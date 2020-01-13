Социальный ржаной хлеб в Липецкой области не подорожает

Производители и торговые сети в Липецкой области согласились не поднимать цену на социальный сорт ржаного хлеба «Липовский» - он будет продаваться по прежней цене, сообщили в областном Агентстве содействия развитию торговой деятельности.

Российские эксперты прогнозируют в этом году подорожание ржаного хлеба на 5%-7%. Основные причины — рекордно низкий урожай ржи в целом по стране, повышение цен на услуги ЖКХ, горюче-смазочные материалы и транспортные услуги.

В Липецкой области точно не подорожает один из сортов черного хлеба: власти договорились с производителями и торговыми сетями о сохранении прежней цены на социальный хлеб (в нашем регионе это «Липовский»). С производителями будут вести переговоры и о том, чтобы рост стоимости других сортов ржаных и ржано-пшеничных изделий оказался минимальным — пока пекари не уточняли, когда это произойдет.

«Липецкая область занимает первое место по минимальным ценам на изделия из ржаной и ржано-пшеничной муки в Черноземье. У нас есть все предпосылки сохранить это лидерство», - отметили в Агентстве содействия развитию торговой деятельности.

Как пояснили в региональном управлении сельского хозяйства, посевы ржи в Липецкой области скашивают на площади пять тысяч гектаров, которая не меняется последние 10 лет. Урожайность ржи также три года сохраняется на одном уровне: по итогам 2019 года она составила в среднем 3 тонны с гектара. Также семена агрокультуры экспортируют в соседние регионы.