Здоровье
37 минут назад
В Ельце все же закрывают филиал областной станции переливания крови
Независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» вступился за персонал Елецкого филиала ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови», который получил уведомление о сокращении штатов. На странице «Альянса врачей» в сети «ВКонтакте» появилось обращение заведующего Елецким филиалом Владимира Шишкина, который сообщил, что ему, врачу с 39-летним стажем, предлагают вакансии слесаря, плотника, тракториста или врача с окладом 12 тысяч рублей.
Елецкую станцию переливания крови лихорадит с осени прошлого года. Тогда на сайте change.org появилась петиция Почетного донора России, жителя Ельца Сергея Стрелковского, требующего не закрывать в его городе станцию переливания крови. Выглядела она так:
«Доброго всем времени суток. В г. Елец, Липецкая обл, с насилением в 120 т.чел. закрывают станцию переливания крови!!! Отмечу то, что в крупных населенных пунктах рядом с г.Елец данные пункты закрыты уже давно!!! А как же -Только человек может сдать кровь?!!! Кто то скажет не рентабельно-НЕ ВЕРЮ!!! Я являюсь почетным донором и много разговаривал на эту тему!!! Раньше стояло самое современное оборудование, была своя лаборатория (к слову сказать лучше чем в г.Липецк!) которую попилили и вывезли?!! Зачем, для чего, почему, кто проводит такую антинародную политику?!!! В нашем городе закрываются последние предприятия, люди вынуждены уезжать в другие города!!! За последнее время ничего не построено, только разрушается, закрывается!!! Сколько можно?!!! ПОМОГИТЕ ОТСТОЯТЬ СТАНЦИЮ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ!!!ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ НА ПРИЛЕГАЮЩИЕ РАЙОНЫ!!!!».
Петиция враз разлетелась по липецким ТГ-каналам и соцсетям. Тогда же GOROD48 в областном управлении здравоохранения сообщили, что пока не собираются закрывать елецкий филиал ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови», и что судьба станции будет решена после визита в Липецк начальника управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольги Эйхлер. Позже региональные чиновники заявляли СМИ, что и без елецкого филиала у областной станции переливания крови (которую, кстати, возглавляет сын вице-спикера областного Совета Василия Мурузова) есть несколько передвижных автомобилей, которые могут заготавливать и консервировать донорскую кровь. 25 декабря облздрав издал приказ о закрытии филиала в Ельце, однако медики Елецкого филиала продолжают бить во все колокола, пытаясь сохранить свои рабочие места.
Сегодня ситуацию вокруг Елецкой станции переливания крови прокомментировали в областном управлении здравоохранения руководитель ведомства Юрий Шуршуков, главный кадровик облздрава Марина Двуреченская и главврач ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови» Игорь Мурузов.
Чиновники сообщили, что закрыть Елецкий филиал областной станции переливания крови (в котором сейчас работают 32 человека, среди которых четыре врача и 18 медсестёр) было решено после проведённого в ноябре прошлого года круглого стола с участием федеральных и региональных руководителей медицинских организаций, руководителей Ельца и области.
- Забор крови у живущих в Ельце и семи смежных районов доноров будет круглосуточно осуществляться в елецкой городской больнице имени Семашко, а о выездах спецтранспорта в районы области желающих сдать кровь будут оповещать через местные СМИ, соцсети и объявления в медицинских лечебно-профилактических учреждениях, - сообщил журналистам Юрий Шуршуков.
27 декабря руководство областной станции переливания крови уведомило персонал своего Елецкого подразделения о его закрытии. Всем сотрудникам будет оказано содействие в дальнейшем трудоустройстве. Причём руководитель облздрава заявил, что всем уволенным врачам и медсестрам будут гарантированы места в медучреждениях Ельца, в которых много вакансий. Предложенные заведующему станцией вакансии слесаря, плотника, тракториста в облздраве объяснили требованиями трудового законодательства РФ: увольняемым необходимо сообщать обо всех существующих вакансиях.
- Мы рассматриваем возможность использования освободившегося здания в медицинских целях или как помещение под нужды соцзащиты, - сказал Юрий Шуршуков.
фото: vk.com/alyansvrachey
Елецкую станцию переливания крови лихорадит с осени прошлого года. Тогда на сайте change.org появилась петиция Почетного донора России, жителя Ельца Сергея Стрелковского, требующего не закрывать в его городе станцию переливания крови. Выглядела она так:
«Доброго всем времени суток. В г. Елец, Липецкая обл, с насилением в 120 т.чел. закрывают станцию переливания крови!!! Отмечу то, что в крупных населенных пунктах рядом с г.Елец данные пункты закрыты уже давно!!! А как же -Только человек может сдать кровь?!!! Кто то скажет не рентабельно-НЕ ВЕРЮ!!! Я являюсь почетным донором и много разговаривал на эту тему!!! Раньше стояло самое современное оборудование, была своя лаборатория (к слову сказать лучше чем в г.Липецк!) которую попилили и вывезли?!! Зачем, для чего, почему, кто проводит такую антинародную политику?!!! В нашем городе закрываются последние предприятия, люди вынуждены уезжать в другие города!!! За последнее время ничего не построено, только разрушается, закрывается!!! Сколько можно?!!! ПОМОГИТЕ ОТСТОЯТЬ СТАНЦИЮ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ!!!ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ НА ПРИЛЕГАЮЩИЕ РАЙОНЫ!!!!».
Петиция враз разлетелась по липецким ТГ-каналам и соцсетям. Тогда же GOROD48 в областном управлении здравоохранения сообщили, что пока не собираются закрывать елецкий филиал ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови», и что судьба станции будет решена после визита в Липецк начальника управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольги Эйхлер. Позже региональные чиновники заявляли СМИ, что и без елецкого филиала у областной станции переливания крови (которую, кстати, возглавляет сын вице-спикера областного Совета Василия Мурузова) есть несколько передвижных автомобилей, которые могут заготавливать и консервировать донорскую кровь. 25 декабря облздрав издал приказ о закрытии филиала в Ельце, однако медики Елецкого филиала продолжают бить во все колокола, пытаясь сохранить свои рабочие места.
Сегодня ситуацию вокруг Елецкой станции переливания крови прокомментировали в областном управлении здравоохранения руководитель ведомства Юрий Шуршуков, главный кадровик облздрава Марина Двуреченская и главврач ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови» Игорь Мурузов.
Чиновники сообщили, что закрыть Елецкий филиал областной станции переливания крови (в котором сейчас работают 32 человека, среди которых четыре врача и 18 медсестёр) было решено после проведённого в ноябре прошлого года круглого стола с участием федеральных и региональных руководителей медицинских организаций, руководителей Ельца и области.
- Забор крови у живущих в Ельце и семи смежных районов доноров будет круглосуточно осуществляться в елецкой городской больнице имени Семашко, а о выездах спецтранспорта в районы области желающих сдать кровь будут оповещать через местные СМИ, соцсети и объявления в медицинских лечебно-профилактических учреждениях, - сообщил журналистам Юрий Шуршуков.
27 декабря руководство областной станции переливания крови уведомило персонал своего Елецкого подразделения о его закрытии. Всем сотрудникам будет оказано содействие в дальнейшем трудоустройстве. Причём руководитель облздрава заявил, что всем уволенным врачам и медсестрам будут гарантированы места в медучреждениях Ельца, в которых много вакансий. Предложенные заведующему станцией вакансии слесаря, плотника, тракториста в облздраве объяснили требованиями трудового законодательства РФ: увольняемым необходимо сообщать обо всех существующих вакансиях.
- Мы рассматриваем возможность использования освободившегося здания в медицинских целях или как помещение под нужды соцзащиты, - сказал Юрий Шуршуков.
фото: vk.com/alyansvrachey
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