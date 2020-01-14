Общество

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Народные контролеры помогут навести порядок в липецких пивных заведениях

16 1103
#Пиво #запрет #правила торговли #алкоголь
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Народные контролеры помогут навести порядок в липецких пивных заведениях

Общественникам придется немало потрудиться - например, обойти все пивбары.

Активисты проекта «Народный контроль» примут участие в наведении порядка в пивных барах, расположенных на первых этажах жилых домов в Липецке.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, вчера «народные контролёры» приняли участие в совещании в администрации Липецкой области, на котором обсуждались вопросы их взаимодействия с органами власти.

- Участники совещания обсудили меры, необходимые для дальнейшего наведения порядка в пивных заведениях. Это актуализация реестра нарушителей в данной сфере, проведение совместных рейдов по соблюдению правил продажи алкоголя, - уточнили в управлении.

Фото news.day.az

16 1103
#Пиво #запрет #правила торговли #алкоголь
3

Комментарии (16)

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Правда

19 секунд назад
Липчанин.Это у Вас закрываются в городе пивнухи.У нас в Сселках они растут.Даже сельсовет и тот продали по пивнуху.И сигаретные киоски понаставили.Спасибо Артамонову и Угаркиной за заботу об населении.А врача общ.практики найти не могут.Тем более квартира есть. Но пустует.Одним словом едросы.
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Дмитрий К. с. Сселки

54 секунды назад
Артамоновцы вперёд!
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Дмитрий Краси чков

7 минут назад
Смотрите как Загрязняют экологию в Липецке
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Дмитрий Краси чков

7 минут назад
Смотрите как загрязняются Липецк
ответить

Дмитрий Краси чков

8 минут назад
https://youtu.be/soW2r0ESuYY
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Серега

11 минут назад
Народный контроль- смешно.....глотки за копейки ппрегрызть готовя, а тут народный контроль , сильно....
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мля

12 минут назад
и опять эта интригующая неизвестность со звездочкой...
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архимед

13 минут назад
чем больше пива выпьет "народный контролер", тем меньше пива выпьет *
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Липецк- "жемчужина черноземья"

30 минут назад
Вот в Воронеже нет такого строгого закона о питейных завидениях....и нет не каких народных контролеров. И что вы реально думаете что там больше пьют или больше алкоголиков??? Да там совсем другой уровень. Заезжаешь и понимаешь что гораздо удобнее и современний. Кому набухаться они в горажах купят фанфурики. Кстате про них не слуха не духа. А торгуют много где и все знают. Но крыша у таких мест в погонах в кабинетах сидит. И всякий сброд в лице народного контроля естественно не подпускает. Вот кого надо закрывать в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.
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Маруся

37 минут назад
огласите требования к народным контролерам - мочу при проверке пить заставят или просто ходить тараканов фоткать?
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