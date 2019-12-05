Экономика

сегодня, 11:52

В Липецкой области с 1 января на 5,8% вырастет заработная плата бюджетников

8 692
#зарплата #бюджет
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В Липецкой области с 1 января на 5,8% вырастет заработная плата бюджетников

В 2020 году будут увеличены должностные оклады так называемых «указных» категорий работников сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и  туризма. На эти цели в проекте областного бюджета на следующий год предусмотрено более 730 млн. руб.  

Прогнозно в  2020 году  в среднем заработная плата работников этих сфер составит  31087 рублей, то есть увеличится по сравнению в 2019 годом на 5,8%, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета. 

Кроме того,  как сообщил вице-губернатор, начальника управления финансов Вячеслав Щеглеватых, в следующем году планируется дважды поднять зарплату младшим воспитателям и помощникам воспитателей. С 1 января – на 10% и с 1 июля еще на 10%. В январе на 7,5%  ждет повышение зарплаты и педагогических работников учреждений здравоохранения. На это увеличение бюджетом региона на 2020 год предусмотрено почти 100 млн. руб.    

Также с 1 января 2020 года планируется увеличение минимального размера оплаты труда - до 12 130 рублей. На это предусмотрено почти 230 млн. рублей.   

В целом на повышение зарплат потребуется 1 млрд. 59 млн. рублей. Они предусмотрены в проекте бюджета Липецкой области на 2020 год. 

 
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#зарплата #бюджет
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Комментарии (8)

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Бабки

1 минуту назад
надеются и в атомной войне выжить ,жажда жизни в них неистребима !
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Иван

2 минуты назад
Вырастет зарплата только кто включен в указ президента. Уже дошло до парадокса у социального работника зарплата 30 тыс.рублей, а у директора соцзащиты 25 тыс.рублей, специалиста по социальной работе кто начисляет субсидии и другие меры 15 тыс.рублей. Представляете какой раздор в коллективе
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проезд

17 минут назад
2009 г - 8 рублей, 2019 - 24р.
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весёлый

21 минуту назад
Бабки уже гречку прут
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Ольга

41 минуту назад
Ого-го! Это аж 700 рублей прибавят! Мощно!!!!
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Я вам не Димон

43 минуты назад
Какой на хрен средняя 31087 рублей,у меня жена учитель в школе 15000 р бывает и 12000р иногда даже,хотя если брать в расчет ,зарплаты руководства и рядового учительского состава вот и средняя такая вытекает.А разница в зар платах огромная,я уже не говорю про возможность руководства ,комуниздить бюджетные средства.
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Серый

45 минут назад
Ну наконец-то, подорожание. Поред новым годом,после нового года, в апреле, и будет счастье.
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клоп

46 минут назад
Нужно изучить сколько у кого стоит час и из этого думать поднимать.А стимулирующие не нужны.Они принадлежат директору.Он бывает несправедлив и никогда не обижает своих.
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