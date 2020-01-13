Общество

18 минут назад

В счет долгов СУ-5 продадут вешалку и солярий

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#банкротство #торги #дольщики
В счет долгов СУ-5 продадут вешалку и солярий

Инвентаризация имущества банкрота показала, что у строительной компании практически ничего нет.

Арбитражный управляющий по делу о банкротстве строительной компании СУ-5 запустил серию аукционов по продаже имущества скандального застройщика. Инвентаризация активов СУ-5 выявила, что за банкротом практически ничего нет. Но и эту собственность нужно продать в счет погашения долгов перед кредиторами.

В собственности СУ-5 оказались 35 форм для бетона (каждая оценена в 1 000 рублей), фен для волос (7 000 рублей), парикмахерская раковина (5 000 рублей), нагреватель воды (2 000 рублей), кресло (1 500 рублей), вешалка (1 500 рублей), офисный стул ( 1 200 рублей), стойка рецепшен (10 000 рублей), несколько шкафов и письменный стол. Самым дорогим лотом, выставленным на продажу, стал вертикальный солярий. Его оценили в 90 000 рублей. Аукцион на имущество СУ-5 продлится до мая. Также арбитражный управляющий продолжает попытки продать недвижимость банкрота. Пока не нашелся покупатель на объект культурного наследия (полуразрушенное административное здание с пристройками на улице Первомайской в Липецке) и нежилое помещение на Московской (бетонорастворный узел). С торгов ушел лишь один актив СУ-5 — офисное помещение на улице Терешковой.

Напомним, дело о банкротстве СУ-5 было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании. Сейчас в списке кредиторов девять организаций. Объем претензий уже перевалил за 100 млн рублей. В отдельное производство выделены требования «дочки» СУ-5 — компании «Эксстроймаш». Эта, также банкротящаяся строительная фирма, требует с СУ-5 свыше 750 млн рублей.

Финансовые проблемы преследуют «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель совета директоров ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» Михаил Захаров летом 2018 года заявил о продаже всех своих активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский».

Сейчас Михаил Захаров находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения. По данным следствия, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, договорившись между собой о незаконном выводе из оборота денежных средств, полученных от участников долевого строительства, в конце 2015 года приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» стоимостью почти 56 миллионов рублей. В результате в собственность ОАО перешло здание на улице Октябрьская в городе Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв. м. Таким образом, денежные средства, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК «Европейский», были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства многоэтажек №№ 8, 9, 10, 22 в установленные сроки. Вследствие хищения денежных средств дольщиков, дома, сдача которых планировалась еще в 2017-2018 годах, длительное время оставались недостроенными, что привело к нарушению законных прав и интересов 1846 липчан. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.


Фото: tour-center-msk.ru
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#банкротство #торги #дольщики

Комментарии (2)

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Торги

1 минуту назад
Так... Кто даст больше? Миллион... раз, миллион... два, миллион... три... Продана! Тому, гражданину, в красном свиторе... Ха-ха-ха...
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наша служба не опасна ,не трудна..

8 минут назад
"Все они признаны потерпевшими по уголовному делу. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области."... но только после того , когда им из Москвы прилетел волшебный педаль после показа на центральном каналеТВ.
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