Мы понимаем, что вам нечем, но все ж попробуйте понять...

Итоги недели.

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Итак, мы пережили первую полную зимнюю неделю. Обзор ее событий начнем с новости, которые в советские времена часто мелькали на ЦТ:. Для спасения четверых любителей подледного лова Государственная противопожарная спасательная служба использовала судно на воздушной подушке.Во вторник город в первый раз замело. В мэрии сообщили, что, на дороги высыпали 14 тонн соли и 185 тонн пескосоляной смеси. В среду. По ее мнению, город успешно пережил непогоду.Горожане, судя по их комментариям под этими новостями, городским властям не поверили. Поэтому они, власти, решили рассказать критикам о технологии уборки снега с улиц и тротуаров устами молодого директора МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексея Романчукевича. Оказывается, если сразу начать сметать щетками тракторов свежевыпавший снег, коммунальщики создадут повсеместную гололедицу. А если начать чистить снег в утренние и вечерние часы-пик, то колонны спецтехники создадут пробки на дорогах. Об алгоритме действий в снегопады муниципальных коммунальщиков можно узнать из публикацииКак мы переживем эту зиму? Хватит ли управлению благоустройства Липецка ресурсов на своевременную уборку города от снега при наличии в парке предприятия «ЗиЛов» еще 70-х годов выпуска? Что делают на предприятии для привлечения кадров, если ему не хватает 22 тракториста? Разрулили ли ситуацию по «белым пятнам» - зонам «безответственности» на стыках разграниченных и не разграниченных территорий? Появятся ли наконец у автовладельцев альтернативы парковкам во дворах? Налажена ли администрацией города системная, а не авральная, работа с управляющими компаниями? Когда по примеру других городов в Липецке введут единые тарифы на ремонт и содержание жилья для многоквартирных домов в зависимости от степени их комфорта?Ответы чиновников на эти и другие вопросы можно узнать из публикации. Отметим лишь, что на некоторые вопросы мы так и не получили ответов. Так, единые муниципальные тарифы для УК были обещаны к этой зиме, но их так не не разработали. Никаких инновационных технологий по борьбе со снегом не было и нет. Выяснилось, что имеющимся количеством муниципальной техники оперативно не освободить от снега даже основные автомагистрали - в лучшем случае его просто сдвинут от центра дорог к бордюрам. Не решен вопрос уборки от снега дорог и тротуаров частного сектора, а также проездов в микрорайонах, которые используются жителями под парковки. Даже в тех вопросах, которые находятся в компетенции муниципалитета, например, в увеличении зарплат водителей и механизаторов МБУ «Управление благоустройства Липецка», нет кардинальных подвижек. Нет их и в пополнении парка муниципальной техники - в этом году для городских коммунальщиков купили девять единиц малой коммунальной техники при потребности в сто машин. Также на карте города из-за зависшей инвентаризации земельных участков полно «белых пятен», которые и этой зимой будут убирать по остаточном принципу, и не все территории будут проезжими и проходимыми...В плюс мэрии пока можно поставить лишь разработку новых Правил благоустройства города. Но почему этого не было сделано еще летом, чтобы в щадящем режиме научить собственников жилья и коммерсантов содержать в чистоте прилегающие к их объектам территории? Но лучше позже, чем никогда: наказание рублем станет самым лучшим стимулом чистить от снега и наледи подходы к офисам, магазинам, павильонам и киоскам. Радует и то, чтоВпрочем, эта пора года принесет и радости:(GOROD48 публикует адреса мест, в которые приглашают любителей хоккея, коньков и лыж).На этой неделе было много новостей на медицинскую тему. Но мы начнем с денег. Точнее, с параметров трехлетнего федерального бюджета на 2020-2022, внесенного на обсуждение Госдумы. Посмотрим, так сказать, на государственные приоритеты. И увидим, что финансирование Росгвардии вырастет на 5,1 млрд рублей - на 40% больше, чем было заложено в изначальный законопроект. Более миллиарда рублей дополнительных ассигнований получит ФСИН. На 18,8 млрд рублей увеличатся расходы по статье «национальная оборона». А вот расходы на образование будут сокращены на 9,5 млрд рублей, финансирование госпрограммы «Социальная поддержка граждан» уменьшится на 10,8 миллиарда. Финансирование гражданской медицины по госпрограмме «Развитие здравоохранения» сократится на 1,2 миллиарда. И тут же очень сильный, сразу на 13,1 млрд рублей, рост финансирования государственных СМИ. На пропаганду решено средств нем жалеть.Между тем региональная медицина продолжает испытывать кадровый голод. Области не хватает 292 врача и 270 фельдшеров и медсестер (медучреждения Липецка нуждаются в 127 врачах и 111 работниках среднего звена). Редко кто из медиков работает на одну ставку. Чаще - на 1,2-1,5 ставки. За три последних года количество врачей в предпенсионном и пенсионном возрасте выросло до трети от их общего числа. Врачей в регион сманивают новой программой - «Губернаторский миллион».К началу декабря заявку на переселение в нашу область подали 12 врачей, четверо из которых уже работают. Так,, которая получила сертификат на выплату «Губернаторского миллиона» из рук Игоря Артамонова. В первый день переезда из Воронежа в Липецк доктор медицинских наук, автор 70 научных работ, уже возглавила офтальмологическим отделением №1 ГУЗ «Областная больница №2», а сразу же после губернаторского приема провела шесть операций.На этом фоне контрастной стала новость о том, что. Причина: улучшение условий труда. Третий класс вредности у медиков убрали еще в 2016 году, но все это время по коллективному договору им давали этот оплачиваемый дополнительный отпуск. А в ноябре этого года ведомственный профсоюз согласился с администрацией ГУЗ «Липецкая городская детская больница» его отменить, что возмутило медиков, пожаловавшихся на случившееся во все инстанции.В администрации области, обсуждая нехватку врачей, на этой неделе вспомнили об Иисусе Христе (см.). Игорь Артамонов попросил глав городов и районов не сводить все вопросы к деньгам. Мол, у некоторых отношение к бюджету - как к бездонному мешку. У всех - масса желаний, но денег на все никогда не хватит. В свою очередь, заместитель начальника облздрава Галина Левакова попросила руководителей муниципальных образований не уходить в сторону от решения кадровых проблем в медицине со ссылкой на то, что муниципальной медицины нет как таковой, а посоветовала выделять врачам бесплатные участки под дома, давать налоговые льготы, места в детских садах, платить муниципальные стипендии. И «такие меры надо было предпринять еще вчера».Кстати,: медиков, работников сферы образования, соцзащиты, культуры и туризма. На эти цели в проекте областного бюджета на следующий год предусмотрено более 730 млн рублей. В следующем году дважды поднимут зарплату младшим воспитателям и помощникам воспитателей: с 1 января - на 10% и с 1 июля - еще на 10%. В январе на 7,5% ждет повышение зарплаты и педагогических работников учреждений здравоохранения. На это увеличение бюджетом региона на 2020 год предусмотрено почти 100 миллионов. Также с 1 января 2020 года планируется увеличение минимального размера оплаты труда - до 12 130 рублей.А еще на этой неделе курирующий медицину вице-губернатор «исповедовался» перед журналистами (см.). Впрочем, даже «бережливой поликлинике» пациент не всегда получит доступ к узкому специалисту в день обращения. И нашим чиновникам от медицины, оказывается, нужно поклониться в ножки, ведь англичане, по словам Александра Ильина, в очереди к узкому специалисту стоят до четырех месяцев, а липчане - до 14 календарных дней. Странно только, что англичане при этом живут в среднем 80 лет, а липчане - 72 года.Также в Липецком горсовете на этой неделе осудили проблемы неизлечимых больных сахарным диабетом (см.).Новым начальником управления МВД по Липецкой области станет Олег Латунов, полковник полиции из Курска.. А. Кандидатуру 55-летнего бывшего вице-губернатора, курировавшего образование, рекомендовал депутатам областного Совета Игорь Артамонов.Однако слово губернатора имеет вес при подобных рекомендациях далеко не всегда. Например, после того, как апреле Владимир Подгорный покинул должность регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей, а новым омбудсменом должен был стать согласованный с областным Советом экс-вице-губернатор Юрий Божко, его кандидатуру дважды не согласовал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. И вот новость: комитет облсовета по экономике не поддержал ни одну из двух представленные кандидатуры на пост бизнес-омбудсмена региона (см.). Вполне возможно, что будет объявлен новый конкурс на пост бизнес-омбудсмена.Тусовка кадров на Горе порой не ведет к сколь-нибудь заметным результатам. Например, летом Игорь Артамонов поставил перед областным управлением физической культуры и спорта задачу привлекать внебюджетные средства на выступающие в разных чемпионатах страны команды, дав новому начальнику ведомства Михаилу Маринину на это три месяца срока. Но, как выяснилось на админсовете, на котором говорили о планах развития спорта высоких достижений, лучших мировых и российских практик у нас не будет. Так, говоря о липецком профессиональном футбольном клубе, который пока занимает второе место в группе «Центр» второй лиги чемпионата России, Игорь Артамонов даже пошутил:Но новых спонсоров ни для «Металлурга», ни для других выстроившихся в очередь за бюджетной поддержкой команд, представляющих Липецк в игровых видах (женский волейбольный клуб «Липецк», мини-футболисты из «ЛКС», баскетболисты «МицуБаскет», регбисты) пока не нашлось.Прокурор области Константин Кожевников посетовал на то, что никто из инвесторов, пришедших в ОЭЗ «Липецк», не желает нести расходов на социальные программы: «В Англии, например, «Йокохама» финансирует футбольный клуб «Челси», а у нас - ничего». В ответ губернатор попросил прокурора не сравнивать божий дар с яичницей.На этом же админсовете на высоких тонах говорили о хищениях питьевой воды у ОГУП «Липецкоблводоканал». Оказалось, что из поднятой воды из скважин воды потребителями оплачивается всего 30%! А потом губернатор сорвался на владельце автомойки в Липецке, который нагло крадет воду у ЛГЭКа (см.). А вице-губернатор Илья Тузов, сообщив, что потери воды в Белгородской области не превышают четверти от поднятой из скважин, призвав правоохранительные органы бороться с ворами так же, как борются с хищениями в сфере ЖКХ. Главы муниципальных образований попытались пожаловаться главе региона на разные для районов области тарифы по воде и водоотведению, а также на долгоиграющие нереализованные проекты по строительству сетей и ремонту насосного оборудования, но получили отлуп.- Вы сокращаете воровство воды и увеличиваете платежи населения, а мы вам сокращаем тарифы. Уменьшил потери - получил новые скважины и сети. Эти вещи теперь будут связаны, - заявил Игорь Артамонов.А еще в области - 1,5 тысячи километров канализационных сетей, из которых 84% - ветхие. Общая потребность в их замене превышает 14 млрд рублей. Такой фантастической суммы, понятно, в областном бюджете нет и не будет. А между тем есть райцентры, где вообще нет централизованной канализации. И это - ХХI век!В Липецке - зима, а в Нижнем парке продолжаются работы по благоустройству. И работам до сих пор не видно конца и края. Глава Липецка в пятницу утром заключила пари с GOROD48 на то, что все строительные работы в парке будут закончены в ранее оговоренный с подрядчиком срок (см.). А вечером того же дня в социальных сетях появилось видео, на котором мэр прикладывает крепкими выражениями благоустраивающую Нижний парк организацию: в 9 часов утра глава Липецка увидела в парке стоящую технику, строительный мусор и всего двух рабочих.- Коллеги, это ****** [неприемлемо], - говорит на телефон глава Липецка, идя в одиночестве по парку. - Никто, ***** [черт побери], мусор не убирает. Где народ?А вчерадля GOROD48. И еще раз пообещала, что 28 декабря в нем откроются каток и точки уличного питания.На этой неделе. Вице-спикеру Евдокии Бычковой не нравятся остановки «Улица Ленина» и «Улица Пролетарская».Между тем в городе есть масса проблем, к которым давно было нужно приложить руку городским чиновникам и депутатам. Так,, а среди недели(водитель сам справился с ситуацией и вагон поехал в депо). Сейчас в администрации города обсуждают несколько вариантов будущего липецкого трамвая вплоть до его полной ликвидации.Еще одна наша вечная беда - пофигизм строителей, которые рвут сети и коммуникации при земляных работах. 4 декабря- экскаватор организации, строящей ясли в микрорайоне «Победа», повредил водопровод, который поставляет воду в школу №26 (см.). Энергетики признают, в коммуникациях новых районов из-за действий застройщиков творится полный хаос. Конечно, в «Победе» все не так плачевно как в «Европейском». Там сети клали вообще без соблюдения правил. И вот тебе новая беда:! Городская администрация требовала признать за ней право собственности и передать ей коммунальные коммуникации, которые застройщик проложил во время возведения микрорайона «Европейский». Оказалось, все они - собственность скандального СУ-5 (организация проходит стадию банкротства, а ее руководитель, депутат облсовета Михаил Захаров, находится в бегах).Состояние коммунального хозяйства мэрии и пустоту в головах чиновников показательно иллюстрирует ситуация с пятиэтажкой по улице Липовской, 6.. Кстати, после ремонта уже ненужное бревно выбрасывать не надо. Может быть, это еще то самое ленинское бревно, которое таскал вождь еще на первом субботнике. Оно может пригодиться для того, чтобы подпереть то, что тоже валится в городе. Например, трамвай или уровень жизни.