Общество

сегодня, 10:03

Евгения Уваркина: «Откладывать рождение детей «на потом» очень опасно»

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#Путин #Евгения Уваркина
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Евгения Уваркина: «Откладывать рождение детей «на потом» очень опасно»

Мать шестерых детей прокомментировала GOROD48 послание президента.

Глава Липецка Евгения Уваркина по просьбе GOROD48 прокомментировала послание президента Федеральному Собранию.

- Меня как женщину, как маму шестерых детей, из всех озвученных Владимиром Путиным новшеств, наверное, больше всего порадовали изменения, которые произойдут в сфере поддержки материнства и детства. Прежде всего я говорю о начислении материнского капитала за рождение уже первого ребенка, - говорит глава Липецка.

- Сегодня липецкий опыт, опыт других городов показывает, что возраст женщин, решившихся на рождение первого ребенка, растет. Если в 1996 году чаще впервые становились мамами липчанки в возрасте 22 лет, то в 2005 - уже в 25-летнем возрасте. Сейчас мамами становятся в 27 лет и старше. Думаю, что за этими показателями прежде всего стоит финансовая неуверенность молодых пар. Многие откладывают рождение детей до тех пор, пока не встанут на ноги, не улучшат материальное благополучие своих семей. Это понятно. Но между тем такое положение дел очень опасно. И не только потому, что доктора говорят о возможных проблемах позднего материнства, но и из-за того, что чем позже женщина решается на рождение первенца, тем меньше шанс, что она родит второго и последующих детей. А это уже глобальная проблема - проблема демографии. Президент очень точно отметил, что «судьба России зависит от того, сколько нас будет».

Материнский капитал за первого ребенка, увеличение его размера за рождение второго, ежемесячные выплаты для малоимущих семей с детьми от трех до семи лет, обеспечение учеников младшей школы бесплатным питанием - те меры поддержки, в которых, мне кажется, общество серьёзно нуждалось. Считаю, что они станут солидной поддержкой для граждан.

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию некоторые эксперты назвали «революционным». И действительно, оно получилось очень интересным и многогранным, затронуло все основные механизмы, влияющие не только на политическую, но и на социальную жизнь страны, обозначило новые векторы нашей работы.
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#Путин #Евгения Уваркина
2

Комментарии (50)

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товарищ

8 секунд назад
Когда же все эти мэрихи и подгуберы нажрутся бабла и свалят с нашего города , может тогда хоть кто то думать будет о детях м стариках
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Ну если по 50 разводятся

4 минуты назад
Ржавая,но корона, и молодых ищут. Как ещё это сделать? Только с помощью лекарственных средств.
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Что есть то есть

5 минут назад
Весна начнётся,опять будет по паркам шараепится,на большее у неё мозгов не хватает.
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Читатель

5 минут назад
Вы ясли достроить и запустить не можете, построили какие-то сараи из вентфасада, пусть дети привыкают жить в коробках.
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Ржавая,но корона

6 минут назад
* ? Виагры? А унекоторых мужик прям бык-осеменитель! :-)
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Плодятся

6 минут назад
Только обеспеченные старики-молодых себе ищут. Наркоманы и алкаши. -за мат. Капитал. Нормальные не хотят это делать, видя какой институт семьи сейчас существует. -никакого. И если вожди государств разводятся с жёнами-чтоб совокуплятся с блудницами-о какой рождаемости можно говорить?
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гость

7 минут назад
Сделай хоть что-то полезного., скоро в парк АтраХционов отвозить будешь , деньжата , Уваркина так решила ! Ха -ха !
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В первую очередь!!!

8 минут назад
Обучение в школах должно быть бесплатным!!! Никаких закупок за счёт родителей рабочих тетрадей и прочих ремонтов! Бесплатное горячее питание!!! ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ спортивные секции и кружки, художественные и музыкальные секции!!! В обязательном порядке всем детям выплаты пособий в размере НЕ НИЖЕ прожиточного минимума по региону. Бесплатные проездные на ОТ!!! Бесплатные путёвки в оздоровительные лагери!!! Это МИНИМАЛЬНЫЕ меры поддержки семей с детьми!!!
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не совсем так

8 минут назад
Чтоб оправдать блуд, я так вижу , уже кто-то саданул Виагры ! Я начинаю простые движенья , песенка такая была .
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Сделай хоть что-то полезного.

9 минут назад
Уваркина сделай что-то полезное для детей, сделай проезд хотя-бы бесплатный. Тоже здесь обещала что мы будем лучше жить. Ведь у некоторых людей с 2-3-4 детьми нет возможности возить их в те же парки, не говоря о каких-то спортивных секций. А ведь ребёнку охота.
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