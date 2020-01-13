Общество

сегодня, 09:38

Липецким спортом будет руководить чиновница из Льва-Толстого

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#администрация Липецка #кадры
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Липецким спортом будет руководить чиновница из Льва-Толстого

В мэрии Липецка грядет новое назначение.

Как уже сообщал GOROD48, в минувшую пятницу ушел в отставку председатель департамента по физической культуре и спорту Олег Токарев, проработавший в должности с апреля 2016 года. Сейчас его обязанности исполняет заместитель руководителя ведомства Сергей Фурсов, но, как стало известно GOROD48, вакантную должность займет Александра Кузнецова, бывший заместитель главы администрации Лев-Толстовского района.

Александре Кузнецовой - 35 лет. Она работала заместителем главы района Владимира Осетрова, курируя социальный блок: демографию, молодежную политику, образование, культуру, физкультуру и спорт. После того, как летом прошлого года Осетров ушел в отставку, уволилась и его заместитель Кузнецова (до этого она возглавляла районный отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма).

В прошлом году Александра Кузнецова участвовала в губернаторском кадровом конкурсе: «Лидеры региона. Будь в команде!». Она закончила три вуза (один из них - Владимирский юридический институт ФСИН России). По первому образованию - юрист.

В пресс-службе мэрии Липецка подтверждают, что Александра Кузнецова может возглавить департамент по физической культуре и спорту уже на этой неделе. Но нам кажется, что случится это завтра, когда новая чиновница администрации Липецка отпразднует свое 36-летие. Александра Кузнецова замужем, воспитывает дочь. В декларации о доходах Кузнецовой значится однокомнатная квартира и доли в двух домах, автомобиль «Мазда». На ее мужа зарегистрирован «КамАЗ» с прицепом.

фото: lev-adm.ru
45 3022
#администрация Липецка #кадры
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Комментарии (45)

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lugov

2 минуты назад
Наша Няша будет
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7 минут назад
Переворот ментов подьемом, пусть КПРФ это скажет во время предвыборной агитации , и всё , у них большинство депутатов , и Уваркина , и эта мадам , ищут себе другие работы , всё просто.
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Переворот ментов подьемом

14 минут назад
Атремон Фантомасов ставит на все посты в области городе только ментов . нач аэропорта - мент Молоканов, Горсоветом будет рулить бывший мент Афанасьев, спорт курировать бывший надзиратель из крытки Владимирской
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Владимирский централ -ветер северный

17 минут назад
но не в очко обычно губят а к 11 туз
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Прально

24 минуты назад
На каждое управление надо по надзирателю из фсин поставить, смотрящему - заживем!
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Дела

26 минут назад
За прекрасную леди ,выпьем до дна !, одна тут говорит, что согласилась(!!!) из-за магии чисел, у вас крысы и козероги какие-то. Мб в мэрии вместо кадров астролога завести? Назначения и то будут больше смысла иметь, чем многие сейчас
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готовилась стать надзирателем

26 минут назад
Владимирский Централ - ветер северный ! Этапом из Твери - зла немерянно !
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Я

35 минут назад
Вот это дурь!!!, Где это вы видели спортсменов с нормальной головой? Даже детям известно "Сила есть - ума не надо".
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Не товарищ ты мне , нет .......

35 минут назад
Для тебя "товарищ " ,ты что раскудахтался ? По твом словам можно понять ,что ты дико хочешь ее , но понимаешь ,что не суждено быть тебе с ней !!! И причем ты ярко описываешь свои чувства ,отчетливо видно в твоем тексте ! Ты кого пытаешься одурить ,дурилка ты картонная ?!
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Житель

36 минут назад
А камаз самосвал?
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