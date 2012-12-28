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сегодня, 17:05
1

На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

5 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, которые затронут жителей 11 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 8, 8а, 10, 11, 12, 14 по улице Волгоградской, № 14а по улице Студенческой, № 15 по улице Ильича, №№ 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 7/2, 9а по улице Семашко, № 1 по улице Нижней Логовой, № 15 по улице Зегеля. Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Ильича, Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Песчаной, Воронежской, 2-й Воронежской.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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Комментарии (1)

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мосякин
36 минут назад
да, именно в выходной день надо обязательно проводит плановые работы!
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