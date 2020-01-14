Общество
сегодня, 10:21
Бизнес сломал мечты чиновников Липецка
12 1683
В 2019 году муниципалитет хотел получить миллиард рублей частных инвестиций, а получил лишь пятую часть этой суммы.
Новые автобусы и ясли могут сделать Липецк инвестиционно привлекательным городом. Об этом сегодня в горсовете заявила руководитель департамента экономического развития мэрии.
Из доклада и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Жанны Михайловой следовало, что в прошлом году власти города сделали достаточно много для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу Липецка. Например, раздали по полмиллиона рублей субсидий одиннадцати начинающим предпринимателям. Предоставили коммерсантам 46 казенных объектов недвижимости для аренды или выкупа (состояние многих их них можно описать одним словом - руина). Вложили еще 186 млн рублей в обустройство МБУ «Технопарк-Липецк» (подрядчик мэрии завалил все сроки работ и не сдал в эксплуатацию лабораторный и исследовательский корпуса). Освободили на пять лет от земельного налога реализующие инновационные проекты предприятия. В зачет инвестиционной привлекательности Липецка мэрия поставила почему-то построенные в прошлом году семь ясельных корпусов и детсад в «Елецком», 35 отремонтированных дворов, первый этап реконструкции проспекта Победы и строительство внутриквартальных проездов в новых микрорайонах, 50 новых автобусов МУПом «Липецкпассажиртранс». Также Жанна Михайлова похвалилась тем, что за деньги спонсоров обновили Быханов сад (это был личный проект губернатора) и парк Металлургов, построили за 18 млн рублей две площадки для скейтеров, велосипедистов и роллеров в парке Победы, а также построили крытый спорткомплекс для занятий игровыми видами спорта на улице Моршанской в поселке Матырский.
На заседании постоянной комиссии экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства горсовета депутатам сообщили о том, что в этом году в мэрии ждут наплыва инвесторов, готовых вложиться в несколько не пользовавшихся ранее спросом объектов недвижимости. Так, чиновники готовы отдать в концессию «надувной» ледовый Дворец на улице Минской (стоимость его реконструкции для последующей эксплуатации - 200 млн рублей), две бани - на улице Неделина и на улице 40 лет Октября, бывшее здание школы в Желтых Песках под учреждение допобразования, злосчастный подземный переход под площадью Плеханова (цена концессии - 10 млн рублей). Также в городской администрации ждут желающих запустить-таки буксующий вот уже третий год проект организации платных парковок в центре города.
- Перечисленные примеры дают представление об объеме выполненных работ и инвестиционной привлекательности города, - подытожила чиновница.
- А сколько внебюджетных инвестиций получил муниципалитет в прошлом году? - спросил первый вице-спикер Федор Жигаров.
- Сбербанк инвестировал в Быханов сад 127 миллионов рублей, НЛМК - 75 миллионов в парк Металлургов. Все остальные инвестиции - бюджетные, - ответила на вопрос Жанна Михайлова.
- А мы ранее были намерены привлечь в экономику города миллиард рублей инвестиций, а привлекли всего 200 миллионов. Что мы намерены делать дальше? - задался вопросом депутат Жигаров, но ответа не получил.
Из доклада и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Жанны Михайловой следовало, что в прошлом году власти города сделали достаточно много для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу Липецка. Например, раздали по полмиллиона рублей субсидий одиннадцати начинающим предпринимателям. Предоставили коммерсантам 46 казенных объектов недвижимости для аренды или выкупа (состояние многих их них можно описать одним словом - руина). Вложили еще 186 млн рублей в обустройство МБУ «Технопарк-Липецк» (подрядчик мэрии завалил все сроки работ и не сдал в эксплуатацию лабораторный и исследовательский корпуса). Освободили на пять лет от земельного налога реализующие инновационные проекты предприятия. В зачет инвестиционной привлекательности Липецка мэрия поставила почему-то построенные в прошлом году семь ясельных корпусов и детсад в «Елецком», 35 отремонтированных дворов, первый этап реконструкции проспекта Победы и строительство внутриквартальных проездов в новых микрорайонах, 50 новых автобусов МУПом «Липецкпассажиртранс». Также Жанна Михайлова похвалилась тем, что за деньги спонсоров обновили Быханов сад (это был личный проект губернатора) и парк Металлургов, построили за 18 млн рублей две площадки для скейтеров, велосипедистов и роллеров в парке Победы, а также построили крытый спорткомплекс для занятий игровыми видами спорта на улице Моршанской в поселке Матырский.
На заседании постоянной комиссии экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства горсовета депутатам сообщили о том, что в этом году в мэрии ждут наплыва инвесторов, готовых вложиться в несколько не пользовавшихся ранее спросом объектов недвижимости. Так, чиновники готовы отдать в концессию «надувной» ледовый Дворец на улице Минской (стоимость его реконструкции для последующей эксплуатации - 200 млн рублей), две бани - на улице Неделина и на улице 40 лет Октября, бывшее здание школы в Желтых Песках под учреждение допобразования, злосчастный подземный переход под площадью Плеханова (цена концессии - 10 млн рублей). Также в городской администрации ждут желающих запустить-таки буксующий вот уже третий год проект организации платных парковок в центре города.
- Перечисленные примеры дают представление об объеме выполненных работ и инвестиционной привлекательности города, - подытожила чиновница.
- А сколько внебюджетных инвестиций получил муниципалитет в прошлом году? - спросил первый вице-спикер Федор Жигаров.
- Сбербанк инвестировал в Быханов сад 127 миллионов рублей, НЛМК - 75 миллионов в парк Металлургов. Все остальные инвестиции - бюджетные, - ответила на вопрос Жанна Михайлова.
- А мы ранее были намерены привлечь в экономику города миллиард рублей инвестиций, а привлекли всего 200 миллионов. Что мы намерены делать дальше? - задался вопросом депутат Жигаров, но ответа не получил.
12 1683
Департамент дармоедов !
Неужели ?
умом тронулась Жанна
Прокуратура АУ
данковчанин
ОПГ
Рок Злой
Житель
Баста карапузики - кончилися танцы !
Рок Злой