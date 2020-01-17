70-летняя липчанка купила разрекламированные глазные капли и едва не ослепла

Пенсионерка желает прожить столько, «сколько ей отрезано», и становиться инвалидом в ее планы не входило.

Вчера 70-летняя жительница Липецка Нина Дрепина направилась в Дом художника для приобретения элексира жизни. Ну, жить вечно газета «Вестник здоровья», которую она нашла в своем почтовом ящике, ей, конечно, не предлагала, но глаза полечить рекомендовала. Известно, что тандемы творят чудеса (вспомним Тома и Джерри, Роднину и Зайцева, водку и пиво), поэтому «Вестник здоровья» предложил пенсионерке ударить по плохому зрению тандем «Хрусталекс» плюс «Зоревит».- В газете были написаны адреса, где можно купить чудо-пилюли и чудо-капли. Вчера лекарства продавали с 15 до 16 часов в Доме художника. К трем часам там уже собралось страсть как много дедов и старушек. Все пришли за каким-то пластырем от болезней суставов. За 179 рублей за штуку, который, как пишут, можно носить три дня. Приехали двое парней с коробками и чемоданами и началась торговля, - рассказывает доверчивая бабушка.«Мне бы глаза полечить!» - сказала пенсионерка Дрепина и получила три упаковки лекарств с указанной в газете скидкой. Так-то таблетки и капли стоят 820 рублей, а липчанке отдали каждую упаковку за 579 рублей. Халява, да и только! Но когда довольная женщина пришла домой, то не нашла никаких инструкций по применению купленного. Прикинув, что о пилюлях можно спросить у продавцов и на следующий день (сегодня коробейники торгуют с 15 до 16 часов в ДК поселка Сырский Рудник), Нина Николаевна решила, что уж по капельке желтой жидкости из тюбика в каждый глаз капнуть не грех.- Как только я это сделала, у меня сразу зажглись глаза и тут же опухли. Я думала, что они лопнут у меня! Я человек верующий, поэтому тут же приложила к глазам мои святыньки. Перекрестила каждый глазик, а боль не прекращается! Всю ночь не спала, а утром, когда дочь пришла с работы, рассказала ей как все было.Дочь, конечно, разогнала мать. Припомнила ей, как та пошла в какой-то офис за будто бы выигранным ею пледом из лечебной шерсти, а вернулась оттуда с 15-тысячным кредитом.- Но что же мне, помирать теперь? - спрашивает пенсионерка. - Я хочу прожить столько, сколько мне отрезано! Я два инфаркта уже перенесла, но дожить хочу до 80 лет!На семейном совете решили, что сегодня Нина Николаевна поедет в ДК «Рудничный» и попытается сдать лекарства, которые едва не сделали ее слепой. Если коммерсанты откажутся это сделать, пенсионерка обратится в Роспотребнадзор.Как действовать в такой ситуации? GOROD48 обратился за комментариями в региональное управление Роспотребнадзора по Липецкой области.- Гражданину необходимо сначала обратиться к продавцу (исполнителю услуг) с претензией, устной или письменной. Но лучше письменной. Если претензия не будет рассмотрена или не будет удовлетворена, потребитель может подать жалобу в наше ведомство для проведения проверки или контрольной закупки. Для подготовки претензии можно воспользоваться информацией, размещенной на сайте Управления Роспотребнадзора по Липецкой области. В письменном или электронном заявлении необходимо указать полное имя, дату и место приобретения товара, наименование организации, ее известные заявителю реквизиты, подтвержденную кассовым (товарным) чеком сумму покупки, причину обращения: в данном случае то, что продавец не исполнил свои обязательства, не предоставив достоверную информацию о товаре. Согласно п. 1 ст. 12 Закона о защите прав потребителей, если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, - сообщили в областном управление Роспотребнадзора.