65-летний липчанин задолжал более полумиллиарда рублей и хочет стать банкротом

Ранее обанкротилась строительная компания, которой руководил мужчина.

65-летний липчанин с долгом более полумиллиарда рублей обратился в арбитражный суд с заявлением о банкротстве.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, основанием для обращения стала невозможность погасить кредитные обязательства перед банком на сумму 568 132 400 рублей (в эту сумму вошли основной долг, задолженность по процентам и неустойка). Причиной такого огромного долга стало то, что еще в 2015 году, будучи директором и учредителем строительной компании, он выступил поручителем по кредитному договору. Однако задолженность перед банком не была погашена. На данный момент сама строительная организация признана банкротом: Арбитражный суд Московской области 26 марта 2021 года ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства.Теперь банкротом хочет стать и бывший учредитель фирмы Сергей Решетов. Арбитражный суд Липецкой области начал производство по делу и назначил судебное заседание для проверки обоснованности заявления мужчины на 22 сентября.