Евгения Уваркина: «Откладывать рождение детей «на потом» очень опасно»

Мать шестерых детей прокомментировала GOROD48 послание президента.

Глава Липецка Евгения Уваркина по просьбе GOROD48 прокомментировала послание президента Федеральному Собранию.



- Меня как женщину, как маму шестерых детей, из всех озвученных Владимиром Путиным новшеств, наверное, больше всего порадовали изменения, которые произойдут в сфере поддержки материнства и детства. Прежде всего я говорю о начислении материнского капитала за рождение уже первого ребенка, - говорит глава Липецка.



- Сегодня липецкий опыт, опыт других городов показывает, что возраст женщин, решившихся на рождение первого ребенка, растет. Если в 1996 году чаще впервые становились мамами липчанки в возрасте 22 лет, то в 2005 - уже в 25-летнем возрасте. Сейчас мамами становятся в 27 лет и старше. Думаю, что за этими показателями прежде всего стоит финансовая неуверенность молодых пар. Многие откладывают рождение детей до тех пор, пока не встанут на ноги, не улучшат материальное благополучие своих семей. Это понятно. Но между тем такое положение дел очень опасно. И не только потому, что доктора говорят о возможных проблемах позднего материнства, но и из-за того, что чем позже женщина решается на рождение первенца, тем меньше шанс, что она родит второго и последующих детей. А это уже глобальная проблема - проблема демографии. Президент очень точно отметил, что «судьба России зависит от того, сколько нас будет».



Материнский капитал за первого ребенка, увеличение его размера за рождение второго, ежемесячные выплаты для малоимущих семей с детьми от трех до семи лет, обеспечение учеников младшей школы бесплатным питанием - те меры поддержки, в которых, мне кажется, общество серьёзно нуждалось. Считаю, что они станут солидной поддержкой для граждан.



Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию некоторые эксперты назвали «революционным». И действительно, оно получилось очень интересным и многогранным, затронуло все основные механизмы, влияющие не только на политическую, но и на социальную жизнь страны, обозначило новые векторы нашей работы.