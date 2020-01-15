Общество

сегодня, 13:28

Евгения Уваркина намерена дожить до 110 лет

25 1675
#долгожители
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Евгения Уваркина намерена дожить до 110 лет

Сегодня личанка Татьяна  Коблякова празднует 105-летие. С юбилеем ее поздравила мэр Евгения Уваркнина.

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С раннего утра дверь квартиры в доме на улице Студенческий городок, где живет Татьяна Никитична Коблякова, не закрывается. Сегодня Татьяна Коблякова празднует уже 105-й день рождения.

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Юбилярше приносят цветы, на столе стоит торт с редкими цифрами «105». Сегодня вокруг именинницы соберется ее семья. Женщина родила шестерых детей (трое уже умерли, за мамой ухаживают три дочери), у нее восемь внуков, семеро правнуков и три праправнука. Самым младшим членам семьи по шесть лет.

- Родилась я в 1915 году в Романово (сейчас село Ленино), жила на Пасечках, после замужества переехала в Подгорное. Работаю с 12-ти лет. Вместе с мужем трудилась на строительстве тракторного завода. Там муж, таская стройматериалы, надорвался и потерял зрение, врачи не смогли сделать операцию правильно, он ослеп. А я «оставила» на заводе колени, - рассказывает Татьяна Никитична. - Во время войны работала в тылу, трудилась в колхозе: и кору собирали, и шишки. Ни дня не сидела без работы. Да и дома были заботы — дети и хозяйство.

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Дочери Татьяны Никитичны очень благодарят свою маму за правильное воспитание и за то, что она вырастила их добрыми людьми. В семье никогда не гнались за высокими чинами. После потери зрения отец семейства продолжал работать, даже сам колол дрова. Татьяна Никитична, сколько себя помнит, работала в колхозе. Как говорит сама юбилярша, «всю жизнь провела в ярме». Дети Татьяны Никитичны получили рабочие профессии — стали малярами, кондитерами, каменщиками и водителями.

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Секрета долголетия, как такового, у именинницы нет. Сама она уверена, что сохранить ясность ума и дожить до 105-ти лет ей помогло то, что она всегда работала. А вот дочери юбилярши считают, что залог долголетия матери — ее незлобливость и доброе отношение к людям, стремление жить по правде, честно. Здоровье, конечно, уже подводит долгожительницу: она практически не ходит, плохо видит, страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Если в свое 100-летие Татьяна Никитична пела за праздничным столом, то сегодня на это у нее сил уже нет. Раньше догожительница лечилась народными средствами — травами, сейчас ее здоровье в руках традиционной медицины — врачей. Медики вторят друг другу: у них никогда не было столь великовозрастной пациентки. Помимо лекарств, в арсенале Татьяны Никитичны знакомая всем диета — пост. Да и на пенсию (Татьяна Никитична говорит, что получает чуть больше 12 000 рублей в месяц) часто на столе скоромной еды не увидишь.

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Рано утром в дом юбилярши принесли письмо из Кремля. Липчане пришли поздравления от имени Владимира Путина. Днем в гости к Татьяне Кобляковой пришла мэр Липецка Евгения Уваркина. Сослепу именинница приняла главу города за свою внучку Оксану.

Евгения Уваркина искренне поздравила Татьяну Никитичну с ее праздником, пожелала ей крепкого здоровья и радоваться каждому дню. Глядя на Татьяну Никитичну, Евгения Уваркина призналась, что хочет стать бабушкой и дожить до 110 лет. И юбилярше Евгения Уваркина пожелала дожить минимум до 110 лет. Пять лет назад, на столетний юбилей, имениннице пожелали дожить до 105 лет. Это пожелание сбылось. Теперь семья юбилярши надеется, что сбудется и новое пожелание.
25 1675
#долгожители
3

Комментарии (25)

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Маразматик лилипутин

2 минуты назад
Все должны быть стройные
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САШОК КАНАНЫХИН

8 минут назад
Бабуля в этом не виновата., СОГЛАСЕН Я ТО СЕБЕ НА 100 ЛЕТ ВПЕРЁД НАКИЗДИЛ
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ПОЗОРИЩЕ

9 минут назад
судя по статейке рАСеянам пенсия 12 зарплата 14000 вполне дост и жить будут долго и потреБЛЯТЬ мало
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Бабуля в этом не виновата.

16 минут назад
САШОК КАНАНЫХИН, Виноваты все мы-трусливые и терпеливые жители Рассеи.
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Житель

16 минут назад
Когда женщина ругается матом, земля матушка на глубину трех метров трескается
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Сталин-психиатр.

16 минут назад
Это нам намекают, что нужно лечиться травами и постоянно поститься))).
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САШОК КАНАНЫХИН

17 минут назад
всё что бабка построила и наработала теперь принадлежит уваркиным лисиным путиным а бабке 10 тыров пенсия ПИСЕЦ ПРОСТО
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Сергей 13

17 минут назад
Афигеть,во жизнь!Родилась при царе,советскую власть пережила,хочу пожелать,чтобы и путинскую пережила, здоровья!
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Матершиница Уваркина

24 минуты назад
долго не прживё. Слишком много грешит на этом свете.А Бог всё видит.
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Пущай Хабалкина едет вон из

25 минут назад
Липецка на историческую Родину-ыв стойбище в Магадан. Там её приморозит-и больше 110 лет сохранится. Как мамонт.
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