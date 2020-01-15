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18-летний студент не помнит слов, из-за которых схватился за нож
Сегодня в Октябрьском суде Липецка слушается ходатайство следствия об аресте 18-летнего Владимира Чурсина, обвиняемого в убийстве 33-летнего Евгения Барбашина.
Романа Чурсина задержали 13 января в его квартире. По словам Романа, несколько дней он провел в деревне, при этом от следствия не скрывался.
Слова братьев, заставившие его взяться за нож Роман не помнит, но утверждает, что они были достаточное оскорбительными.
В суде, как и во время следствия, Роман Чурсин согласился со всеми предъявленными ему обвинениями и ходатайством о его аресте.
Следователь СУ СК России по Липецкой области собирается получить согласие суда на арест Романа Чурсина до середины марта (на время следствия).