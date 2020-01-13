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Социальный ржаной хлеб в Липецкой области не подорожает

11 525
#цены #хлеб
Социальный ржаной хлеб в Липецкой области не подорожает

Производители и торговые сети в Липецкой области согласились не поднимать цену на социальный сорт ржаного хлеба «Липовский» - он будет продаваться по прежней цене, сообщили в областном Агентстве содействия развитию торговой деятельности.

Российские эксперты прогнозируют в этом году подорожание ржаного хлеба на 5%-7%. Основные причины — рекордно низкий урожай ржи в целом по стране, повышение цен на услуги ЖКХ, горюче-смазочные материалы и транспортные услуги.

В Липецкой области точно не подорожает один из сортов черного хлеба: власти договорились с производителями и торговыми сетями о сохранении прежней цены на социальный хлеб (в нашем регионе это «Липовский»). С производителями будут вести переговоры и о том, чтобы рост стоимости других сортов ржаных и ржано-пшеничных изделий оказался минимальным — пока пекари не уточняли, когда это произойдет.

«Липецкая область занимает первое место по минимальным ценам на изделия из ржаной и ржано-пшеничной муки в Черноземье. У нас есть все предпосылки сохранить это лидерство», - отметили в Агентстве содействия развитию торговой деятельности.

Как пояснили в региональном управлении сельского хозяйства, посевы ржи в Липецкой области скашивают на площади пять тысяч гектаров, которая не меняется последние 10 лет. Урожайность ржи также три года сохраняется на одном уровне: по итогам 2019 года она составила в среднем 3 тонны с гектара. Также семена агрокультуры экспортируют в соседние регионы. 


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#цены #хлеб

Комментарии (11)

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гость

3 минуты назад
Типа, надо Спасибо сказать?
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Маршрутчик

15 минут назад
Когда поднимут плату за проезд в городском транспорте?
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НЛМК

15 минут назад
Что ни день, то к смерти ближе!
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данковчанин

16 минут назад
Он же ни какой на вкус если полежит.
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Житель

36 минут назад
Это какой такой?
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Батюшка Св. Отец

38 минут назад
Скоро конец Света - так что даунгрейд не новость.
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Котэ

39 минут назад
Не хлебом единым сыт человек, но рыбой, маслом, сметаной, икрой, малиной и авокадо!
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Липовский

40 минут назад
"он будет продаваться по прежней цене". Конечно, просто в нём будет немножко меньше хлеба....
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Верунчик

44 минуты назад
Значит, с голоду не умрём, хоть это радует!
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Ленин

50 минут назад
Хорошо не живется при проклятых капиталистах!
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