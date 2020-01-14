Малоимущие липчане смогут получить по 250 000 рублей

В регионе усилены меры социальной поддержки.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в своем Instagram указал на изменения в социальной поддержке малоимущих в 2020 года. С этого года данная категория липчан может претендовать на значительные выплаты. Например, с этого года малоимущим начинающим бизнесменам в рамках социального контракта будут давать субсидии не в 25 000, а в 250 000 рублей.- С нового года в несколько раз в регионе увеличивается размер государственной социальной помощи на основании социального контракта. Претендовать на него могут семьи и одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, - уточнил Игорь Артамонов.Подробную информацию можно получить в управлении социальной зашиты населения.Социальный контракт — это особый формат взаимодействия малообеспеченных граждан с местными органами, цель которого — помочь семье выйти из трудной жизненной ситуации при помощи социальной поддержки по индивидуальной программе. Юридически, социальный контракт – это договор между малоимущим гражданином и органом социальной защиты о предоставлении человеку помощи в виде выплат денег, социальных услуг или натуральной помощи. Главное условие для получения средств – они должны быть потрачены на преодоление жизненных трудностей, а не на ежедневные расходы (продукты, транспортные расходы и так далее). Деньги можно потратить, к примеру, на профессиональное переобучение для получения работы по другой профессии, на открытие своего дела в виде ИП при наличии бизнес-плана, на покупку инструментов для самозанятых профессионалов.