Общество
18 минут назад
В счет долгов СУ-5 продадут вешалку и солярий
2 257
Инвентаризация имущества банкрота показала, что у строительной компании практически ничего нет.
Арбитражный управляющий по делу о банкротстве строительной компании СУ-5 запустил серию аукционов по продаже имущества скандального застройщика. Инвентаризация активов СУ-5 выявила, что за банкротом практически ничего нет. Но и эту собственность нужно продать в счет погашения долгов перед кредиторами.
В собственности СУ-5 оказались 35 форм для бетона (каждая оценена в 1 000 рублей), фен для волос (7 000 рублей), парикмахерская раковина (5 000 рублей), нагреватель воды (2 000 рублей), кресло (1 500 рублей), вешалка (1 500 рублей), офисный стул ( 1 200 рублей), стойка рецепшен (10 000 рублей), несколько шкафов и письменный стол. Самым дорогим лотом, выставленным на продажу, стал вертикальный солярий. Его оценили в 90 000 рублей. Аукцион на имущество СУ-5 продлится до мая. Также арбитражный управляющий продолжает попытки продать недвижимость банкрота. Пока не нашелся покупатель на объект культурного наследия (полуразрушенное административное здание с пристройками на улице Первомайской в Липецке) и нежилое помещение на Московской (бетонорастворный узел). С торгов ушел лишь один актив СУ-5 — офисное помещение на улице Терешковой.
Напомним, дело о банкротстве СУ-5 было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании. Сейчас в списке кредиторов девять организаций. Объем претензий уже перевалил за 100 млн рублей. В отдельное производство выделены требования «дочки» СУ-5 — компании «Эксстроймаш». Эта, также банкротящаяся строительная фирма, требует с СУ-5 свыше 750 млн рублей.
Финансовые проблемы преследуют «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель совета директоров ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» Михаил Захаров летом 2018 года заявил о продаже всех своих активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский».
Сейчас Михаил Захаров находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения. По данным следствия, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, договорившись между собой о незаконном выводе из оборота денежных средств, полученных от участников долевого строительства, в конце 2015 года приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» стоимостью почти 56 миллионов рублей. В результате в собственность ОАО перешло здание на улице Октябрьская в городе Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв. м. Таким образом, денежные средства, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК «Европейский», были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства многоэтажек №№ 8, 9, 10, 22 в установленные сроки. Вследствие хищения денежных средств дольщиков, дома, сдача которых планировалась еще в 2017-2018 годах, длительное время оставались недостроенными, что привело к нарушению законных прав и интересов 1846 липчан. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.
Фото: tour-center-msk.ru
В собственности СУ-5 оказались 35 форм для бетона (каждая оценена в 1 000 рублей), фен для волос (7 000 рублей), парикмахерская раковина (5 000 рублей), нагреватель воды (2 000 рублей), кресло (1 500 рублей), вешалка (1 500 рублей), офисный стул ( 1 200 рублей), стойка рецепшен (10 000 рублей), несколько шкафов и письменный стол. Самым дорогим лотом, выставленным на продажу, стал вертикальный солярий. Его оценили в 90 000 рублей. Аукцион на имущество СУ-5 продлится до мая. Также арбитражный управляющий продолжает попытки продать недвижимость банкрота. Пока не нашелся покупатель на объект культурного наследия (полуразрушенное административное здание с пристройками на улице Первомайской в Липецке) и нежилое помещение на Московской (бетонорастворный узел). С торгов ушел лишь один актив СУ-5 — офисное помещение на улице Терешковой.
Напомним, дело о банкротстве СУ-5 было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании. Сейчас в списке кредиторов девять организаций. Объем претензий уже перевалил за 100 млн рублей. В отдельное производство выделены требования «дочки» СУ-5 — компании «Эксстроймаш». Эта, также банкротящаяся строительная фирма, требует с СУ-5 свыше 750 млн рублей.
Финансовые проблемы преследуют «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель совета директоров ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» Михаил Захаров летом 2018 года заявил о продаже всех своих активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский».
Сейчас Михаил Захаров находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения. По данным следствия, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, договорившись между собой о незаконном выводе из оборота денежных средств, полученных от участников долевого строительства, в конце 2015 года приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» стоимостью почти 56 миллионов рублей. В результате в собственность ОАО перешло здание на улице Октябрьская в городе Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв. м. Таким образом, денежные средства, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК «Европейский», были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства многоэтажек №№ 8, 9, 10, 22 в установленные сроки. Вследствие хищения денежных средств дольщиков, дома, сдача которых планировалась еще в 2017-2018 годах, длительное время оставались недостроенными, что привело к нарушению законных прав и интересов 1846 липчан. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.
Фото: tour-center-msk.ru
2 257
Торги
наша служба не опасна ,не трудна..