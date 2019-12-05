Общество
51 минуту назад
Диабетиков призывают к ЗОЖ, а им необходим импортный инсулин
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В Липецком горсовете осудили проблемы больных сахарным диабетом.
Сегодня на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого городского Совета депутатам рассказали о такой болезни как сахарный диабет.
Главный внештатный эндокринолог облздрава Наталья Горбунова сообщила депутатам, что в России официально больны сахарным диабетом 4,5 млн человек, но многие люди не знают, что больны (специалисты считают, что их на самом деле вдвое-втрое больше). Масштаб катастрофы, а иного слова и не подобрать, в том, что каждый пятый житель страны живет в преддиабетном состоянии!
В мире каждые 6 секунд умирает от сахарного диабета умирает один человек. В России за сутки от этой болезни (которая бывает двух типов) уходят в мир иной 240 человек. Как правило, диабет сопровождают инфаркты миокарда, инсульты, потеря зрения вплоть до слепоты, ампутации конечностей, заболевания почек, осложнения беременностей с риском для жизни и здоровья как мам, так и еще не родившихся детей, нарушения эректильной функции, воспаления полости рта с выпадением зубов…
В области 33 548 больных сахарным диабетом (из них 2679 человек больны диабетом первого типа). На на самом деле больных, как поняли депутаты, втрое больше просто потому, что нет здоровых людей, а есть недообследованные. И количество выявленных растет год от года. И болезнь эта неизлечимая, пожизненная (в регионе в прошлом году умерло 664 больных сахарным диабетом).
- Драматизм и актуальность проблемы определяется широкой распространенностью заболевания, высокой смертностью, ранней инвалидизации больных, - резюмировала Наталья Горбунова.
По словам главного эндокринолога области, диабет определен как социальная болезнь. В набор услуг от государства для больных входят обеспечение лекарственными препаратами, назначаемыми решениями врачебных комиссий лечебно-профилактических учреждений, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к местам лечения. Признанных инвалидами по этому заболеванию обеспечивают бесплатными расходными материалами к глюкометрам и тест-полосками. В областной клинической больнице в настоящий момент есть почти все необходимое для оказания диабетикам высокотехнологической медицинской помощи (в прошлом году за пределы региона в специализированные медцентры выезжали по направлениям от облздрава 53 пациента).
- На лекарства для больных диабетом в прошлом году было выделено 153,4 миллиона рублей, из них из областного бюджета - 74,4 миллиона. За девять месяцев этого года - 233 миллиона. На тест-полоски и шприц-ручки в прошлом году было потрачено 17,1 миллион рублей, в этом году - уже 19,3 миллиона, - сообщила Наталья Горбунова.
Задача облздрава, по словам Натальи Горбуновой, - доукомплектование больниц и поликлиник врачами-эндокринологами (в регионе всего четыре детских эндокринолога, а нужны 18 специалистов), семинары для врачей общей практики, улучшение качества первичной медицинской помощи больным диабетом, Дни открытых дверей для них, выступления медиков в СМИ, пропаганда здорового образа жизни.
- Факторы риска - родственники, больные диабетом, и избыточный вес. Призываю всех липчан делать экспресс-анализы на уровень сахара в крови, - сказала главный эндокринолог области.
Однако не все так гладко. Например, никакой ЗОЖ не спасет, например, от диабета первого типа. Об этом сказала председатель областного отделения общероссийской организации «Российская диабетическая организация» Валентина Чернышова.
- Нас лечат юристы и экономисты, которые запрещают заказывать облздраву те инсулины, которые нужны пациентам. А инсулинов - четыре разных вида, и у каждого - по десять наименований. Юристы и экономисты покупают инсулин по самой дешевой цене у поставщиков, которые не подходят больным. И врачи остаются один на один с пациентами, которые требуют привычного им инсулина. А инсулин - гормон для каждого человека индивидуальный! 44-й ФЗ о госзакупках зачеркивает все старания врача. Мы изматываем все нервы врачу, от этого происходит их профессиональная выгораемость! И врачи уходят из профессии. Нужно отменить закупки инсулины в рамках этого закона, - заявила общественница.
При всем при том в Белгородской области, по словам Валентины Чернышовой, диабетики получают нормальные импортные лекарства.
фото:himich.com
Главный внештатный эндокринолог облздрава Наталья Горбунова сообщила депутатам, что в России официально больны сахарным диабетом 4,5 млн человек, но многие люди не знают, что больны (специалисты считают, что их на самом деле вдвое-втрое больше). Масштаб катастрофы, а иного слова и не подобрать, в том, что каждый пятый житель страны живет в преддиабетном состоянии!
В мире каждые 6 секунд умирает от сахарного диабета умирает один человек. В России за сутки от этой болезни (которая бывает двух типов) уходят в мир иной 240 человек. Как правило, диабет сопровождают инфаркты миокарда, инсульты, потеря зрения вплоть до слепоты, ампутации конечностей, заболевания почек, осложнения беременностей с риском для жизни и здоровья как мам, так и еще не родившихся детей, нарушения эректильной функции, воспаления полости рта с выпадением зубов…
В области 33 548 больных сахарным диабетом (из них 2679 человек больны диабетом первого типа). На на самом деле больных, как поняли депутаты, втрое больше просто потому, что нет здоровых людей, а есть недообследованные. И количество выявленных растет год от года. И болезнь эта неизлечимая, пожизненная (в регионе в прошлом году умерло 664 больных сахарным диабетом).
- Драматизм и актуальность проблемы определяется широкой распространенностью заболевания, высокой смертностью, ранней инвалидизации больных, - резюмировала Наталья Горбунова.
По словам главного эндокринолога области, диабет определен как социальная болезнь. В набор услуг от государства для больных входят обеспечение лекарственными препаратами, назначаемыми решениями врачебных комиссий лечебно-профилактических учреждений, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к местам лечения. Признанных инвалидами по этому заболеванию обеспечивают бесплатными расходными материалами к глюкометрам и тест-полосками. В областной клинической больнице в настоящий момент есть почти все необходимое для оказания диабетикам высокотехнологической медицинской помощи (в прошлом году за пределы региона в специализированные медцентры выезжали по направлениям от облздрава 53 пациента).
- На лекарства для больных диабетом в прошлом году было выделено 153,4 миллиона рублей, из них из областного бюджета - 74,4 миллиона. За девять месяцев этого года - 233 миллиона. На тест-полоски и шприц-ручки в прошлом году было потрачено 17,1 миллион рублей, в этом году - уже 19,3 миллиона, - сообщила Наталья Горбунова.
Задача облздрава, по словам Натальи Горбуновой, - доукомплектование больниц и поликлиник врачами-эндокринологами (в регионе всего четыре детских эндокринолога, а нужны 18 специалистов), семинары для врачей общей практики, улучшение качества первичной медицинской помощи больным диабетом, Дни открытых дверей для них, выступления медиков в СМИ, пропаганда здорового образа жизни.
- Факторы риска - родственники, больные диабетом, и избыточный вес. Призываю всех липчан делать экспресс-анализы на уровень сахара в крови, - сказала главный эндокринолог области.
Однако не все так гладко. Например, никакой ЗОЖ не спасет, например, от диабета первого типа. Об этом сказала председатель областного отделения общероссийской организации «Российская диабетическая организация» Валентина Чернышова.
- Нас лечат юристы и экономисты, которые запрещают заказывать облздраву те инсулины, которые нужны пациентам. А инсулинов - четыре разных вида, и у каждого - по десять наименований. Юристы и экономисты покупают инсулин по самой дешевой цене у поставщиков, которые не подходят больным. И врачи остаются один на один с пациентами, которые требуют привычного им инсулина. А инсулин - гормон для каждого человека индивидуальный! 44-й ФЗ о госзакупках зачеркивает все старания врача. Мы изматываем все нервы врачу, от этого происходит их профессиональная выгораемость! И врачи уходят из профессии. Нужно отменить закупки инсулины в рамках этого закона, - заявила общественница.
При всем при том в Белгородской области, по словам Валентины Чернышовой, диабетики получают нормальные импортные лекарства.
фото:himich.com
2 436
Лида
Нефтедолларов на всех не хватает