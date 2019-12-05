Происшествия
15 минут назад
В Липецке утром задымился трамвай
Водитель справился с локальным возгоранием и вагон своим ходом поехал в депо.
Сегодня утром в районе Октябрьского моста в салон трамвая вдруг стал поступать дым. Водитель не растерялся, остановил вагон, вышел на улицу и потушил небольшой очаг возгорания у тормозных колодок имевшимся огнетушителем. После этого трамвай своим ходом поехал в депо.
Напомним, что на минувших выходных в Липецке зафиксировали сразу три схода трамвайных вагонов с пути. Во всех случаях обошлось без пострадавших. Причина сходов - катастрофический износ путей. Причину возгорания трамвая сегодня утром еще не определена, но она та же - стопроцентный износ парка вагонов (в этом случае ЧП произошло с одним из подаренных Липецку правительством Москвы вагоном б/у).
В Липецке функционирует пять трамвайных маршрутов. Общая протяженность трамвайных путей в однопутном исчислении составляет 69,7 км. Срочного ремонта требует 29,5 км пути. На балансе МУП «Городской электротранспорт» числится 55 трамваев со средний возрастом 26 лет (20 вагонов «Tatra Т-3М», 23 вагона «КТМ 71-605», 12 вагонов «КТМ 71-619К»).
В настоящее время в администрации города обсуждают несколько вариантов будущего липецкого трамвая вплоть до его полной ликвидации.
Напомним, что на минувших выходных в Липецке зафиксировали сразу три схода трамвайных вагонов с пути. Во всех случаях обошлось без пострадавших. Причина сходов - катастрофический износ путей. Причину возгорания трамвая сегодня утром еще не определена, но она та же - стопроцентный износ парка вагонов (в этом случае ЧП произошло с одним из подаренных Липецку правительством Москвы вагоном б/у).
В Липецке функционирует пять трамвайных маршрутов. Общая протяженность трамвайных путей в однопутном исчислении составляет 69,7 км. Срочного ремонта требует 29,5 км пути. На балансе МУП «Городской электротранспорт» числится 55 трамваев со средний возрастом 26 лет (20 вагонов «Tatra Т-3М», 23 вагона «КТМ 71-605», 12 вагонов «КТМ 71-619К»).
В настоящее время в администрации города обсуждают несколько вариантов будущего липецкого трамвая вплоть до его полной ликвидации.
Хомс
доктор Ватсон
жительница
Е мое
Денис
Вальтер с кладбища