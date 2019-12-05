В Липецкой области с 1 января на 5,8% вырастет заработная плата бюджетников

В 2020 году будут увеличены должностные оклады так называемых «указных» категорий работников сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и туризма. На эти цели в проекте областного бюджета на следующий год предусмотрено более 730 млн. руб.

Прогнозно в 2020 году в среднем заработная плата работников этих сфер составит 31087 рублей, то есть увеличится по сравнению в 2019 годом на 5,8%, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета.



Кроме того, как сообщил вице-губернатор, начальника управления финансов Вячеслав Щеглеватых, в следующем году планируется дважды поднять зарплату младшим воспитателям и помощникам воспитателей. С 1 января – на 10% и с 1 июля еще на 10%. В январе на 7,5% ждет повышение зарплаты и педагогических работников учреждений здравоохранения. На это увеличение бюджетом региона на 2020 год предусмотрено почти 100 млн. руб.



Также с 1 января 2020 года планируется увеличение минимального размера оплаты труда - до 12 130 рублей. На это предусмотрено почти 230 млн. рублей.



В целом на повышение зарплат потребуется 1 млрд. 59 млн. рублей. Они предусмотрены в проекте бюджета Липецкой области на 2020 год.





