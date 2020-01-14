Народные контролеры помогут навести порядок в липецких пивных заведениях

Общественникам придется немало потрудиться - например, обойти все пивбары.

Активисты проекта «Народный контроль» примут участие в наведении порядка в пивных барах, расположенных на первых этажах жилых домов в Липецке.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, вчера «народные контролёры» приняли участие в совещании в администрации Липецкой области, на котором обсуждались вопросы их взаимодействия с органами власти.

- Участники совещания обсудили меры, необходимые для дальнейшего наведения порядка в пивных заведениях. Это актуализация реестра нарушителей в данной сфере, проведение совместных рейдов по соблюдению правил продажи алкоголя, - уточнили в управлении.



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