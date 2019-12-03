Общество
сегодня, 11:29
Александр Ильин: «Наша задача, чтобы заболевший человек приходил в поликлинику как к себе домой»
Курирующий медицину вице-губернатор исповедовался перед журналистами.
Сегодня заместитель главы администрации области Александр Ильин рассказал представителям СМИ о состоянии липецкой медицины.
Как известно, сфера медицины изначально, еще осенью прошлого года, вошла в ТОП-3 приоритетов тогда врио губернатора Игоря Артамонова. Фактически пожарным порядком новый глава региона стал наводить порядок в отрасли, на которую наряду с ЖКХ и обманутыми дольщиками, было больше всего жалоб липчан. Пробоины в сфере здравоохранения в первый год губернаторствования Игорь Артамонов затыкал мешками с деньгами. И, стоит сказать, достиг неплохих результатов.
- Перед вами как на исповеди! - с этих слов начал свое общение со СМИ вице-губернатор Александр Ильин, кстати, креатура нового главы региона.
Александр Ильин сообщил, что только в этом году на оснащение поликлиник и больниц региона новым оборудованием потрачено 350 млн рублей. Благодаря этому в тех же поликлиниках обследования пациентов, по его словам, стали качественнее и глубже. А где точный диагноз - там и качественное лечение. Вторая проблема - уменьшение смертности. Медицинские десанты под названием «Активное долголетие» привело к тому, что вместо хаотических, больше для пиара областных властей, наездов медиков в районы области специалисты стали проводить перед такими выездами предварительную селекцию хронических больных, долгое время не обращавшихся за медпомощью.
- Результаты были ошеломляющие. Из ста таких обследованных человек каждого четвертого тут же направляли на плановое лечение в стационары, - отметил заместитель главы региона.
В регионе с начала года уменьшилась на 10% смертность трудоспособного населения, уменьшается смертность от алкоголизма.
Кстати, на первом месте среди причин смертности в нашем регионе - отнюдь не онкология, а патологии сердечно-сосудистой системы, которые являются причиной смерти трети умерших в области (а по некоторым муниципальным районам - до 45%). Ситуацию уже поправили путем приобретения нескольких современных ангиографов, что позволило качественно исследовать кровеносные сосуды при рентгенографических и рентгеноскопических исследованиях и томографических исследованиях. Так, по результатам девяти месяцев с начала года смертность от болезней органов кровообращения сократилась на 8%. Таким образом, по ЦФО наша область вошла в тройку лидеров по эффективности сокращения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
- У нас теперь высокая выявляемость онкологических заболеваний, на 12-15% выше, чем в целом по стране. На операбельных первой-второй стадиях рака мы выявляем две трети заболевших. Если по России в целом смертность от новообразований составляет 203 человека на 100 тысяч населения, то по Липецку - 191. И если цель по нацпроекту «Здоровье» уменьшить смертность до 2024 года от рака до показателя 187 человек, то по нашей области - до 185, - заявил вице-губернатор.
«Фишка» липецкой медицины - сокращение до минимума времени первичной медицинской помощи онкологическим больным.
- Скажу без ложной скромности, что создание задуманных нами шести межрайонных центров амбулаторной-онкологической помощи высоко оценили в Минздраве. В этом году мы уже создадим три таких центра: два в Ельце (они рассчитаны на оказание помощи жителям этого города и еще семи муниципальных районов) и один в Липецке на Соколе. Еще три центра появятся в следующем году. Причем в Грязях в таком центре наряду с онкобольными будут лечить и сердечников. Основная идея - доступность медицинской помощи. Меньше нагрузка на врача, меньше врачебных ошибок, меньше смертность, больше выживаемость, - отметил Александр Ильин.
Еще одна больная тема, которую во многом решают деньги, - кадры.
- Работает наша программа «Земский доктор». Ее запуск в 2012 году стал большим подспорьем для развития села. В область на периферию приехали 380 человек, из низ 350 - врачи. Но эта программа выдохлась в последние два года. Глава региона Игорь Артамонов проанализировал ситуацию и решил дать еще миллион тому, кто приедет на работу в нашу область, - сказал вице-губернатор.
В больницах и поликлиниках региона уже работают четыре врача узких и остродефицитных специальностей по этому самому «губернаторскому миллиону». Сегодня утром сертификат на выплату «губернаторского миллиона» из рук Игоря Артамонова получила профессор, доктор медицинских наук Наталья Полянская, которая до недавнего времени работала доцентом кафедры офтальмологии Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Вчера автор 70 научных работ и четырех патентов на изобретения стала заведующей офтальмологическим отделением №1 ГУЗ «Областная больница №2», которое из-за высочайшего уровня подготовки нового врача переименовали в отделение оказания высококвалифицированной медицинской помощи (уже сегодня Наталья Полянская проведет первых шесть операций в Липецке).
По словам Александра Ильина, в облздрав звонят медики даже из Забайкалья. На подходе - восемь новых врачей востребованных специальностей и высокой квалификации, среди которых есть и кандидаты наук.
- Но мы берем не всех. Проводим собеседования. Выясняем мотивы желания приехать к нам. Например, доктор медицинских наук Наталья Полянская намерена развивать офтальмологию по современным стандартам и готовить высококлассных специалистов. Если врач находит общий язык с главврачом клиники, которой нужен иногородний специалист, то это гарантия, что он будет работать, - сказал Александр Ильин
Максимальный единовременно бонус, кстати, на который может рассчитывать такой врач, - 3 миллиона рублей (при условии переезда в сельскую местность).
Еще один источник пополнения кадров - студенты-медики. За ними теперь будет присмотр. Цель - вернуть выпускника вуза на малую родину. «Выпускник должен знать, что его ждут дома. Что тут будут решены его проблемы с трудоустройством и жильем».
Не обошлось на брифинге без вопроса о судьбе елецкого филиала ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови». Будет или нет он закрыт?
- Станция функционировала и, дай бог, функционировать будет. Сейчас мы анализируем деятельность всей областной станции переливания крови, но эта история подогревается извне и передергивается. Сразу развею все домыслы: в Ельце и семи районах, которые обслуживает филиал, никаких 15 тысяч доноров нет. Мы можем говорить о 2300 донорах. Да, в елецком филиале есть семь донорских кресел, но все никогда задействованы не были. Кстати, у нас есть четыре микроавтобуса и целая лаборатория на базе автобуса «Мерседес» на три места сдачи крови, который может принять за две смены на выезде до ста человек. И если реорганизация все же состоится, то не пострадают ни доноры, ни медицинские учреждения, заинтересованные в работе областной станции переливания крови. Решение будет принято к концу года.
Отвечая на вопрос о такой новой технологии как «бережливая поликлиника», Александр Ильин сказал, что такое учреждение должно быть оснащено всем необходимым оборудованием и иметь зону комфорта для пациентов. «Наша задача, чтобы заболевший человек приходил туда как к себе домой. Он должен быть желанным».
- В регионе - 52 поликлиники. 32 из них к концу года перейдут на бережливые технологии. В следующем году все оставшиеся поликлиники будут такими. И в этом плане мы - впереди России, ведь задача для страны поставлена так: сделать поликлиники бережливыми до 2024 года.
А можно ли будет в «бережливой поликлинике» пациенту получить доступ к узкому специалисту в день обращения? Ответ: нет.
- Есть плановая, а есть экстренная медпомощь. В последней никогда не будет никому отказано в день приема. Но есть регламент плановых обследований. В Англии, например, плановая очередь к узкому специалисту - до четырех месяцев. Наш регламент предполагает получение такой помощи в течение 14 календарных дней. Но если человек хочет попасть к нужному ему врачу завтра, то может это сделать на платной основе, - сказал как отрезал акушер-гинеколог по образованию Александр Ильин.
В конце брифинга журналисты поинтересовались тем, почему липчанам сложно, а порой невозможно, получить рекомендованное им лекарство.
- Мы не ожидаем дефицита лекарств в начале следующего года, входящих в минимальный ассортимент препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Проблема в том, что многие пациенты хотят получать лекарства по торговым наименованиям, а не по активному веществу в них. Поэтому мы ведем индивидуальную работу с пациентами.
А вот с израильским препаратом «Винкристин Тева», который крайне необходим для лечения больных раком детей, ситуация плачевная. Этот препарат выпускала частная фармакологическая компания, которая по непонятным причинам сняла его с производства. В итоге, по словам Александра Ильина, правительства ряда европейских стран даже обратились в Израиль с просьбой возобновить производство этого препарата, но ответа пока не получили.
- Да. Больные дети испытывают серьезные проблемы. Мы с этим к сожалению, живем. Приходится подбирать аналоги, - сообщи вице-губернатор.
Онкологи, в свою очередь, говорят, что заменить этот препарат пока нечем (сейчас компенсировать потерю препарата «Винкристин Тева» пытается американский производитель Pfizer, но пока безуспешно.
Как известно, сфера медицины изначально, еще осенью прошлого года, вошла в ТОП-3 приоритетов тогда врио губернатора Игоря Артамонова. Фактически пожарным порядком новый глава региона стал наводить порядок в отрасли, на которую наряду с ЖКХ и обманутыми дольщиками, было больше всего жалоб липчан. Пробоины в сфере здравоохранения в первый год губернаторствования Игорь Артамонов затыкал мешками с деньгами. И, стоит сказать, достиг неплохих результатов.
- Перед вами как на исповеди! - с этих слов начал свое общение со СМИ вице-губернатор Александр Ильин, кстати, креатура нового главы региона.
Александр Ильин сообщил, что только в этом году на оснащение поликлиник и больниц региона новым оборудованием потрачено 350 млн рублей. Благодаря этому в тех же поликлиниках обследования пациентов, по его словам, стали качественнее и глубже. А где точный диагноз - там и качественное лечение. Вторая проблема - уменьшение смертности. Медицинские десанты под названием «Активное долголетие» привело к тому, что вместо хаотических, больше для пиара областных властей, наездов медиков в районы области специалисты стали проводить перед такими выездами предварительную селекцию хронических больных, долгое время не обращавшихся за медпомощью.
- Результаты были ошеломляющие. Из ста таких обследованных человек каждого четвертого тут же направляли на плановое лечение в стационары, - отметил заместитель главы региона.
В регионе с начала года уменьшилась на 10% смертность трудоспособного населения, уменьшается смертность от алкоголизма.
Кстати, на первом месте среди причин смертности в нашем регионе - отнюдь не онкология, а патологии сердечно-сосудистой системы, которые являются причиной смерти трети умерших в области (а по некоторым муниципальным районам - до 45%). Ситуацию уже поправили путем приобретения нескольких современных ангиографов, что позволило качественно исследовать кровеносные сосуды при рентгенографических и рентгеноскопических исследованиях и томографических исследованиях. Так, по результатам девяти месяцев с начала года смертность от болезней органов кровообращения сократилась на 8%. Таким образом, по ЦФО наша область вошла в тройку лидеров по эффективности сокращения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
- У нас теперь высокая выявляемость онкологических заболеваний, на 12-15% выше, чем в целом по стране. На операбельных первой-второй стадиях рака мы выявляем две трети заболевших. Если по России в целом смертность от новообразований составляет 203 человека на 100 тысяч населения, то по Липецку - 191. И если цель по нацпроекту «Здоровье» уменьшить смертность до 2024 года от рака до показателя 187 человек, то по нашей области - до 185, - заявил вице-губернатор.
«Фишка» липецкой медицины - сокращение до минимума времени первичной медицинской помощи онкологическим больным.
- Скажу без ложной скромности, что создание задуманных нами шести межрайонных центров амбулаторной-онкологической помощи высоко оценили в Минздраве. В этом году мы уже создадим три таких центра: два в Ельце (они рассчитаны на оказание помощи жителям этого города и еще семи муниципальных районов) и один в Липецке на Соколе. Еще три центра появятся в следующем году. Причем в Грязях в таком центре наряду с онкобольными будут лечить и сердечников. Основная идея - доступность медицинской помощи. Меньше нагрузка на врача, меньше врачебных ошибок, меньше смертность, больше выживаемость, - отметил Александр Ильин.
Еще одна больная тема, которую во многом решают деньги, - кадры.
- Работает наша программа «Земский доктор». Ее запуск в 2012 году стал большим подспорьем для развития села. В область на периферию приехали 380 человек, из низ 350 - врачи. Но эта программа выдохлась в последние два года. Глава региона Игорь Артамонов проанализировал ситуацию и решил дать еще миллион тому, кто приедет на работу в нашу область, - сказал вице-губернатор.
В больницах и поликлиниках региона уже работают четыре врача узких и остродефицитных специальностей по этому самому «губернаторскому миллиону». Сегодня утром сертификат на выплату «губернаторского миллиона» из рук Игоря Артамонова получила профессор, доктор медицинских наук Наталья Полянская, которая до недавнего времени работала доцентом кафедры офтальмологии Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Вчера автор 70 научных работ и четырех патентов на изобретения стала заведующей офтальмологическим отделением №1 ГУЗ «Областная больница №2», которое из-за высочайшего уровня подготовки нового врача переименовали в отделение оказания высококвалифицированной медицинской помощи (уже сегодня Наталья Полянская проведет первых шесть операций в Липецке).
По словам Александра Ильина, в облздрав звонят медики даже из Забайкалья. На подходе - восемь новых врачей востребованных специальностей и высокой квалификации, среди которых есть и кандидаты наук.
- Но мы берем не всех. Проводим собеседования. Выясняем мотивы желания приехать к нам. Например, доктор медицинских наук Наталья Полянская намерена развивать офтальмологию по современным стандартам и готовить высококлассных специалистов. Если врач находит общий язык с главврачом клиники, которой нужен иногородний специалист, то это гарантия, что он будет работать, - сказал Александр Ильин
Максимальный единовременно бонус, кстати, на который может рассчитывать такой врач, - 3 миллиона рублей (при условии переезда в сельскую местность).
Еще один источник пополнения кадров - студенты-медики. За ними теперь будет присмотр. Цель - вернуть выпускника вуза на малую родину. «Выпускник должен знать, что его ждут дома. Что тут будут решены его проблемы с трудоустройством и жильем».
Не обошлось на брифинге без вопроса о судьбе елецкого филиала ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови». Будет или нет он закрыт?
- Станция функционировала и, дай бог, функционировать будет. Сейчас мы анализируем деятельность всей областной станции переливания крови, но эта история подогревается извне и передергивается. Сразу развею все домыслы: в Ельце и семи районах, которые обслуживает филиал, никаких 15 тысяч доноров нет. Мы можем говорить о 2300 донорах. Да, в елецком филиале есть семь донорских кресел, но все никогда задействованы не были. Кстати, у нас есть четыре микроавтобуса и целая лаборатория на базе автобуса «Мерседес» на три места сдачи крови, который может принять за две смены на выезде до ста человек. И если реорганизация все же состоится, то не пострадают ни доноры, ни медицинские учреждения, заинтересованные в работе областной станции переливания крови. Решение будет принято к концу года.
Отвечая на вопрос о такой новой технологии как «бережливая поликлиника», Александр Ильин сказал, что такое учреждение должно быть оснащено всем необходимым оборудованием и иметь зону комфорта для пациентов. «Наша задача, чтобы заболевший человек приходил туда как к себе домой. Он должен быть желанным».
- В регионе - 52 поликлиники. 32 из них к концу года перейдут на бережливые технологии. В следующем году все оставшиеся поликлиники будут такими. И в этом плане мы - впереди России, ведь задача для страны поставлена так: сделать поликлиники бережливыми до 2024 года.
А можно ли будет в «бережливой поликлинике» пациенту получить доступ к узкому специалисту в день обращения? Ответ: нет.
- Есть плановая, а есть экстренная медпомощь. В последней никогда не будет никому отказано в день приема. Но есть регламент плановых обследований. В Англии, например, плановая очередь к узкому специалисту - до четырех месяцев. Наш регламент предполагает получение такой помощи в течение 14 календарных дней. Но если человек хочет попасть к нужному ему врачу завтра, то может это сделать на платной основе, - сказал как отрезал акушер-гинеколог по образованию Александр Ильин.
В конце брифинга журналисты поинтересовались тем, почему липчанам сложно, а порой невозможно, получить рекомендованное им лекарство.
- Мы не ожидаем дефицита лекарств в начале следующего года, входящих в минимальный ассортимент препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Проблема в том, что многие пациенты хотят получать лекарства по торговым наименованиям, а не по активному веществу в них. Поэтому мы ведем индивидуальную работу с пациентами.
А вот с израильским препаратом «Винкристин Тева», который крайне необходим для лечения больных раком детей, ситуация плачевная. Этот препарат выпускала частная фармакологическая компания, которая по непонятным причинам сняла его с производства. В итоге, по словам Александра Ильина, правительства ряда европейских стран даже обратились в Израиль с просьбой возобновить производство этого препарата, но ответа пока не получили.
- Да. Больные дети испытывают серьезные проблемы. Мы с этим к сожалению, живем. Приходится подбирать аналоги, - сообщи вице-губернатор.
Онкологи, в свою очередь, говорят, что заменить этот препарат пока нечем (сейчас компенсировать потерю препарата «Винкристин Тева» пытается американский производитель Pfizer, но пока безуспешно.
АВТОРУ СТАТЬИ
Ляля
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Анна
АВТОРУ СТАТЬИ
skrip
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