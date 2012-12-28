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47 минут назад
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65-летний липчанин задолжал более полумиллиарда рублей и хочет стать банкротом

Ранее обанкротилась строительная компания, которой руководил мужчина.

65-летний липчанин с долгом более полумиллиарда рублей обратился в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, основанием для обращения стала невозможность погасить кредитные обязательства перед банком на сумму 568 132 400 рублей (в эту сумму вошли основной долг, задолженность по процентам и неустойка). Причиной такого огромного долга стало то, что еще в 2015 году, будучи директором и учредителем строительной компании, он выступил поручителем по кредитному договору. Однако задолженность перед банком не была погашена. На данный момент сама строительная организация признана банкротом: Арбитражный суд Московской области 26 марта 2021 года ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства.

Теперь банкротом хочет стать и бывший учредитель фирмы Сергей Решетов. Арбитражный суд Липецкой области начал производство по делу и назначил судебное заседание для проверки обоснованности заявления мужчины на 22 сентября.
арбитражный суд
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Комментарии (5)

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Сначала новые
гость
6 минут назад
такая схема работает на всех воров, все наворованное остается у воров "законно"
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11 минут назад
Его ждёт не банкротство, а долговая яма.
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Нормальный
16 минут назад
Он банкрот, а его жена будет с трехэтажным коттеджем, у сына Гелендваген, у тещи завод и пароход, у дочки в Париже 5 комнатная квартира. С голоду не пропадет....
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???
22 минуты назад
С обычных людей за пару десятков тысяч приставы сделают, а тут пол "ярда" обанкротить хотят. Нормальная такая схема
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Animal planet.
25 минут назад
Какие хитрые товарищи,спрятали деньги,а теперь типа банкроты.
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