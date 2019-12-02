Общество
18 минут назад
Три трамвая сошли с рельсов за сутки в Липецке
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В ближайшее время необходимо принимать кардинальное решение о судьбе этого транспорта.
За неполные сутки было зафиксировано три схода трамвайных вагонов с пути, сообщает пресс-служба мэрии.
Только вчера произошли сходы два с путей трамвайных вагонов. В 07:20 на улице Московской(при движении в направлении КТЗ) и в 17:54 на разворотном кольце 21 микрорайона (при движении в сторону 9 мкр.). Задержка движения в первом случае составила 2 час 20 мин, во втором случае 1 час 11 мин. При этом на улице Московской трамвай задел припаркованные рядом с путями автомобили, нанеся им повреждения.
Сегодня, в 06:24 также на кольце 21 микрорайона произошёл очередной сход трамвая, задержка движения составила 46 мин.
Во всех произошедших случаях пострадавших нет.
Городские власти отмечают, что причина сходов одинакова – изношенное состояние путей. Например, на улице Московской лопнула тяга, удерживающая путь, в 21 микрорайоне из строя вышла крестовина трамвайного пути. Сейчас разворотное кольцо 21 микрорайона закрыто для движения, производятся аварийно-восстановительные работы. Движение трамвайного маршрута №2 осуществляется по схеме «Ц. Рынок – кольцо 9 микрорайона». Связь с Левым берегом не нарушена.
- Стоит отметить, что администрация города уже выражала обеспокоенность состоянием трамвайной инфраструктуры, мы говорили об этом и депутатам, - заявил председатель департамента транспорта Евгений Чекрыжов. – Сегодня речь идет о безопасности пассажиров. В самое ближайшее время необходимо принимать кардинальное решение о дальнейшем функционировании трамвая.
Fдминистрация Липецка намерена в ближайшее время привлечь к изучению всей трамвайной сети экспертов из Москвы.
- Просто так трамвайное движение никто закрывать не будет, - говорит Евгений Чекрыжов. – Мы прорабатываем разные варианты решения транспортной проблемы, в том числе с замещением трамвайных маршрутов автобусами.
В мэрии Липецка напомнили, что в городе функционирует пять трамвайных маршрутов. Общая протяжённость трамвайных путей в однопутном исчислении составляет 69,7 км. Срочного ремонта требует 29,5 км пути (42%).
На балансе МУП «Городской электротранспорт» числится 55 трамваев со средний возрастом 26 лет (20 вагонов «Tatra Т-3М», 23 вагона «КТМ 71-605», 12 вагонов «КТМ 71-619К»). Износ вагонов – 100%.
Трамваями обслуживается не более 4% городского пассажиропотока. За 9 месяцев 2019 года перевезено 2,8 млн. пассажиров.
Только вчера произошли сходы два с путей трамвайных вагонов. В 07:20 на улице Московской(при движении в направлении КТЗ) и в 17:54 на разворотном кольце 21 микрорайона (при движении в сторону 9 мкр.). Задержка движения в первом случае составила 2 час 20 мин, во втором случае 1 час 11 мин. При этом на улице Московской трамвай задел припаркованные рядом с путями автомобили, нанеся им повреждения.
Сегодня, в 06:24 также на кольце 21 микрорайона произошёл очередной сход трамвая, задержка движения составила 46 мин.
Во всех произошедших случаях пострадавших нет.
Городские власти отмечают, что причина сходов одинакова – изношенное состояние путей. Например, на улице Московской лопнула тяга, удерживающая путь, в 21 микрорайоне из строя вышла крестовина трамвайного пути. Сейчас разворотное кольцо 21 микрорайона закрыто для движения, производятся аварийно-восстановительные работы. Движение трамвайного маршрута №2 осуществляется по схеме «Ц. Рынок – кольцо 9 микрорайона». Связь с Левым берегом не нарушена.
- Стоит отметить, что администрация города уже выражала обеспокоенность состоянием трамвайной инфраструктуры, мы говорили об этом и депутатам, - заявил председатель департамента транспорта Евгений Чекрыжов. – Сегодня речь идет о безопасности пассажиров. В самое ближайшее время необходимо принимать кардинальное решение о дальнейшем функционировании трамвая.
Fдминистрация Липецка намерена в ближайшее время привлечь к изучению всей трамвайной сети экспертов из Москвы.
- Просто так трамвайное движение никто закрывать не будет, - говорит Евгений Чекрыжов. – Мы прорабатываем разные варианты решения транспортной проблемы, в том числе с замещением трамвайных маршрутов автобусами.
В мэрии Липецка напомнили, что в городе функционирует пять трамвайных маршрутов. Общая протяжённость трамвайных путей в однопутном исчислении составляет 69,7 км. Срочного ремонта требует 29,5 км пути (42%).
На балансе МУП «Городской электротранспорт» числится 55 трамваев со средний возрастом 26 лет (20 вагонов «Tatra Т-3М», 23 вагона «КТМ 71-605», 12 вагонов «КТМ 71-619К»). Износ вагонов – 100%.
Трамваями обслуживается не более 4% городского пассажиропотока. За 9 месяцев 2019 года перевезено 2,8 млн. пассажиров.
5 498
Диверсия
Диверсия
Денис
Липчанка
липецкий метод