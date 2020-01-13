Общество

45 минут назад

Выпускница ФСИН возглавила департамент мэрии Липецка

17 1662
#администрация Липецка #кадры
Выпускница ФСИН возглавила департамент мэрии Липецка

Евгения Уваркина сделала новой подчиненной шикарный подарок к дню рождения.

Как и предполагал GOROD48, председателем департамента по физической культуре и спорту назначена Александра Кузнецова. Соответствующее распоряжение подписано сегодня главой города Липецка Евгенией Уваркиной. Возглавлять ведомство новый руководитель будет с приставкой и.о. до подведения итогов конкурсной комиссии.

Александра Кузнецова родилась 14 января 1984 года в поселке Лев-Толстой Липецкой области. После окончания Липецкого филиала Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний по специальности «юриспруденция» трудилась юристом в муниципальных и коммерческих структурах. С 2010 года работала в администрации Лев-Толстовского района главным специалистом административной комиссии, в 2014 году возглавила отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма. В 2016 году назначена на должность заместителя главы администрации Лев-Толстовского муниципального района.

Замужем, воспитывает дочь.



фото: пресс-служба администрации Липецка
17 1662
#администрация Липецка #кадры

Комментарии (17)

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Друггг

7 минут назад
Да поставьте вы сразу начальника тюрьмы на эту должность...Где спорт??? И где она???
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Фокс

7 минут назад
Мощная челюсть и взгляд не шатался, ну-ка все вместе : "Упал и отжался!"
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ФСИН

13 минут назад
Спортсменка ?
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смехопанорама

14 минут назад
коммунист, ты такой же коммунист , как она руководитель спорта .
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ух ты

16 минут назад
Симпатичная она. Но замужем.
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Жэнька У

17 минут назад
Симпатичная и с хорошей фигурой.Хорошая мать и домохозяйка.
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ВИКТОР БУДЯКОВ

20 минут назад
Сложна и опасна работа УИС, Что ни день – то сплошные погони! Вы отважно кричите «Урка, держись!», Вы блюдете права и законы! И бесстрашию нет ни конца, ни границ, Труд почетен и очень славен. Чтобы не было в праздник печальных лиц, Мы сегодня вас дружно поздравим! Пожелаем побольше упавших звезд, Скатившихся на погоны, Чтобы в мире было поменьше слез Вы стоите на страже зоны !
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Маразм

21 минуту назад
А спорт здесь где? К спорту она какое имеет отношение? Институт ФСИН готовил специалистов для работы со спецконтингентом колоний и тюрем. В Липецке что, нет ни одного спортсмена или тренера? Зачем здесь тетка из Льва Толстого?
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спортсмен

23 минуты назад
Александра Владимировна, примите поздравления и пожелания успехов в работе, но гоните Фурсова или будете иметь головную боль, а работы - ноль!
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коммунист

24 минуты назад
Симпатичная женщина, семья, несколько образований, опыт аналогичной работы - давайте не будем год начинать с осуждения других людей.Если будут ей помогать сверху - все получится у нее
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