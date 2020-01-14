Общество

сегодня, 10:21

Бизнес сломал мечты чиновников Липецка

12 1683
#бизнес #инвестиции
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Бизнес сломал мечты чиновников Липецка

В 2019 году муниципалитет хотел получить миллиард рублей частных инвестиций, а получил лишь пятую часть этой суммы.

Новые автобусы и ясли могут сделать Липецк инвестиционно привлекательным городом. Об этом сегодня в горсовете заявила руководитель департамента экономического развития мэрии.

Из доклада и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Жанны Михайловой следовало, что в прошлом году власти города сделали достаточно много для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу Липецка. Например, раздали по полмиллиона рублей субсидий одиннадцати начинающим предпринимателям. Предоставили коммерсантам 46 казенных объектов недвижимости для аренды или выкупа (состояние многих их них можно описать одним словом - руина). Вложили еще 186 млн рублей в обустройство МБУ «Технопарк-Липецк» (подрядчик мэрии завалил все сроки работ и не сдал в эксплуатацию лабораторный и исследовательский корпуса). Освободили на пять лет от земельного налога реализующие инновационные проекты предприятия. В зачет инвестиционной привлекательности Липецка мэрия поставила почему-то построенные в прошлом году семь ясельных корпусов и детсад в «Елецком», 35 отремонтированных дворов, первый этап реконструкции проспекта Победы и строительство внутриквартальных проездов в новых микрорайонах, 50 новых автобусов МУПом «Липецкпассажиртранс». Также Жанна Михайлова похвалилась тем, что за деньги спонсоров обновили Быханов сад (это был личный проект губернатора) и парк Металлургов, построили за 18 млн рублей две площадки для скейтеров, велосипедистов и роллеров в парке Победы, а также построили крытый спорткомплекс для занятий игровыми видами спорта на улице Моршанской в поселке Матырский.

На заседании постоянной комиссии экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства горсовета депутатам сообщили о том, что в этом году в мэрии ждут наплыва инвесторов, готовых вложиться в несколько не пользовавшихся ранее спросом объектов недвижимости. Так, чиновники готовы отдать в концессию «надувной» ледовый Дворец на улице Минской (стоимость его реконструкции для последующей эксплуатации - 200 млн рублей), две бани - на улице Неделина и на улице 40 лет Октября, бывшее здание школы в Желтых Песках под учреждение допобразования, злосчастный подземный переход под площадью Плеханова (цена концессии - 10 млн рублей). Также в городской администрации ждут желающих запустить-таки буксующий вот уже третий год проект организации платных парковок в центре города.

- Перечисленные примеры дают представление об объеме выполненных работ и инвестиционной привлекательности города, - подытожила чиновница.

- А сколько внебюджетных инвестиций получил муниципалитет в прошлом году? - спросил первый вице-спикер Федор Жигаров.

- Сбербанк инвестировал в Быханов сад 127 миллионов рублей, НЛМК - 75 миллионов в парк Металлургов. Все остальные инвестиции - бюджетные, - ответила на вопрос Жанна Михайлова.

- А мы ранее были намерены привлечь в экономику города миллиард рублей инвестиций, а привлекли всего 200 миллионов. Что мы намерены делать дальше? - задался вопросом депутат Жигаров, но ответа не получил.
12 1683
#бизнес #инвестиции
1

Комментарии (12)

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Департамент дармоедов !

3 минуты назад
департамент экономического развития мэрии
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Неужели ?

4 минуты назад
Ранее о перспективе возбуждения в отношении «Сталь-М» уголовного дела рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Подано заявление о возбуждении уголовного дела. По нашей оценке, там большой объем денег исчез, сотрудникам органов будет чем позаниматься. «Сталь-М» натворила нам много бед, все объекты провалила. Контракт с ними расторгнут, сейчас объявлены новые торг
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умом тронулась Жанна

5 минут назад
подземный переход под площадью Плеханова (цена концессии - 10 млн рублей)
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Прокуратура АУ

15 минут назад
Ну и где вы с технопарком то, чего никто не сидит ещё????
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данковчанин

17 минут назад
Дамам нечего делать на высоких должностях, но их становится еще больше.
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ОПГ

17 минут назад
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета. По уголовным делам это 3 млрд. рублей, а объем финансовых нарушений ,которые выявляют аудиторы исчисляется сотнями миллиардов рублей. Масштаб коррупции измеряется ТРИЛЛИОНАМИ РУБЛЕЙ.
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Рок Злой

18 минут назад
Кстати, инвестиции - это размещение капитала с целью получения прибыли. С каких пор два таких гиганта, как Сбер и НЛМК получают прибыль от парков? Или это не инвестиции, а, например, меценатство. Или чиновники по недомыслию проболтались и открыли страшную, возможно даже коррупционную, тайну...
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Житель

20 минут назад
И ничего хорошего не сделали
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Баста карапузики - кончилися танцы !

38 минут назад
В этом году и этого не будет , это был одноразовый презент Фантомасу от бригады пацаняк
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Рок Злой

38 минут назад
Все их планы на инвестиции имеют уровень курсовой работы по экономике на бакалавриате, содранной в интернете...
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