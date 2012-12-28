Липецкая вечЁрка: погибшая от БПЛА, живущая на кладбище, и что построят на месте «Спутника»
Общество
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24 минуты назад
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В Липецк приедет Никита Михалков
Он выступит на открытии фестиваля «Липецие театральные встречи»
Как рассказала GOROD48 заместитель директора Липецкого академического театра имени Льва Толстого Елена Борисова, согласие от Никиты Михалкова уже получено, сейчас согласовывают детали. На следующей неделе, скорее всего, станет известно, в какой именно день покажут спектакль.
Напомним, Никита Михалков был в Липецке в мае 2009 года на кинофестивале «Золотой витязь». В фестивале «Липецкие театральные встречи» режиссер участвует впервые.
В Липецке также ждут народного артиста России Евгения Князева с литературно-музыкальной постановкой «Борис Годунов».
На фестиваль приедет Северо-Кавказский русский драматический театр с постановкой «Король Лир». Ждут театры из Саратова, Владимира, Курска, ведутся переговоры с двумя московскими театрами.
На закрытии фестиваля липчане увидят спектакль Севастопольского русского драматического театра им. А. В. Луначарского «Севастопольский вальс».
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