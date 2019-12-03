«Сколько человек он накормил пятью хлебами?»

В администрации области, обсуждая нехватку врачей, вспомнили об Иисусе Христе.

Региону не хватает 292 врача и 270 фельдшеров и медсестер. Самый большой кадровый голод испытывают медучреждения Липецка: 127 врачей и 111 медсестер и фельдшеров. Редко кто работает на одну ставку. Чаще - на 1,2-1,5 ставки. За три последних года количество врачей в возрасте от 56 лет и больше выросло, составив треть от их общего числа.Такие цифры привела сегодня на областном административном Совете заместитель начальника облздрава Галина Левакова.В регионе работают около 4 тысяч врачей и более 11 тысяч средних медицинских работников. Области остро требуются участковые терапевты и педиатры, врачи общей семейной практики (семейной медицины), неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи.В области по новой программе «Губернаторский миллион» уже переехали четыре врача, и еще 12 человек подали соответствующую заявку. Продолжает действовать программа «Земский доктор», мотивирующая врачей работать и жить на селе. Но этих мер явно недостаточно. Поэтому Галина Левакова обратилась к руководителям муниципальных образований с большой просьбой: не уходить в сторону от решения кадровых проблем в медицине со ссылкой на то, что муниципальной медицины нет как таковой.- У нас есть медицинские классы в области, а в Лебедяни уже в садике играют во врачей. Мы мотивируем молодежь на поступление в медицинские вузы. Мы выезжаем в вузы, стараемся привлечь к себе молодых врачей. Мы уже добрались до Санкт-Петербурга и Дагестана. У нас уже 630 студентов-целевиков и 121 ординатор. Липецк может в течение нескольких лет получить 366 врачей и 85 человек среднего медперсонала. А в Волово, например, нет ни одного целевика и всего один ординатор, - посетовала Левакова.Галина Левакова попросила глав муниципалитетов не подходить к кадровому вопросу формально. Она посоветовала им выделять врачам бесплатные участки под дома, давать налоговые льготы, места в детских садах, платить муниципальные стипендии.- Вы можете мотивировать на переезд в ваш район тех студентов, которые не являются целевиками. Чаплыгин, например, учит четырех студентов за свой счет. И все эти меры надо было предпринять еще вчера, - сказала заместитель руководителя облздрава.Тут же между собой поссорились глава Усманского района Владимир Мазо и вице-губернатор Александр Ильин. Первый заявил, что облздрав забрал его восемь целевиков, второй попросил ответить за базар, предъявить хоть один факт кражи облздравом врача в прошлом и в этом годах.- А врача Слепокурова вспомните! - кричал из телевизора на вице-губернатора глава Усманского районаЧиновников разнял Игорь Артамонов, заявив, что кто девушку ужинает, то ее и танцует. «Если глава хорошо по кадрам отработал, то не надо у него их забирать».Впрочем, полемика губернатору понравилась. Он заявил, что не хотел бы видеть молчащих глав районов, в то же время попросил их не сводить все к деньгам:- Нужны либо административные методы, либо технологические. Например, телемедицина. Когда станет возможным связывать через телеконференции ведущих областных специалистов с обычными сельскими фельдшерско-акушерскими пунктами? Когда бабушке не нужно будет ехать в районную или областную больницу, а можно будет получить консультацию в ФАПе через телеконференцию?А потом губернатора разозлила председатель Общественной палаты области Валентина Киценко, посетовавшая на небольшую стартовую заплату фельдшеров и медсестер. Мол, у нас есть три своих медколледжа, а больницам и поликлиникам не хватает 270 работников среднего звена.- У некоторых отношение к бюджету - как к бездонному мешку. У всех - масса желаний, но денег на все нет. И тут появляются демагоги и общественники, которые не хотят никаких оптимизаций. А у нас есть стратегические приоритеты, финансирование которых мы обязаны обеспечить! Я могу понять КПРФ и ЛДПР, которые всегда против - у них свои задачи. А где разъясняющая роль общественных организаций и прессы? Нам надо нести миссию разъяснения обществу. Мы должны искать другие пути. Как Иисус. Сколько человек он накормил пятью хлебами?- 40 тысяч - раздался после некоторой паузы голос из зала (ответ был неверным).- Где светлые идеи, как найти средства на решение всех проблем? Никто не предлагает таких идей. А у нас как? Вытащишь хвост - голова проваливается, и наоборот! - пригорюнился Игорь Артамонов.