Общество

18 минут назад

Три трамвая сошли с рельсов за сутки в Липецке

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Три трамвая сошли с рельсов за сутки в Липецке

В ближайшее время необходимо принимать кардинальное решение о судьбе этого транспорта.

За неполные сутки было зафиксировано три схода трамвайных вагонов с пути, сообщает пресс-служба мэрии.

Только вчера произошли сходы два с путей трамвайных вагонов. В 07:20 на улице Московской(при движении в направлении КТЗ) и в 17:54 на разворотном кольце 21 микрорайона (при движении в сторону 9 мкр.). Задержка движения в первом случае составила 2 час 20 мин, во втором случае 1 час 11 мин. При этом на улице Московской трамвай задел припаркованные рядом с путями автомобили, нанеся им повреждения.

Сегодня, в 06:24 также на кольце 21 микрорайона произошёл очередной сход трамвая, задержка движения составила 46 мин.

Во всех произошедших случаях пострадавших нет.

Городские власти отмечают, что причина сходов одинакова – изношенное состояние путей. Например, на улице Московской лопнула тяга, удерживающая путь, в 21 микрорайоне из строя вышла крестовина трамвайного пути. Сейчас разворотное кольцо 21 микрорайона закрыто для движения, производятся аварийно-восстановительные работы. Движение трамвайного маршрута №2 осуществляется по схеме «Ц. Рынок – кольцо 9 микрорайона». Связь с Левым берегом не нарушена.
- Стоит отметить, что администрация города уже выражала обеспокоенность состоянием трамвайной инфраструктуры, мы говорили об этом и депутатам, - заявил председатель департамента транспорта Евгений Чекрыжов. – Сегодня речь идет о безопасности пассажиров. В самое ближайшее время необходимо принимать кардинальное решение о дальнейшем функционировании трамвая. 
Fдминистрация Липецка намерена в ближайшее время привлечь к изучению всей трамвайной сети экспертов из Москвы. 
- Просто так трамвайное движение никто закрывать не будет, - говорит Евгений Чекрыжов. – Мы прорабатываем разные варианты решения транспортной проблемы, в том числе с замещением трамвайных маршрутов автобусами.
В мэрии Липецка напомнили, что в городе функционирует пять трамвайных маршрутов. Общая протяжённость трамвайных путей в однопутном исчислении составляет 69,7 км. Срочного ремонта требует 29,5 км пути (42%).  
На балансе МУП «Городской электротранспорт» числится 55 трамваев со средний возрастом 26 лет (20 вагонов «Tatra Т-3М», 23 вагона «КТМ 71-605», 12 вагонов «КТМ 71-619К»). Износ вагонов – 100%.
Трамваями обслуживается не более 4% городского пассажиропотока. За 9 месяцев 2019 года перевезено 2,8 млн. пассажиров.

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Комментарии (5)

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Диверсия

38 секунд назад
Денис, полностью поддерживаю. Тут не помешало бы подключиться полиции и прокуратуре.
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Диверсия

1 минуту назад
А не кажется ли вам странным, что всего за 2 суток аж 3 схода с рельсов? Видимо липецким чиновникам нужно ну очень быстро избавиться от трамвая.
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Денис

3 минуты назад
Как будто специально подстроено чтобы трамвай убрать.
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Липчанка

6 минут назад
Замещение АВТОБУСАМИ...ключевое слово( кто-то здорово греет руки на этих неудобных для нас автобусах!!!)
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липецкий метод

6 минут назад
нужно пригласить экспердов друзей, заказать консультации, съездить в гейропу перенять опыт, и только потом принятьрешение об аварийности. предварительно конечно поменять бордюры и плиточку вдоль всего ж/д полотна. нужно чтобы трамвай рухнул с мотса в реку Воронеж и прославиться на всю страну в СМИ. тогда может ускорятся с решением. да земля нужна под высотки - земля транспортного депо лакомый кусочек.
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