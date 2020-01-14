Игорь Артамонов пообещал уволить чиновников, которые не смогут обеспечить рост зарплат бюджетников

С начала 2020 года в Липецкой области на 5,8% увеличены оклады ряда работников сфер образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты. Повышение зарплат младших воспитателей проходит в два этапа – 1 января и 1 июля 2020 года. Оба раза оклады вырастут на 10 %.

Повышение зарплат бюджетников обсудили в областной администрации. Совещания провел глава региона Игорь Артамонов



«Средства должны быть распределены правильно. Ситуации когда оклад поднимается, а премия урезается недопустимы. В конце месяца каждый из 59 тысяч бюджетников должен получить расчётный листок с правильными цифрами», – цитирует заявление Игоря Артамонова на совещании пресс-служба областной администрации.



Заместителям главы региона, курирующим сферы образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты, поручено каждую неделю отчитываться о работе, проведённой с руководителями учреждений.



«В отношении заместителей, начальников управлений и учреждений, которые не смогут выполнить поручения или допустят ошибки, будут приняты жёсткие меры. Вплоть до увольнения», – заявил Игорь Артамонов.

