Общество
сегодня, 09:38
Липецким спортом будет руководить чиновница из Льва-Толстого
45 3022
В мэрии Липецка грядет новое назначение.
Как уже сообщал GOROD48, в минувшую пятницу ушел в отставку председатель департамента по физической культуре и спорту Олег Токарев, проработавший в должности с апреля 2016 года. Сейчас его обязанности исполняет заместитель руководителя ведомства Сергей Фурсов, но, как стало известно GOROD48, вакантную должность займет Александра Кузнецова, бывший заместитель главы администрации Лев-Толстовского района.
Александре Кузнецовой - 35 лет. Она работала заместителем главы района Владимира Осетрова, курируя социальный блок: демографию, молодежную политику, образование, культуру, физкультуру и спорт. После того, как летом прошлого года Осетров ушел в отставку, уволилась и его заместитель Кузнецова (до этого она возглавляла районный отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма).
В прошлом году Александра Кузнецова участвовала в губернаторском кадровом конкурсе: «Лидеры региона. Будь в команде!». Она закончила три вуза (один из них - Владимирский юридический институт ФСИН России). По первому образованию - юрист.
В пресс-службе мэрии Липецка подтверждают, что Александра Кузнецова может возглавить департамент по физической культуре и спорту уже на этой неделе. Но нам кажется, что случится это завтра, когда новая чиновница администрации Липецка отпразднует свое 36-летие. Александра Кузнецова замужем, воспитывает дочь. В декларации о доходах Кузнецовой значится однокомнатная квартира и доли в двух домах, автомобиль «Мазда». На ее мужа зарегистрирован «КамАЗ» с прицепом.
фото: lev-adm.ru
Александре Кузнецовой - 35 лет. Она работала заместителем главы района Владимира Осетрова, курируя социальный блок: демографию, молодежную политику, образование, культуру, физкультуру и спорт. После того, как летом прошлого года Осетров ушел в отставку, уволилась и его заместитель Кузнецова (до этого она возглавляла районный отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма).
В прошлом году Александра Кузнецова участвовала в губернаторском кадровом конкурсе: «Лидеры региона. Будь в команде!». Она закончила три вуза (один из них - Владимирский юридический институт ФСИН России). По первому образованию - юрист.
В пресс-службе мэрии Липецка подтверждают, что Александра Кузнецова может возглавить департамент по физической культуре и спорту уже на этой неделе. Но нам кажется, что случится это завтра, когда новая чиновница администрации Липецка отпразднует свое 36-летие. Александра Кузнецова замужем, воспитывает дочь. В декларации о доходах Кузнецовой значится однокомнатная квартира и доли в двух домах, автомобиль «Мазда». На ее мужа зарегистрирован «КамАЗ» с прицепом.
фото: lev-adm.ru
45 3022
lugov
Ответ
Переворот ментов подьемом
Владимирский централ -ветер северный
Прально
Дела
готовилась стать надзирателем
Я
Не товарищ ты мне , нет .......
Житель