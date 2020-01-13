Происшествия
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«Хотели выпить по бокалу и посмотреть финал с канадцами»
Пострадавший в конфликте у пивного ресторана на проспекте Победы рассказал, как его избили сотрудники ЧОПа.
6 января у пивного ресторана на проспекте Победы в столкновении с сотрудниками ЧОП «Зубр» пострадали два человека. Свидетелем произошедшего стал липчанин Александр:
«5 января около 23.00 мы с другом подъехали на такси к ресторану, возле входа лежал мужчина без признаков жизни, рядом находились сотрудники ГБР. Мой друг кинулся к лежачему человеку, проверил пульс, который не прощупывался, начал делать искусственное дыхание. Я, поняв, что чоповцы имеют отношение к происходящему, стал снимать на телефон их лица. Сотрудники ЧОПа выбили из рук мой телефон, стали по нему топтаться, перекидывая его друг другу ногами. После чего один из сотрудников поднял его и спрятал в карман, то есть произвел кражу сотового телефона», - сообщил Александр GOROD48.
Нам удалось связаться с одним из пострадавших в этом конфликте - Сергеем Щетининым. 5 января он его друг Александр Барбашин были в бане на улице Неделина, а затем решили пропустить по бокалу и посмотреть финал молодежного чемпионата мира по хоккею в ресторане на площади Победы.
- Когда зашли в ресторан, охранник сказал, что не пустит нас, потому что мы пьяны, - вспоминает события того вечера Сергей Щетинин. – Я не отрицаю, мы были выпившими. Но посчитали, что не настолько сильно и попросили вызвать администратора. Но вместо него появились сотрудники группы быстрого реагирования ЧОП «Зубр». Они попросили нас выйти на улицу. Никакой агрессии мы не проявляли, и оскорблений в их адрес не высказывали.
Дальнейшие события Сергей Щетинин помнит плохо. Мужчина говорит, что на него обрушился град ударов. Он даже не помнит, успел ли он спуститься со ступенек. Когда же пришел в себя, увидел товарища, лежащего навзничь. При этом, Александр Барбашин не подавал признаков жизни.
- К нему бросились посетители ресторана и прохожие, они начали оказывать первую помощь – у Саши не прощупывался пульс, - рассказывает Сергей Щетинин. – Я подошел к охранникам и сказал: «что вы наделали?». На что они ответили, «иди отсюда, пока сам живой». Потом приехали полицейские и «скорая». Сашу увезли в больницу, а я вместе со следственно-оперативной группой уехал в отдел полиции, где написал заявление об избиении. Потом снял побои. У меня диагностировали гематому и ушибы, а у моего друга – кровоизлияние и отёк головного мозга, у Саши один глаз перестал видеть. В первый день после избиения он вообще в коме находился. Сейчас начал приходить в себя, но его состояние по-прежнему остается тяжелым.
Сергей Щетинин отмечает, что Александр Барбашин хоть и спортивного телосложения, но человек не конфликтный. К тому же он вместе с женой воспитывает троих детей. Поэтому Сергей не может понять, чем была вызвана агрессия сотрудников «ЧОПа».
- За все это время сотрудники «Зубра» ни разу не вышли на связь с женой Александра, - говорит Сергей Щетинин.
Мы обратились в ЧОП «Зубр», чтобы узнать точку зрения охранного предприятия на события вечера 5 января. Однако все вопросы нам предложили задавать полиции.
- Вы написали встречные заявления, - уточнили мы.
- Да, - получили сухой ответ.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области нам рассказали, что никаких заявлений от представителей ЧОП «Зубр» в полицию не поступало. Проверка по факту получения Александром Барбашиным травм продлена до 5 февраля: полицейским необходимо установить степень вреда нанесенного его здоровью.
«5 января около 23.00 мы с другом подъехали на такси к ресторану, возле входа лежал мужчина без признаков жизни, рядом находились сотрудники ГБР. Мой друг кинулся к лежачему человеку, проверил пульс, который не прощупывался, начал делать искусственное дыхание. Я, поняв, что чоповцы имеют отношение к происходящему, стал снимать на телефон их лица. Сотрудники ЧОПа выбили из рук мой телефон, стали по нему топтаться, перекидывая его друг другу ногами. После чего один из сотрудников поднял его и спрятал в карман, то есть произвел кражу сотового телефона», - сообщил Александр GOROD48.
Нам удалось связаться с одним из пострадавших в этом конфликте - Сергеем Щетининым. 5 января он его друг Александр Барбашин были в бане на улице Неделина, а затем решили пропустить по бокалу и посмотреть финал молодежного чемпионата мира по хоккею в ресторане на площади Победы.
- Когда зашли в ресторан, охранник сказал, что не пустит нас, потому что мы пьяны, - вспоминает события того вечера Сергей Щетинин. – Я не отрицаю, мы были выпившими. Но посчитали, что не настолько сильно и попросили вызвать администратора. Но вместо него появились сотрудники группы быстрого реагирования ЧОП «Зубр». Они попросили нас выйти на улицу. Никакой агрессии мы не проявляли, и оскорблений в их адрес не высказывали.
Дальнейшие события Сергей Щетинин помнит плохо. Мужчина говорит, что на него обрушился град ударов. Он даже не помнит, успел ли он спуститься со ступенек. Когда же пришел в себя, увидел товарища, лежащего навзничь. При этом, Александр Барбашин не подавал признаков жизни.
- К нему бросились посетители ресторана и прохожие, они начали оказывать первую помощь – у Саши не прощупывался пульс, - рассказывает Сергей Щетинин. – Я подошел к охранникам и сказал: «что вы наделали?». На что они ответили, «иди отсюда, пока сам живой». Потом приехали полицейские и «скорая». Сашу увезли в больницу, а я вместе со следственно-оперативной группой уехал в отдел полиции, где написал заявление об избиении. Потом снял побои. У меня диагностировали гематому и ушибы, а у моего друга – кровоизлияние и отёк головного мозга, у Саши один глаз перестал видеть. В первый день после избиения он вообще в коме находился. Сейчас начал приходить в себя, но его состояние по-прежнему остается тяжелым.
Сергей Щетинин отмечает, что Александр Барбашин хоть и спортивного телосложения, но человек не конфликтный. К тому же он вместе с женой воспитывает троих детей. Поэтому Сергей не может понять, чем была вызвана агрессия сотрудников «ЧОПа».
- За все это время сотрудники «Зубра» ни разу не вышли на связь с женой Александра, - говорит Сергей Щетинин.
Мы обратились в ЧОП «Зубр», чтобы узнать точку зрения охранного предприятия на события вечера 5 января. Однако все вопросы нам предложили задавать полиции.
- Вы написали встречные заявления, - уточнили мы.
- Да, - получили сухой ответ.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области нам рассказали, что никаких заявлений от представителей ЧОП «Зубр» в полицию не поступало. Проверка по факту получения Александром Барбашиным травм продлена до 5 февраля: полицейским необходимо установить степень вреда нанесенного его здоровью.
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