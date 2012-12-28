Общество
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сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: расчлененный пешеход, сбитый БПЛА и приезд Никиты Михалкова
Сегодня, 4 июля, стало известно о жуткой аварии в Задонском районе, ночью сбили БПЛА, и на «Липецких театральных встречах» ждут Никиту Михалкова.
К вечеру полиция сообщила, что начала расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть человека».
Новость набрала более полусотни комментариев. Причем довольно много читателей защищали водителя.
«Водила летел, возможно, с нарушением скорости. Но! Это ночь. Это вне населенного пункта. Риски для окружающих минимальны. Но пешеход вышел на проезжую часть, тем самым сознательно повысив риск ДТП. Если водителям принимать во внимание подобный риск, то реально придется ползать там, где можно проехать быстро. Может пешеходам просчитывать риски и не создавать ситуации, в которых им больше угрожает опасность? Управление рисками — это как ЗОЖ, должен знать каждый», — считает Нормальный.
«Жаль водителя. Бэха, конечно, наверняка разогналась, но как тут предположить, что ночью бродят люди вдоль трассы? И скорее всего, не по обочине он шел, ну и не трезвый, это уж точно. Пострадавшего тоже очень жаль», — написал Конешн.
«Пусть теперь сухари на зону готовит», — посоветовал Гость.
«Пешеход спас водителя, многие тут утверждают, что ночь, знаков нет, наваливай да и только. Вот если бы лось вышел на дорогу, тогда с водителя был спрос другой, если бы, конечно, жив остался. Но и тогда бы нытья не убавилось, почему сеток нет вдоль дорог, освещения и т. д.», — сделал неожиданное предположение Рога и копыта.
«Странные понятия у людей, жалко водителя, а не жалко погибшего! Как собственность и деньги меняют мораль людей!», — заметил комментатор.
За сутки на дорогах области пострадали девять человек. Среди пострадавших восьмилетний мальчик, которого сбил автобус и 15-летний подросток, попавший под колеса автомобиля «Шкода».
Большую часть минувшей ночи в Ельце и Елецком районе действовал красный уровень опасности. Министерство обороны России утром сообщило об одном сбитом беспилотнике в Липецкой области.
Сегодня после обеда в Липецкой области объявили желтый уровень, а потом красный в Ельце и Елецком районе, по всей области. а затем в Лебедяни и Лебедянском районе. Сейчас в области действует желтый уровень.
«Задолбали», — возмутился Грязинец.
«Может, народу поменьше будет и пятничных пробок. Надо выезжать», — решил поискать в ситуцации позитив Точно.
В конце сентября на «Липецких театральных встречах» ждут Никиту Михалкова со спектаклем «12». Как рассказала заместитель директора Липецкого театра драмы имени Льва Толстого Елена Борисова, режиссер уже дал согласие, теперь прорабатываются детали, в частности точный день, когда состоится спектакль.
Уже точно известно, что закроется фестиваль спектаклем Севастопольского русского драматического театра им. А. В. Луначарского «Севастопольский вальс».
Жара, которая мучила липчан сегодня, завтра спадет. По прогнозам синопктиков, 5 июля в городе будет не выше +23 градусов. Возможны кратковременные дожди.
С вечера 6 июля до утра 7 июля на проспекте Победы в районе остановки «Памятник Танкистам» перекроют трамвайный переезд. Объезд возможен по улицам Катукова, Меркулова и проспекту 60 лет СССР.
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