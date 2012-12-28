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Общество
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сегодня, 17:05
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На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
5 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, которые затронут жителей 11 улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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