Общество

сегодня, 14:59

Щи да каши - лекарства наши: медики предложили профилактировать диабет блюдами русской кухни

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#диабет
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Щи да каши - лекарства наши: медики предложили профилактировать диабет блюдами русской кухни

Из 18 эндокринологов, необходимых больным сахарным диабетом липецким детям и подросткам, в наличии имеются всего три врача. 

В декабре прошлого года главный внештатный эндокринолог облздрава Наталья Горбунова сообщила депутатам Липецкого городского Совета рассказали о том, что в мире каждые 6 секунд умирает от сахарного диабета умирает один человек, а в России за сутки от этой болезни уходят в мир иной 240 человек (в нашей стране официально - 4,5 млн диабетиков, но многие люди не знают, что больны - медики считают, что их на самом деле вдвое-втрое больше). Как правило, диабет сопровождают инфаркты миокарда, инсульты, потеря зрения вплоть до слепоты, ампутации конечностей, заболевания почек, осложнения беременностей с риском для жизни и здоровья как мам, так и еще не родившихся детей, нарушения эректильной функции, воспаления полости рта с выпадением зубов… Масштаб катастрофы, а иного слова и не подобрать, в том, что каждый пятый житель страны живет в преддиабетном состоянии!

В области 33 548 больных сахарным диабетом (из них 2679 человек больны диабетом первого типа). Количество выявленных диабетиков растет год от года. И болезнь эта неизлечимая, пожизненная (в регионе в прошлом году умерло 664 больных сахарным диабетом).

- Драматизм и актуальность проблемы определяется широкой распространенностью заболевания, высокой смертностью, ранней инвалидизации больных, - резюмировала тогда Наталья Горбунова.

По итогам заседания постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого городского Совета ее председатель, медик Вера Дронова, обратилась в облздрав с просьбой внести в перечень наиболее дефицитных специальностей детских эндокринологов - официально медучреждениям города необходимы 18 таких врачей, а по факту детей лечат всего три работающих на полторы ставки эндокринолога. А сегодня депутаты получили ответ на свое официальное обращение.

- Если вы считаете, что необходимо включить детских эндокринологов в список дефицитных специальностей, то мы это сделаем в этом году, - сообщила депутатам главный кадровик облздрава Марина Двуреченская.

По ее словам, шесть студентов медицинских вузов учатся на эндокринологов по целевому набору. Кто-то из них станет детским эндокринологом. И уже в этом году детский эндокринолог появится в Елецкой городской детской больнице.

Марина Двуреченская сообщила, что в региональном списке дефицитных специальностей - всего восемь позиций. Впрочем, в течении нескольких лет дефицит медиков может быть сокращен в связи с началом работы врачами так называемых «целевиков», которые сейчас являются либо студентами вузов (607 человек), либо студентами ординатуры (121 человек).

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- 85 процентов из них будут работать в Липецке и в области. К местам работы они привязаны стипендиями, которые им выплачивают из нашего бюджета, - сказала Марина Двуреченская.

Если говорить о детском диабете, то в области ежегодно число больных этим заболеванием увеличивается на 50 человек, - несколькими годами ранее рост был вдвое меньшим.

- Факторы риска - родственники, больные диабетом, и избыточный вес, - добавила к сказанному главный внештатный детский эндокринолог области Елена Копытина.

По словам Елены Копытиной, россияне потеряли культуру питания. Щи да каши уже не едят. От современного типа питания - и болезни. И с годами все больше детей-диабетиков - тяжелые больные.

Также перед депутатами выступила председатель департамента ЖКХ мэрии Юлия Кабанцова. Она сообщила, что в прошлом году нуждающимся в жилье медикам были предоставлены две комнаты в общежитиях и отдельная квартира. Также ждут заселения шесть комнат в общежитиях Студенческого городка и на улице адмирала Макарова. На ремонт таких помещений перед предоставлением медикам предусмотрены в городском бюджете два миллиона рублей.
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#диабет
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Комментарии (5)

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Обжора

16 минут назад
Щи да каша - еда ваша! А я мяско люблю, да картошечку жареную - ммм, пальчики оближешь!
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ОЙ!

20 минут назад
Сахарный диабет развивается на нервной почве, на психику накладывается уже и питание продуктами. содержащими пальмовое масло. Но основная причина - расстройство психики. Да и как тут не расстраиваться, если власти прилагают все усилия для психического расстройства граждан. И нечего удивляться, что в России бум заболеваний, приводящих людей к инвалидности и летальному исходу. Лучшее лекарство для населения РФ - смена антинародной власти на народную, которая перекроет все лазейки воровства из бюджета, отрегулирует справедливо зарплаты, восстановит экономику в стране и накажет вредителей и врагов страны.
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22 минуты назад
У нас все запись, чо Какого хера эти самые руководители рананьше делали. На месте президента, я бы лично каждому чиновнику из минздрава по маслине в лоб разрядил, чтобы всем другим уроком послужило
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Диабетик со стажем

26 минут назад
Если уважаемый внештатный эндокринолог предлагает лечить диабет кашей - есть смысл задуматься о смене профориентации.
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Щито поделать

28 минут назад
десу
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