сегодня, 10:01
Народные контролеры помогут навести порядок в липецких пивных заведениях
Общественникам придется немало потрудиться - например, обойти все пивбары.
Активисты проекта «Народный контроль» примут участие в наведении порядка в пивных барах, расположенных на первых этажах жилых домов в Липецке.
Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, вчера «народные контролёры» приняли участие в совещании в администрации Липецкой области, на котором обсуждались вопросы их взаимодействия с органами власти.
- Участники совещания обсудили меры, необходимые для дальнейшего наведения порядка в пивных заведениях. Это актуализация реестра нарушителей в данной сфере, проведение совместных рейдов по соблюдению правил продажи алкоголя, - уточнили в управлении.
Фото news.day.az
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