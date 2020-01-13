Общество
13 минут назад
Юрий Шуршуков: «Мы же кровь не в цистернах храним!»
Посвященный закрытию Елецкой станции переливания крови брифинг в облздраве закончился скандалом.
Как уже сообщал GOROD48, в Ельце все же закрывают филиал областной станции переливания крови, о чем шли разговоры с осени прошлого года. Об этом сегодня на брифинге в облздраве сообщил его начальник Юрий Шуршуков.
Как только региональные чиновники сообщили, что все работники станции будут трудоустроены (в ней работают 32 человека, среди которых четыре врача и 18 медсестер), а само учреждение прекратит работу в апреле, возник скандал. Пришедший на брифинг незваным гостем заведующий Елецким филиалом Владимир Шишкин заявил, что количество гемотрансфузий в больницах Ельца выросло по сравнению с двумя-тремя годами ранее, а значит, станцию закрывать нельзя:
- В Ельце создали межмуниципальный центр оказания медицинской помощи больным из семи близлежащих районов. Всех тяжелых больных теперь везут к нам в город. Больных, кому требуются препараты крови - тысячи!
За коллектив оптимизируемого учреждения вступилась юрист независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Она заявила о нарушении трудовых прав коллектива учреждения, заявила, что не понимает, ликвидирует ли облздрав Елецкую станцию переливания крови или сокращает штаты областной станции переливания крови?
- Вы голословно заявляете, что в Ельце сокращается потребность в крови, а это не так. Вот и заведующий филиалом говорит об этом! Я требую переговоров! Мы должны понять, что происходит.
Однако оперируя данными той же Елецкой станции переливания крови, чиновники дали понять, что в целом в регионе за последние десять лет количество получаемой из донорской крови плазмы, позже перелитой больным, сократилось вдвое. Пошло на спад и использование эритроцитов. И не потому, что липчан плохо лечат, а потому, что даже в нашей медицине находят все большее применение искусственные, абсолютно безопасные для больных кровезаменители (что стало уже так называемым «золотым стандартом» в странах Запада), чего не скажешь о препаратах донорской крови. Да и собственно «живых» доноров, тех, кто регулярно сдает кровь, в Ельце - чуть больше двух тысяч человек, но никак не 11 тысяч, о чем говорят работники попавшего под ликвидацию учреждения.
- Раньше мы в год заготавливали от доноров до 50 тысяч доз крови. Сейчас нам не нужно столько крови. Годовая потребность больниц Ельца - всего 750 литров крови. Для хранения такого количества нужно всего несколько холодильников. Мы заготавливаем новой крови ровно столько, сколько ее уходит за сутки из нашего запаса. Мы же кровь не в цистернах храним! - в какой-то момент вышел из себя обычно флегматичный Юрий Шуршуков.
Но принять это, кажется, были не готовы ни Владимир Шишкин, ни Анастасия Васильева, ни один из доноров, представлявший на брифинге некую общественную организацию, ратующую за сохранение в Ельце станции переливания крови.
- Я хочу и буду сдавать свою кровь если не для ельчан, то для всех нуждающихся! Я Россию для себя не делю! - заявил донор-общественник.
В ответ мужчина услышал, что все регионы страны сейчас самодостаточны в плане заготовки донорской крови. И что для нашего региона ее заготавливают за средства регионального бюджета.
Как только региональные чиновники сообщили, что все работники станции будут трудоустроены (в ней работают 32 человека, среди которых четыре врача и 18 медсестер), а само учреждение прекратит работу в апреле, возник скандал. Пришедший на брифинг незваным гостем заведующий Елецким филиалом Владимир Шишкин заявил, что количество гемотрансфузий в больницах Ельца выросло по сравнению с двумя-тремя годами ранее, а значит, станцию закрывать нельзя:
- В Ельце создали межмуниципальный центр оказания медицинской помощи больным из семи близлежащих районов. Всех тяжелых больных теперь везут к нам в город. Больных, кому требуются препараты крови - тысячи!
За коллектив оптимизируемого учреждения вступилась юрист независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Она заявила о нарушении трудовых прав коллектива учреждения, заявила, что не понимает, ликвидирует ли облздрав Елецкую станцию переливания крови или сокращает штаты областной станции переливания крови?
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- Вы голословно заявляете, что в Ельце сокращается потребность в крови, а это не так. Вот и заведующий филиалом говорит об этом! Я требую переговоров! Мы должны понять, что происходит.
Однако оперируя данными той же Елецкой станции переливания крови, чиновники дали понять, что в целом в регионе за последние десять лет количество получаемой из донорской крови плазмы, позже перелитой больным, сократилось вдвое. Пошло на спад и использование эритроцитов. И не потому, что липчан плохо лечат, а потому, что даже в нашей медицине находят все большее применение искусственные, абсолютно безопасные для больных кровезаменители (что стало уже так называемым «золотым стандартом» в странах Запада), чего не скажешь о препаратах донорской крови. Да и собственно «живых» доноров, тех, кто регулярно сдает кровь, в Ельце - чуть больше двух тысяч человек, но никак не 11 тысяч, о чем говорят работники попавшего под ликвидацию учреждения.
- Раньше мы в год заготавливали от доноров до 50 тысяч доз крови. Сейчас нам не нужно столько крови. Годовая потребность больниц Ельца - всего 750 литров крови. Для хранения такого количества нужно всего несколько холодильников. Мы заготавливаем новой крови ровно столько, сколько ее уходит за сутки из нашего запаса. Мы же кровь не в цистернах храним! - в какой-то момент вышел из себя обычно флегматичный Юрий Шуршуков.
Но принять это, кажется, были не готовы ни Владимир Шишкин, ни Анастасия Васильева, ни один из доноров, представлявший на брифинге некую общественную организацию, ратующую за сохранение в Ельце станции переливания крови.
- Я хочу и буду сдавать свою кровь если не для ельчан, то для всех нуждающихся! Я Россию для себя не делю! - заявил донор-общественник.
В ответ мужчина услышал, что все регионы страны сейчас самодостаточны в плане заготовки донорской крови. И что для нашего региона ее заготавливают за средства регионального бюджета.