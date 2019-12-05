Происшествия

15 минут назад

В Липецке утром задымился трамвай

6 458
#трамвай
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В Липецке утром задымился трамвай

Водитель справился с локальным возгоранием и вагон своим ходом поехал в депо.

Сегодня утром в районе Октябрьского моста в салон трамвая вдруг стал поступать дым. Водитель не растерялся, остановил вагон, вышел на улицу и потушил небольшой очаг возгорания у тормозных колодок имевшимся огнетушителем. После этого трамвай своим ходом поехал в депо.

Напомним, что на минувших выходных в Липецке зафиксировали сразу три схода трамвайных вагонов с пути. Во всех случаях обошлось без пострадавших. Причина сходов - катастрофический износ путей. Причину возгорания трамвая сегодня утром еще не определена, но она та же - стопроцентный износ парка вагонов (в этом случае ЧП произошло с одним из подаренных Липецку правительством Москвы вагоном б/у).

В Липецке функционирует пять трамвайных маршрутов. Общая протяженность трамвайных путей в однопутном исчислении составляет 69,7 км. Срочного ремонта требует 29,5 км пути. На балансе МУП «Городской электротранспорт» числится 55 трамваев со средний возрастом 26 лет (20 вагонов «Tatra Т-3М», 23 вагона «КТМ 71-605», 12 вагонов «КТМ 71-619К»).

В настоящее время в администрации города обсуждают несколько вариантов будущего липецкого трамвая вплоть до его полной ликвидации
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#трамвай
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Комментарии (6)

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Хомс

2 минуты назад
доктор Ватсон, ...спасибо дружище!!! Идём к мэрше...
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доктор Ватсон

4 минуты назад
Давайте применим метод дедукции... кто выступает против трамваев??? кто за то, чтобы трамваи в Липецке прикрыть??? кому это выгодно???
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жительница

5 минут назад
Кому то проплатили, вот и ночные диверсии строят, чтобы избавиться от нужного транспорта. Ничего не делается для народа!
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Е мое

6 минут назад
Не портите имущество! Отдайте другим городам,раз решили ликвидировать пути. У нас и каналья в городе в катастрофическом состоянии. Тоже ничего не будут делать и тупо быть ходить и жить в г..авне?
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Денис

8 минут назад
Специально подстроено?
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Вальтер с кладбища

10 минут назад
Что то активно трамваи сходят с рельс и загораются. Наводит на определенные мысли....
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