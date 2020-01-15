Происшествия

19 минут назад

18-летний студент не помнит слов, из-за которых схватился за нож

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#убийство
18-летний студент не помнит слов, из-за которых схватился за нож

Сегодня в Октябрьском суде Липецка слушается ходатайство следствия об аресте 18-летнего Владимира Чурсина, обвиняемого в убийстве 33-летнего Евгения Барбашина.

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Напомним, что убийство было совершено на улице Студенческий городок вечером 8 января. По данным следствия Роман Чурсин шел по улице в компании девушек, у дома №12а они встретили 33-летнего Евгения Барабашина и его 32-летнего брата. Выпившие родственники сделали Роману замечание из-за его шапки. Студент колледжа избил сначала младшего брата, а затем ударил старшего ножом в грудь. В драку на стороне  Романа вмешались трое его знакомых. В итоге 33-летний Евгений Барбашин  умер на месте от ножевого ранения, а его брат в тяжелом состоянии попал в больницу. 

Романа Чурсина задержали 13 января в его квартире. По словам Романа, несколько дней он провел в деревне, при этом от следствия не скрывался.

Слова братьев, заставившие его взяться за нож Роман не помнит, но утверждает, что они были достаточное оскорбительными.  

В суде, как и во время следствия, Роман Чурсин согласился со всеми предъявленными ему обвинениями и ходатайством о его аресте. 

Следователь СУ СК России по Липецкой области собирается получить согласие суда на арест Романа Чурсина до середины марта (на время следствия).

677
#убийство

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