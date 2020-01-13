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«Хотели выпить по бокалу и посмотреть финал с канадцами»

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#ЧОП #драка
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«Хотели выпить по бокалу и посмотреть финал с канадцами»

Пострадавший в конфликте у пивного ресторана на проспекте Победы рассказал, как его избили сотрудники ЧОПа.

6 января у пивного ресторана на проспекте Победы в столкновении с сотрудниками ЧОП «Зубр» пострадали два человека. Свидетелем произошедшего стал липчанин Александр:

«5 января около 23.00 мы с другом подъехали на такси к ресторану, возле входа лежал мужчина без признаков жизни, рядом находились сотрудники ГБР. Мой друг кинулся к лежачему человеку, проверил пульс, который не прощупывался, начал делать искусственное дыхание. Я, поняв, что чоповцы имеют отношение к происходящему, стал снимать на телефон их лица. Сотрудники ЧОПа выбили из рук мой телефон, стали по нему топтаться, перекидывая его друг другу ногами. После чего один из сотрудников поднял его и спрятал в карман, то есть произвел кражу сотового телефона», - сообщил Александр GOROD48.

Нам удалось связаться с одним из  пострадавших в этом конфликте - Сергеем Щетининым.  5 января он его друг Александр Барбашин были в бане на улице Неделина, а затем решили пропустить по бокалу и посмотреть финал молодежного чемпионата мира по хоккею в ресторане на площади Победы.

- Когда зашли в ресторан, охранник сказал, что не пустит нас, потому что мы пьяны, - вспоминает события того вечера Сергей Щетинин. – Я не отрицаю, мы были выпившими. Но посчитали, что не настолько сильно и попросили вызвать администратора. Но вместо него появились сотрудники группы быстрого реагирования ЧОП «Зубр». Они попросили нас выйти на улицу. Никакой агрессии мы не проявляли, и оскорблений в их адрес не высказывали.

Дальнейшие события Сергей Щетинин помнит плохо. Мужчина говорит, что на него обрушился град ударов. Он даже не помнит, успел ли он спуститься со ступенек. Когда же пришел в себя, увидел товарища, лежащего навзничь. При этом,  Александр Барбашин не подавал признаков жизни. 

- К нему бросились посетители ресторана и прохожие, они начали оказывать первую помощь – у Саши не прощупывался пульс, - рассказывает Сергей Щетинин. – Я подошел к охранникам и сказал: «что вы наделали?». На что они ответили, «иди отсюда, пока сам живой». Потом приехали полицейские и «скорая». Сашу увезли в больницу, а я вместе со следственно-оперативной группой уехал в отдел полиции, где написал заявление об избиении. Потом снял побои. У меня диагностировали гематому и ушибы, а у моего друга – кровоизлияние и отёк головного мозга, у Саши один глаз перестал видеть. В первый день после избиения он вообще в коме находился. Сейчас начал приходить в себя, но его состояние по-прежнему остается тяжелым.

Сергей Щетинин отмечает, что Александр Барбашин хоть и спортивного телосложения, но человек не конфликтный. К тому же он вместе с женой воспитывает троих детей. Поэтому Сергей не может понять, чем была вызвана агрессия сотрудников «ЧОПа». 

- За все это время сотрудники «Зубра» ни разу не вышли на связь с женой Александра, - говорит Сергей Щетинин.

Мы обратились в ЧОП «Зубр», чтобы узнать точку зрения охранного предприятия на события вечера 5 января. Однако все вопросы нам предложили задавать полиции.

 - Вы написали встречные заявления, - уточнили мы.

- Да, - получили сухой ответ.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области нам рассказали, что никаких заявлений от представителей ЧОП «Зубр» в полицию не поступало. Проверка по факту получения Александром Барбашиным травм продлена до 5 февраля: полицейским необходимо установить степень вреда нанесенного его здоровью.
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#ЧОП #драка
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Комментарии (23)

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Ч

42 секунды назад
Любителям бани . В субботу посетил баню в Сырском районе . Условия на хорошем уровне . Телефон 90-03- 43 и , с лёгким паром . Находится в районе Дома культуры ( парка ) .
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Бэтмен

12 минут назад
ЧОП или ЧМО,или одно и тоже это?
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Охранное агентство " Бык"

13 минут назад
Удивляюсь, кто заключает договора на охрану с этими боевиками. Ведь уголовники угрожающие убийством распугают всю клиентуру
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Липицк

36 минут назад
Здоровье надо беречь,сейчас хожу ж..о..п..а на боку,а думал я вечный
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Русский

40 минут назад
ЧОП "Зубр" - контора , принадлежащая экстремистской античеловечной еврейской организации "Хабад" ! Всех этих выродокв , служащих мировому жидонацизму , нужно выявить и перебить.
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Жук

41 минуту назад
чОП бывшие менты которых выгнали за безпридел в органах ( бандиты).
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Липа

43 минуты назад
Все чеповци крышующих кофешки и пивбары организованное ОПГ под вывеской ЧОП .
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Лида

46 минут назад
ЧОП там одни воры и бандиты работают,а не люди,у них нет ничего человеческого,
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кацо

48 минут назад
Чел, х.й тебе в сраку
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Димон

49 минут назад
Гбр Зубр- два в экипаже. Сомневаюсь, что потерпевших сразу начали метелить, без разбора полётов. Двое трезвых против двух нетрезвых и довольно дерзких. Втащили и не придумали, что может просто упасть мешком и повредиться.
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