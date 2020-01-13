Общество
45 минут назад
Выпускница ФСИН возглавила департамент мэрии Липецка
Евгения Уваркина сделала новой подчиненной шикарный подарок к дню рождения.
Как и предполагал GOROD48, председателем департамента по физической культуре и спорту назначена Александра Кузнецова. Соответствующее распоряжение подписано сегодня главой города Липецка Евгенией Уваркиной. Возглавлять ведомство новый руководитель будет с приставкой и.о. до подведения итогов конкурсной комиссии.
Александра Кузнецова родилась 14 января 1984 года в поселке Лев-Толстой Липецкой области. После окончания Липецкого филиала Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний по специальности «юриспруденция» трудилась юристом в муниципальных и коммерческих структурах. С 2010 года работала в администрации Лев-Толстовского района главным специалистом административной комиссии, в 2014 году возглавила отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма. В 2016 году назначена на должность заместителя главы администрации Лев-Толстовского муниципального района.
Замужем, воспитывает дочь.
фото: пресс-служба администрации Липецка
Александра Кузнецова родилась 14 января 1984 года в поселке Лев-Толстой Липецкой области. После окончания Липецкого филиала Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний по специальности «юриспруденция» трудилась юристом в муниципальных и коммерческих структурах. С 2010 года работала в администрации Лев-Толстовского района главным специалистом административной комиссии, в 2014 году возглавила отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма. В 2016 году назначена на должность заместителя главы администрации Лев-Толстовского муниципального района.
Замужем, воспитывает дочь.
фото: пресс-служба администрации Липецка
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