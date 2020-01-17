Общество

45 минут назад

70-летняя липчанка купила разрекламированные глазные капли и едва не ослепла

6 879
#права потребителя
70-летняя липчанка купила разрекламированные глазные капли и едва не ослепла

Пенсионерка желает прожить столько, «сколько ей отрезано», и становиться инвалидом в ее планы не входило.

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Вчера 70-летняя жительница Липецка Нина Дрепина направилась в Дом художника для приобретения элексира жизни. Ну, жить вечно газета «Вестник здоровья», которую она нашла в своем почтовом ящике, ей, конечно, не предлагала, но глаза полечить рекомендовала. Известно, что тандемы творят чудеса (вспомним Тома и Джерри, Роднину и Зайцева, водку и пиво), поэтому «Вестник здоровья» предложил пенсионерке ударить по плохому зрению тандем «Хрусталекс» плюс «Зоревит».

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- В газете были написаны адреса, где можно купить чудо-пилюли и чудо-капли. Вчера лекарства продавали с 15 до 16 часов в Доме художника. К трем часам там уже собралось страсть как много дедов и старушек. Все пришли за каким-то пластырем от болезней суставов. За 179 рублей за штуку, который, как пишут, можно носить три дня. Приехали двое парней с коробками и чемоданами и началась торговля, - рассказывает доверчивая бабушка.

«Мне бы глаза полечить!» - сказала пенсионерка Дрепина и получила три упаковки лекарств с указанной в газете скидкой. Так-то таблетки и капли стоят 820 рублей, а липчанке отдали каждую упаковку за 579 рублей. Халява, да и только! Но когда довольная женщина пришла домой, то не нашла никаких инструкций по применению купленного. Прикинув, что о пилюлях можно спросить у продавцов и на следующий день (сегодня коробейники торгуют с 15 до 16 часов в ДК поселка Сырский Рудник), Нина Николаевна решила, что уж по капельке желтой жидкости из тюбика в каждый глаз капнуть не грех.

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- Как только я это сделала, у меня сразу зажглись глаза и тут же опухли. Я думала, что они лопнут у меня! Я человек верующий, поэтому тут же приложила к глазам мои святыньки. Перекрестила каждый глазик, а боль не прекращается! Всю ночь не спала, а утром, когда дочь пришла с работы, рассказала ей как все было.

Дочь, конечно, разогнала мать. Припомнила ей, как та пошла в какой-то офис за будто бы выигранным ею пледом из лечебной шерсти, а вернулась оттуда с 15-тысячным кредитом.

- Но что же мне, помирать теперь? - спрашивает пенсионерка. - Я хочу прожить столько, сколько мне отрезано! Я два инфаркта уже перенесла, но дожить хочу до 80 лет!

На семейном совете решили, что сегодня Нина Николаевна поедет в ДК «Рудничный» и попытается сдать лекарства, которые едва не сделали ее слепой. Если коммерсанты откажутся это сделать, пенсионерка обратится в Роспотребнадзор.

Как действовать в такой ситуации? GOROD48 обратился за комментариями в региональное управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

- Гражданину необходимо сначала обратиться к продавцу (исполнителю услуг) с претензией, устной или письменной. Но лучше письменной. Если претензия не будет рассмотрена или не будет удовлетворена, потребитель может подать жалобу в наше ведомство для проведения проверки или контрольной закупки. Для подготовки претензии можно воспользоваться информацией, размещенной на сайте Управления Роспотребнадзора по Липецкой области. В письменном или электронном заявлении необходимо указать полное имя, дату и место приобретения товара, наименование организации, ее известные заявителю реквизиты, подтвержденную кассовым (товарным) чеком сумму покупки, причину обращения: в данном случае то, что продавец не исполнил свои обязательства, не предоставив достоверную информацию о товаре. Согласно п. 1 ст. 12 Закона о защите прав потребителей, если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, - сообщили в областном управление Роспотребнадзора.
6 879
#права потребителя

Комментарии (6)

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Серый

6 минут назад
Эту газету хорошо использовать под селедку. Нам перестали такие таскать.
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А что скажут правохранители?

7 минут назад
Animal planet., А главное полиция это всё не видет? Да и остальные власти к то этими мошенникими заниматься должен тоже не в курсе? Ведь они наверняка заранее договариваться о оренде помещения.
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Глас вопиющего

18 минут назад
глас народа, медвепуты со вчерашнего дня уже неактуально. Придумай новый слоганок.
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Animal planet.

19 минут назад
Я ходил в Дом * ,заказ забирал с Озона,и видел этих жуликов,стоят и пожилым людям втирают всякую чухню,и люди это покупают. Уроды,нашли кому впаривать.
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тем временем

23 минуты назад
В Нидерландах поднимают тему об добровольной эвтаназии....Два года назад министерство юстиции и министерство здравоохранения Нидерландов вышли с совместной законодательной инициативой – обезпечить каждого жителя страны старше 70 лет безплатной «таблеткой смерти». Эту пилюлю гражданин мог бы получить и принять без всяких консультаций с врачом. Пока законопроект заморожен. Однако учитывая прогрессивную репутацию Нидерландов, есть реальные опасения, что стране удастся открыть и это окно Овертона.
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глас народа

27 минут назад
А ещё медвепуты хотят продавать лекарства через Интернет. Вот где калечить и убивать в прямом смысле будут людей..... Нельзя покупать лекарства у посторонних ,которые могут оказаться матёрыми мошенниками....
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