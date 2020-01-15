Происшествия

сегодня, 12:22

Михаилу Захарову не известно о том, что его должны доставить в СИЗО Липецка в конце января

8 2508
#Михаил Захаров #"Европейский"
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Михаилу Захарову не известно о том, что его должны доставить в СИЗО Липецка в конце января

В СУ СК РФ пока лишь известно о месте лечения беглого депутата областного Совета.

Сегодня «Вести-Липецк» сообщили о том, что беглого депутата областного Совета должны доставить в наручниках в местный СИЗО в конце января. Но так ли это?

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- Можете написать, что ни самому Захарову, ни его адвокатам не известно о том, что готовится его экстрадиция в Липецк, - сообщил GOROD48 юрист, представляющий интересы бывшего председателя Совета директоров ОАО «Эксстроймаш».

По словам адвоката Михаила Захарова, процедура экстрадиции из стран Запада подозреваемых в совершении уголовно наказуемых деяний в те страны, в которых есть проблемы с соблюдением прав человека, весьма длительная и малопредсказуемая. Такого человека должен задержать Интерпол. Потом представить в суд на арест. Потом Минюст страны, в которой задержан подозреваемый в совершении преступлений на территории РФ, примет окончательное решение об экстрадиции.

- Информация об экстрадиции Захарова, очевидно, вброшена потому, что у следствия наступил срок предъявления ему окончательного обвинения, ведь помимо трех предприятий, которые признаны потерпевшими от его действий, признаны потерпевшими и сотни дольщиков микрорайона «Европейский». Но дело в том, что окончательное обвинение еще не предъявлено двум лицам, которые проходят по тому же уголовному делу, что и Захаров - находящимся под домашним арестом бывшему гендиректору «Эксстроймаша» Сергею Тонких и бывшему директору по строительству этой же организации Сергею Ельчанинову, - сказал адвокат Михаила Захарова.

Руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова сообщила GOROD48, что следствию пока лишь известно место лечения Михаила Захарова в Германии, и что в правоохранительные органы этой страны направлен запрос о его экстрадиции. Говорить о том, что он в наручниках попадет в СИЗО Липецка уже в январе, нелепо.

Кстати, еще в июне прошлого года на брифинге в прокуратуре области руководитель СУ СК РФ по Липецкой области Евгений Шаповалов говорил о необходимости экстрадиции Михаила Захарова и его супруги Олеси Захаровой.

Напомним, что председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову и его бывшей супруге, «ипэшнице» Олесе Захаровой, избрана заочно мера пресечения в виде заключения под стражу (они находятся в международном розыске). Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).
8 2508
#Михаил Захаров #"Европейский"
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Комментарии (8)

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обещать

3 минуты назад
не значит жениться
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Кто-то ещё будет голосовать за ЕР ?

7 минут назад
Что в горсовет представители «Единой России» попадают уже жуликами и ворами. Из этого созыва три депутаты попали под суд по уголовным делам и расстались с мандатами.
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Михаил

12 минут назад
Материнский капитал ему надо уваличить
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Житель города

14 минут назад
Привези сюда Захарова, он молчать не будет. А КОПу это не выгодно!и всем остальным
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Перри Мейсон

25 минут назад
"Цивилизованный мир" не выдаёт воров?
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Житель

49 минут назад
Ограбил народ и смахнул с деньгами на запад -живет в сласть --депутат едрос --ворюга.
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А

51 минуту назад
За зарплатой придет, тоди и скажите
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Быдланы, вы

51 минуту назад
еще вашему царьку сортиромоченику пожалуйтесь! Пусть он его в сортире помочит!
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