сегодня, 14:59
Щи да каши - лекарства наши: медики предложили профилактировать диабет блюдами русской кухни
Из 18 эндокринологов, необходимых больным сахарным диабетом липецким детям и подросткам, в наличии имеются всего три врача.
В области 33 548 больных сахарным диабетом (из них 2679 человек больны диабетом первого типа). Количество выявленных диабетиков растет год от года. И болезнь эта неизлечимая, пожизненная (в регионе в прошлом году умерло 664 больных сахарным диабетом).
- Драматизм и актуальность проблемы определяется широкой распространенностью заболевания, высокой смертностью, ранней инвалидизации больных, - резюмировала тогда Наталья Горбунова.
По итогам заседания постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого городского Совета ее председатель, медик Вера Дронова, обратилась в облздрав с просьбой внести в перечень наиболее дефицитных специальностей детских эндокринологов - официально медучреждениям города необходимы 18 таких врачей, а по факту детей лечат всего три работающих на полторы ставки эндокринолога. А сегодня депутаты получили ответ на свое официальное обращение.
- Если вы считаете, что необходимо включить детских эндокринологов в список дефицитных специальностей, то мы это сделаем в этом году, - сообщила депутатам главный кадровик облздрава Марина Двуреченская.
По ее словам, шесть студентов медицинских вузов учатся на эндокринологов по целевому набору. Кто-то из них станет детским эндокринологом. И уже в этом году детский эндокринолог появится в Елецкой городской детской больнице.
Марина Двуреченская сообщила, что в региональном списке дефицитных специальностей - всего восемь позиций. Впрочем, в течении нескольких лет дефицит медиков может быть сокращен в связи с началом работы врачами так называемых «целевиков», которые сейчас являются либо студентами вузов (607 человек), либо студентами ординатуры (121 человек).
- 85 процентов из них будут работать в Липецке и в области. К местам работы они привязаны стипендиями, которые им выплачивают из нашего бюджета, - сказала Марина Двуреченская.
Если говорить о детском диабете, то в области ежегодно число больных этим заболеванием увеличивается на 50 человек, - несколькими годами ранее рост был вдвое меньшим.
- Факторы риска - родственники, больные диабетом, и избыточный вес, - добавила к сказанному главный внештатный детский эндокринолог области Елена Копытина.
По словам Елены Копытиной, россияне потеряли культуру питания. Щи да каши уже не едят. От современного типа питания - и болезни. И с годами все больше детей-диабетиков - тяжелые больные.
Также перед депутатами выступила председатель департамента ЖКХ мэрии Юлия Кабанцова. Она сообщила, что в прошлом году нуждающимся в жилье медикам были предоставлены две комнаты в общежитиях и отдельная квартира. Также ждут заселения шесть комнат в общежитиях Студенческого городка и на улице адмирала Макарова. На ремонт таких помещений перед предоставлением медикам предусмотрены в городском бюджете два миллиона рублей.
Обжора
ОЙ!
3б
Диабетик со стажем
Щито поделать