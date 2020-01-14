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Игорь Артамонов пообещал уволить чиновников, которые не смогут обеспечить рост зарплат бюджетников

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#зарплаты
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Игорь Артамонов пообещал уволить чиновников, которые не смогут обеспечить рост зарплат бюджетников

С начала 2020 года в Липецкой области на 5,8% увеличены оклады ряда работников сфер образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты. Повышение зарплат младших воспитателей проходит в два этапа – 1 января и 1 июля 2020 года. Оба раза оклады вырастут на 10 %.

Повышение зарплат бюджетников обсудили в областной администрации. Совещания провел глава региона Игорь Артамонов 

«Средства должны быть распределены правильно. Ситуации когда оклад поднимается, а премия урезается недопустимы. В конце месяца каждый из 59 тысяч бюджетников должен получить расчётный листок с правильными цифрами», – цитирует заявление Игоря Артамонова на совещании пресс-служба областной администрации.

Заместителям главы региона, курирующим сферы образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты, поручено каждую неделю отчитываться о работе, проведённой с руководителями учреждений.

«В отношении заместителей, начальников управлений и учреждений, которые не смогут выполнить поручения или допустят ошибки, будут приняты жёсткие меры. Вплоть до увольнения», – заявил Игорь Артамонов.
22 1194
#зарплаты
2

Комментарии (22)

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ВИ

40 секунд назад
Занимается Артамонов популизмом, ВЫ ТАК И НЕ ПОНЯЛИ АРТАМОНОВА? СКАЗАЛ КАК ОТРЕЗАЛ .И ВСЁ БУДЕТ ИСПОЛНЕНО ,КАК И ПРИ СТАЛИНЕ.ПОРЯДОК В ИНТЕРЕСАХ УГНЕТАЕМЫХ БЮДЖЕТНИКОВ БУДЕТ РЕАЛЬНО УСТАНОВЛЕН.ИНЫЕ ПРИ ФАМИЛИИ АРТАМОНОВ БУДУТ ВЗДРАГИВАТЬ ...ДАЖЕ В НОЧЬЮ В ПОСТЕЛИ. А ВЫ ХИТРЕЦЫ КАК ДУМАЛИ? АРТАМОНОВ ТОЛЬКО ВПЕРЁД.НАРОД СПРАВЕДЛИВО ОЦЕНИТ ТВОИ УСИЛИЯ,АРТАМОНОВ,ЭТО УЖЕ ЗВУЧИТ ЗДОРОВО И НАДЁЖНО, ВИКТОР БУРЯКОВ.
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на халяву фоткать кто меня будет ? Уваркина

3 минуты назад
Глава Липецка Евгения Уваркина встала грудью на защиту бюджетного печатного слова: - Бюджет * «Мой город Липецк» - 19 миллионов рублей. На еженедельную печать газеты идет 4,3 миллиона рублей. В этом году мы приняли решение выпускать четыре раза в год спецтираж в 200-250 тысяч экземпляров, чтобы максимально информировать наших жителей, ведь часть липчан читает только печатные издания.
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Дмитрий Краси чков

3 минуты назад
Я с Артамоновым сто раз разговаривал на эту тему, он не хочет никому не чего поднимать
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Дмитрий Краси чков

4 минуты назад
Артамонов занимается самопиаром, сам же не поднимает учителя и врачам зарплату. И пытается обмануть людей думает что все дураки. А только он умный.
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Дмитрий Краси чков

4 минуты назад
Я с Артамоновым сто раз разговаривал на эту тему, он не хочет не кому не чего поднимать.
ответить

Дмитрий Краси чков

5 минут назад
Я с Артамоновым что раз разговаривал на эту тему, он не хочет не кому не чего поднимать.
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смех

6 минут назад
))), мои ботинки , как раз на Уваркинской елочке разместились , и неплохо так , лучшее применение за 19 млн. руб , а как Уваркина за эту газетёнку топила , а кто меня , на халяву будет фоткать , вот хто ! ?
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Гость

6 минут назад
А "правильные цифры" это сколько? Говорите точнее, а то наши работодатели считают, что у нас и сейчас всё правильно.
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Дмитрий Краси чков

6 минут назад
Артамонов занимается самопиаром, сам же не поднимает учителя и врачам зарплату. И пытается обмануть людей думает что все дураки. А только он умный.
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смех

8 минут назад
))), да , да , конечно , простым гражданам лишь жрать и срать подавай, и всё ! А у театры , лишь ИЛИТА ходит , да и то под себя !
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