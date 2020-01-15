«Я думала, что президент отменит пенсионную реформу - толку от нее никакой»

Лидеры политических партий прокомментировали послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

Сегодня президент России выступил с очередным посланием Федеральному Собранию.Ключевыми моментами уже 16-го ежегодного обращения Владимира Путина к членам Государственной думы и Совета Федерации стали следующие заявления главы государства:«После распада СССР у нас остались прежние амбиции, остался колоссальный потенциал. Но возникли и угрозы, о которых никто раньше не задумывался... Мы должны создать систему прочную, надежную, неуязвимую и абсолютно стабильную. И в то же время систему живую, гибкую, легко и своевременно меняющуюся. Систему, обеспечивающую сменяемость тех, кто находится у власти. Незыблемым остается главное - интересы России… Обороноспособность страны обеспечена на десятилетие вперед… Другим ведущим государствам только предстоит создать оружие, которое уже есть у России… Но нам нельзя почивать на лаврах. Нужно разрабатывать оружие и оборонные комплексы будущих поколений. Это позволяет нам сосредоточиться на мирном развитии и экономическом росте».«Ситуация принципиально отличается от той, что была 10 и более лет назад. Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно обеспечить улучшение жизни населения. Это - приоритетная задача правительства… Уже летом размер Фонда национального благосостояния преодолеет отметку в семь процентов ВВП. Резервы гарантируют нам устойчивость и безопасность, а значит можем начать вкладывать средства в развитие экономики в регионах… Темы роста ВВП должны быть выше мировых. Для достижения темпов роста выше мировых нужно запустить новый инвестиционный цикл. С этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5 процентов… Поддержку должны получить не только крупные проекты, но и малый и средний бизнес. Предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от инвестиционного налогового применения вычета… Нужно ускоренно принять пакет законопроектов, облегчающих работу бизнеса. Налоговые условия должны быть неизменными на срок до 20 лет».«Мы вступили в сложный демографический период. Его особенность в том, что нам удалось выйти на положительную динамику и даже добиться естественного прироста. Но есть одна сложность. Семьи сейчас создает малочисленное поколение 90-х годов... Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность - обеспечить устойчивый демографический рост. Каждый наш шаг, новый закон, госпрограмму мы должны оценивать с точки зрения высшего национального приоритета - сбережения населения России».«Мы должны работать по всем направлениям поддержки семьям. Но есть фактор, который является прямой угрозой демографии. Это - низкие доходы населения. Часто бывает, что даже в том случае, когда работают оба родителя, доходы в семье низкие. Мы приняли меры по решению этой проблемы, подразумевающие выплаты таким семьям с детьми. В среднем по стране выплата составит около 11 тысяч рублей в месяц… Начались выплаты на третьего и последующих детей в 75 субъектах федерации. Все это - существенная поддержка. Когда ребенку исполнится 3 года, выплаты прекращаются. Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Причем с 1 января 2020 года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека...»«Предлагаю новые меры поддержки молодых семей, которые должны вступить в силу. При рождении первенца семья должна получить маткапитал. Такая поддержка даст возможность подготовиться к рождению второго ребенка. Но с учетом демографических вызовов и этого мало. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства семья получит уже при рождении второго ребенка. Общий размер маткапитала составит 616 617 рублей. В дальнейшем маткапитал будет ежегодно индексироваться. Если в семье уже есть ребенок, то после рождения нового ребенка ей положен маткапитал уже в новом размере… Мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка, государство гасит часть ипотечного кредита за семью. Льготную ставку ипотеки для семей с двумя и более детьми мы распространили на весь срок кредита».«Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием детей с 1-го по 4-й классы. Чтобы организовать бесплатное горячее питание, предлагаю направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. Но дело не только в деньгах. Нужно наладить и инфраструктуру. Даже во времена СССР этого не делалось. Это, конечно, потребует времени. Призываю коллег обеспечить детей горячим питанием к 2023 году».«В прошлом году в некоторых регионах были перебои с поставками лекарств. Закупки были сорваны, потому что чиновники позволяли себе смотреть на это как на закупки канцтоваров. А люди оставались без лекарств. Такая ситуация не должна повториться... В текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые представляются бесплатно или с большой скидкой по квоте. Также принято решение, которое позволит ввозить отдельные специальные препараты, которые пока не имеют специального разрешения. Прошу отладить работу так, чтобы родители больных детей не оказывались в безвыходной ситуации… Существенно изменится и контроль качества лекарств - не только на фармпредприятиях, но и на всех этапах, в том числе - в аптеках».«О здравоохранении люди судят не по цифрам и показателям. Их интересует не средняя продолжительность жизни, а своя жизнь… Сейчас нам нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. Именно здесь у нас наибольшее число сложных проблем. Мы уже говорили о ФАПах. У специалистов на местах должна быть возможность оказывать своевременную и компетентную помощь. Новой техникой предстоит оборудовать больницы, поликлиники и станции скорой помощи во всех регионах страны, на это выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Прошу субъекты федерации найти средства и заняться решением жилищной проблемы медиков… Вопрос подготовки и привлечения кадров - ключевой для здравоохранения. Предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок привлечения в вузы по медицинским специальностям. Квоты на целевой прием буду формироваться по заявкам регионов РФ. Они должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам».«Предлагаю закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Также закрепить в основном законе принципы справедливого пенсионного обеспечения… Нельзя не согласиться с теми, что она была принята более четверти века назад в условиях тяжёлого кризиса, и положение с тех пор кардинально изменилось. У нас нет вооружённого противостояния в столице и очага терроризма на Северном Кавказе… Сегодня ряд политических и общественных объединений ставит вопрос о принятии новой Конституции. Считаю, что такой необходимости нет. Вместе с тем можно вынести на обсуждение ряд конституционных поправок… Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет должен быть безусловным… Это означает, что требования международного законодательства могут действовать только в той части, в которой не противоречат нашей Конституции. Предлагаю закрепить в основном законе требования к главам субъектов федерации, сенаторам, депутатам, министрам, судьям и некоторым другим должностным лицам. Они не могут иметь права на получение иностранного гражданства…«Миссия госслужбы именно в служении. Человек, выбирающий этот путь, должен понимать, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, безо всяких полутонов и допущений… Ключевую роль в обеспечении законности и прав граждан играет судебная система. Важна не только справедливость судей, но и доверие к ним. Законодательство должно защищать подчиненность судей Конституции и Федеральному Собранию. Нужна возможность отрешать судей от должностей на основании утраты к ним доверия по представлению президента РФ… У нас не может быть своей доморощенной законности в регионах, а значит прокурор - это сквозная верховная власть. Большая независимость прокуратуры от местных властей - в интересах граждан…«Россия - огромная страна. У каждого региона есть свои особенности. Нужно усилить роль губернаторов. За прошедшее время созданный мною Госсовет показал свою эффективность. Считаю целесообразным закрепить за ним соответствующий статус… Практически все представленные в Госдуме фракции полагают, что Федеральное Собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства… Сейчас президент лишь получает согласие на назначение председателя правительства, а дальше назначает сам. Предлагаю изменить порядок назначения. Он должен быть следующим: парламент предлагает кандидатуру, а президент не имеет права отклонить предложенную парламентом кандидатуру на посты премьера, его замов и всех министров… Это повысит роль и значение парламента страны, парламентских партий. Сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между ветвями власти. Убежден, что наша страна не может нормально развиваться в форме парламентской республики. Поэтому за президентом должно сохраняться право определять приоритеты деятельности правительства и право отправлять в отставку членов правительства… За президентом должно оставаться прямое управление системой обороны. При этом назначение руководителей всех силовых ведомств должно проходить только по итогам консультаций с Советом Федерации».А что думают о том, что услышали, лидеры липецких отделений политических партий?- Я слушал это послание в Кремле. И мне сегодня все понравилось, начиная с демографии и заканчивая возможностью участия Федерального Собрания в формировании правительства. Особенно проникновенными были предложения президента России о мерах поддержки семьи, об увеличении и индексировании материнского капитала, выплатам на детей, охвате бесплатным горячим питанием учеников младшей школы. Есть о чем подумать в свете послания и нашему региональному парламенту. Я слышал все послания Владимира Владимировича, и скажу, что все они последовательны в плане формирования мощной державы, в которой мы живем, - прокомментировал сказанное Путиным секретарь Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия», спикер областного Совета Павел Путилин.- Я не услышал в этом очередном послании президента главного: мер по справедливому распределению доходов в государстве. Россияне дико закредитованы, но об этой проблеме Путин не сказал ни слова. Все те меры социальной поддержки, которые предложил ввести президент, в итоге приведут к перетоку полученных малоимущими гражданами средств в коммерческие банки, заемщиками которых они являются. Если кто не знает, то общая задолженность россиян по кредитам составляет уже 17 триллионов рублей. Это огромная сумма, почти равная доходной части федерального бюджета. По итогам прошлого года закредитованность жителей нашей области составила 104 миллиарда рублей, больше на 14 миллиардов, чем в 2018 году. Поэтому все меры социальной поддержки уйдут на частичное погашение россиянами кредитов. Путин ничего не сказал о том, что будет делаться в стране для роста доходов населения, для создания новых рабочих мест, для увеличения зарплат. Так что многое из того, о чем говорил глава государства - простой популизм. К тому же боюсь, что бремя возросших социальных расходов Кремль переложит на бюджеты регионов и на бюджеты муниципалитетов. Реальные доходы трудящихся в стране падают вот уже пятый год подряд, а количество миллиардеров растет. О борьбе с коррупцией, уничтожающей страну, Путин в этом послании не сказал, кстати, ни слова. Президент заявил, что частично изменит положения Конституции, предложив Федеральному Собранию формировать правительство, но ни к чему кардинальному это не приведет: какая разница, будут назначать министров или согласовывать их кандидатуры с депутатами? - сказал второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев.- Надо отметить, что многое из того, что предложил Федеральному собранию президент, раньше предлагала ЛДПР. Например, в прошлом году депутат Госдумы Александр Шерин внес законопроект о запрете госслужащим иметь двойное гражданство, вид на жительство в другой стране, имущество за рубежом, о чем сегодня заявил Путин. ЛДПР предлагала ранее те самые меры по улучшению демографии, поэтому, конечно, мы поддерживаем увеличение материнского капитала и все выплаты молодым семьям. В отношении здравоохранения ЛДПР всегда выступала против огульной оптимизации, ведь мы уже дошли до того, что количество лечебных учреждений в стране сейчас сравнялось с количеством богаделен в царской России. Многое из того, что сказал Путин, правильно по сути. Но пока это посулы и слова. На примере нового руководства области мы уже видим очковтирательство. Мы приветствуем усиление парламентаризма, о котором заявил глава государства, но как это сочетается с желанием «Единой России» сделать избирательную систему по выборам в горсовет Липецка одномандатной? Выборы должны быть конкурентными, поэтому в горсовете нужно сохранить и 12 мест, которые получают депутаты от политических партий. Я мало что услышал о мерах по борьбе с бедностью. Вчера наш лидер Владимир Жириновский сказал, что для борьбы с бедностью нужно закрыть все микрофинансовые организации и простить россиянам долги перед ними. Россия прощает долги иностранным государствам, а своих граждан загоняет в кабалу. А это - неправильно, - заявил координатор регионального отделения ЛДПР по Липецкой области, депутат Елецкого горсовета Анатолий Емельянов.- Мне очень понравились все предложенные президентом меры по поддержке молодых семей, по увеличению и индексации материнского капитала, детских выплат до семи лет, бесплатное горячее школьное питание для учеников первых-четвертых классов. Насколько откликнутся на эти меры молодые семьи, сказать не берусь - дети нынче дороги. Что не понравилось? Я думала, что президент отменит пенсионную реформу - толку от нее никакой. Я очень этого ждала, но была разочарована, - прокомментировала Послание депутат областного Совета от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова.