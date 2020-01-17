Липецкие женщины 8 марта могут остаться без дешевых тюльпанов

Администрация города изменила правила торговли цветами - выращивающие тюльпаны липчане боятся, что не смогут сбыть свой товар.

В редакцию GOROD48 обратились сразу две липецкие семьи, которые на приусадебных участках годами выращивают тюльпаны к Международному женскому дню. К нам женщины пришли прямо из управления потребительского рынка мэрии Липецка, где им сообщили об изменившихся правилах цветочной торговли.- Наша семья вот уже двадцать лет выращивает к 8 марта тюльпаны. До этого года нам разрешали продавать цветы на улицах города после несложной процедуры. А на днях нам позвонили из мэрии и сообщили, что получить право на продажу тюльпанов можно только через аукцион, и что мест для такой торговли будет в три раза меньше, чем обычно, - говорят Лариса и Оксана Фроловы, живущие на улице Фабричной станции Казинка.- Выращивание тюльпанов - как игра в карты: повезет-не повезет. Обычно до пятой части луковиц гибнет, так и не дав ростков. То есть мы несем убытки еще до того, как вынесем цветы на продажу. И вот я узнаю, что на проспекте Победы, где в прошлые годы тюльпаны продавали до 30 человек, в этом году через аукционы выставят всего три торговых места. Выходит, что нас притесняют! Этот аукцион для меня - темный лес, - присоединяется к разговору Лилия Шпотина, семья которой, живущая в частном доме поселка Матырский, также выращивает тюльпаны.Мать и дочь Фроловы на этой неделе сильно разругались с работниками кабинета №4 городского управления потребительского рынка администрации Липецка (свой разговор женщины записали на телефон). Их гнев вызвало то, что о нововведении, аукционах, им рассказали лишь 9 января, когда деньги на выращивание цветов уже были ими потрачены. И с понедельника они стали ходить в этот кабинет как на работу: всякий раз, по словам цветочниц, им говорили прийти еще раз.- Мы так проходили три дня, так как для заполнения форм на участие в аукционе нам не хватало всяких банковских реквизитов. Вот нервы и не выдержали, - говорит Оксана Фролова.Жители городской окраины рассказывали чиновницам, что выращивать цветы - это не стулья в кабинете полировать, что это большой физический труд и нервы. В свою очередь, работницы мэрии указывали им на законы, параграфы и инструкции. В итоге цветочницы потребовали выдать им письменный отказ в приеме у них документов, а главный консультант управления Роман Сухатерин, обвинив женщин в мелочности, заявил, что им все равно откажут в участии в аукционе.- Нам сказали, что после нас на улицах остается грязь. Но это не так. Мусор остается после гостей из Абхазии, торгующих мимозами. Этот цветок сильно осыпается. От мимозы остаются большие разбухшие от воды картонные ящики. Этим растением торгуют наемные продавцы, которые считают, что их дело продавать, а не убирать. В мэрии считают, что без мимозы в Липецке никак нельзя - это, мол, символ 8 марта, ностальгия по СССР! Но в мусоре обвиняют почему-то нас, - обижаются цветочницы Фроловы.Семьи Фроловых и Шпотиных показали, каким трудом выращивают тюльпаны в Липецке.Луковицы высаживают еще по осени в ящики. До конца января они хранятся в холодных подвалах. Из подпола кухни своего скромного дома, куда и сложно-то спуститься через узкий лаз, Лариса Фролова достает один такой ящик. Из него уже торчат пятисантиметровые зеленые ростки. Через две недели ящики переместят в дворовую теплицу, где круглосуточно топится буржуйка, создающая приемлемую для роста тюльпанов температуру. Все делается по науке: режимы полива и нагрева воздуха в теплице регулируются таким образом, чтобы бутоны на стеблях появились к концу февраля. Потом срезанные цветы снова опускают в подвал и хранят в коробках до начала трехдневных сезонных продаж.Липецкие тюльпаны, кстати, в отличие от выращенных в Голландии, держат бутон до двух недель. Цена наших цветов - 50-60 рублей за штуку, привозных - от ста рублей.И.о. начальника городского управления потребительского рынка Алексей Ларин считает, что 59 мест для уличной торговли цветами Липецку вполне достаточно.- Аукционы пройдут 4 февраля. В них не будет фиксированного шага, иначе такие торги шли бы несколько дней. Предполагается, что заполнившие заявление желающие продать цветы в преддверие 8 марта заплатят за участие в аукционах по 350 рублей, положат еще дома в конверты свои ценовые предложения, запечатают их и представят организаторам. Предложения могут быть разными, начиная с 351 рубля до нескольких тысяч. Право на нестационарное торговое место получит тот, кто предложит большую, чем конкуренты, сумму, которая пойдет в городской бюджет, - говорит чиновник.Обратившиеся в GOROD48 цветочники не против таких торгов. Они против того, что узнали о них только в январе, когда уже потратились на приобретение луковиц, торфа, удобрений (одна луковица стоит 12 рублей и больше, и, как уже говорилось, часть их них не дает всходов). Почему в мэрии не объявили аукционы на уличную торговлю цветами, например, в сентябре?- И что теперь делать тем, кто не будет в силу разных причин допущен к торгам или тем, кто их не выиграет? Думаю, нам будет трудно конкурировать с абхазами, которые привезут в Липецк мимозу. Мы уже сказали, что вывалим цветы, которые вырастим, но не продадим, в этот самый 4-й кабинет в здании на улице Советской, 1, - говорят цветоводы.Оксана Фролова берет калькулятор и считает вслух:- За год наша семья зарабатывает на продаже тюльпанов, рассады, саженцев плодовых деревьев, и декоративных кустарников 500 тысяч рублей. Делим эту сумму на 12 месяцев. Выходит, в месяц мы зарабатываем 41 600 рублей. Нас в семье шестеро, но не работает только самый младший мой ребенок, он еще ходит в детсад. Делим эту сумму на пять. И получаем 8 300 рублей на каждого. Это меньше прожиточного минимума! Слава Богу, выращиваем свою птицу, и кормимся с земли. Наша семья ничего ничего у государства не просит. Ни субсидий на услуги ЖКХ, ни доплат на детей! У нас одна просьба - не мешайте нам жить.До 4 февраля еще есть время. Хочется верить, что глава Липецка Евгения Уваркина, сама недавний предприниматель, сумеет найти приемлемый для всех участников конфликта выход из ситуации. И 8 марта мужчины не будут втридорога покупать первые весенние цветы для своих любимых женщин по причине искусственно созданного дефицита.