжает новый директор, - Это прекрасно! Поможем Евгению и другим увлеченным людям!

Токарев добавил, что прежний директор «Пламени» Александр Уразов останется работать в структуре спортивного комплекса, поскольку «такими опытными кадрами не разбрасываются».

Олег Токарев родился в 1964 году. С 1997 года работал в администрации Липецка. В 2007 году стал заместителем начальника управления по физической культуре и спорту; в 2016-2020 гг. занимал пост начальника управления.