Происшествия
сегодня, 12:22
Михаилу Захарову не известно о том, что его должны доставить в СИЗО Липецка в конце января
8 2508
В СУ СК РФ пока лишь известно о месте лечения беглого депутата областного Совета.
Сегодня «Вести-Липецк» сообщили о том, что беглого депутата областного Совета должны доставить в наручниках в местный СИЗО в конце января. Но так ли это?
- Можете написать, что ни самому Захарову, ни его адвокатам не известно о том, что готовится его экстрадиция в Липецк, - сообщил GOROD48 юрист, представляющий интересы бывшего председателя Совета директоров ОАО «Эксстроймаш».
По словам адвоката Михаила Захарова, процедура экстрадиции из стран Запада подозреваемых в совершении уголовно наказуемых деяний в те страны, в которых есть проблемы с соблюдением прав человека, весьма длительная и малопредсказуемая. Такого человека должен задержать Интерпол. Потом представить в суд на арест. Потом Минюст страны, в которой задержан подозреваемый в совершении преступлений на территории РФ, примет окончательное решение об экстрадиции.
- Информация об экстрадиции Захарова, очевидно, вброшена потому, что у следствия наступил срок предъявления ему окончательного обвинения, ведь помимо трех предприятий, которые признаны потерпевшими от его действий, признаны потерпевшими и сотни дольщиков микрорайона «Европейский». Но дело в том, что окончательное обвинение еще не предъявлено двум лицам, которые проходят по тому же уголовному делу, что и Захаров - находящимся под домашним арестом бывшему гендиректору «Эксстроймаша» Сергею Тонких и бывшему директору по строительству этой же организации Сергею Ельчанинову, - сказал адвокат Михаила Захарова.
Руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова сообщила GOROD48, что следствию пока лишь известно место лечения Михаила Захарова в Германии, и что в правоохранительные органы этой страны направлен запрос о его экстрадиции. Говорить о том, что он в наручниках попадет в СИЗО Липецка уже в январе, нелепо.
Кстати, еще в июне прошлого года на брифинге в прокуратуре области руководитель СУ СК РФ по Липецкой области Евгений Шаповалов говорил о необходимости экстрадиции Михаила Захарова и его супруги Олеси Захаровой.
Напомним, что председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову и его бывшей супруге, «ипэшнице» Олесе Захаровой, избрана заочно мера пресечения в виде заключения под стражу (они находятся в международном розыске). Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).
- Можете написать, что ни самому Захарову, ни его адвокатам не известно о том, что готовится его экстрадиция в Липецк, - сообщил GOROD48 юрист, представляющий интересы бывшего председателя Совета директоров ОАО «Эксстроймаш».
По словам адвоката Михаила Захарова, процедура экстрадиции из стран Запада подозреваемых в совершении уголовно наказуемых деяний в те страны, в которых есть проблемы с соблюдением прав человека, весьма длительная и малопредсказуемая. Такого человека должен задержать Интерпол. Потом представить в суд на арест. Потом Минюст страны, в которой задержан подозреваемый в совершении преступлений на территории РФ, примет окончательное решение об экстрадиции.
- Информация об экстрадиции Захарова, очевидно, вброшена потому, что у следствия наступил срок предъявления ему окончательного обвинения, ведь помимо трех предприятий, которые признаны потерпевшими от его действий, признаны потерпевшими и сотни дольщиков микрорайона «Европейский». Но дело в том, что окончательное обвинение еще не предъявлено двум лицам, которые проходят по тому же уголовному делу, что и Захаров - находящимся под домашним арестом бывшему гендиректору «Эксстроймаша» Сергею Тонких и бывшему директору по строительству этой же организации Сергею Ельчанинову, - сказал адвокат Михаила Захарова.
Руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова сообщила GOROD48, что следствию пока лишь известно место лечения Михаила Захарова в Германии, и что в правоохранительные органы этой страны направлен запрос о его экстрадиции. Говорить о том, что он в наручниках попадет в СИЗО Липецка уже в январе, нелепо.
Кстати, еще в июне прошлого года на брифинге в прокуратуре области руководитель СУ СК РФ по Липецкой области Евгений Шаповалов говорил о необходимости экстрадиции Михаила Захарова и его супруги Олеси Захаровой.
Напомним, что председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову и его бывшей супруге, «ипэшнице» Олесе Захаровой, избрана заочно мера пресечения в виде заключения под стражу (они находятся в международном розыске). Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).
8 2508
обещать
Кто-то ещё будет голосовать за ЕР ?
Михаил
Житель города
Перри Мейсон
Житель
А
Быдланы, вы