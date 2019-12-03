Общество

сегодня, 16:04

«Сколько человек он накормил пятью хлебами?»

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#медицина #кадры
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«Сколько человек он накормил пятью хлебами?»

В администрации области, обсуждая нехватку врачей, вспомнили об Иисусе Христе.

Региону не хватает 292 врача и 270 фельдшеров и медсестер. Самый большой кадровый голод испытывают медучреждения Липецка: 127 врачей и 111 медсестер и фельдшеров. Редко кто работает на одну ставку. Чаще - на 1,2-1,5 ставки. За три последних года количество врачей в возрасте от 56 лет и больше выросло, составив треть от их общего числа.

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Такие цифры привела сегодня на областном административном Совете заместитель начальника облздрава Галина Левакова.

В регионе работают около 4 тысяч врачей и более 11 тысяч средних медицинских работников. Области остро требуются участковые терапевты и педиатры, врачи общей семейной практики (семейной медицины), неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи.

В области по новой программе «Губернаторский миллион» уже переехали четыре врача, и еще 12 человек подали соответствующую заявку. Продолжает действовать программа «Земский доктор», мотивирующая врачей работать и жить на селе. Но этих мер явно недостаточно. Поэтому Галина Левакова обратилась к руководителям муниципальных образований с большой просьбой: не уходить в сторону от решения кадровых проблем в медицине со ссылкой на то, что муниципальной медицины нет как таковой.

- У нас есть медицинские классы в области, а в Лебедяни уже в садике играют во врачей. Мы мотивируем молодежь на поступление в медицинские вузы. Мы выезжаем в вузы, стараемся привлечь к себе молодых врачей. Мы уже добрались до Санкт-Петербурга и Дагестана. У нас уже 630 студентов-целевиков и 121 ординатор. Липецк может в течение нескольких лет получить 366 врачей и 85 человек среднего медперсонала. А в Волово, например, нет ни одного целевика и всего один ординатор, - посетовала Левакова.

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Галина Левакова попросила глав муниципалитетов не подходить к кадровому вопросу формально. Она посоветовала им выделять врачам бесплатные участки под дома, давать налоговые льготы, места в детских садах, платить муниципальные стипендии.

- Вы можете мотивировать на переезд в ваш район тех студентов, которые не являются целевиками. Чаплыгин, например, учит четырех студентов за свой счет. И все эти меры надо было предпринять еще вчера, - сказала заместитель руководителя облздрава.

Тут же между собой поссорились глава Усманского района Владимир Мазо и вице-губернатор Александр Ильин. Первый заявил, что облздрав забрал его восемь целевиков, второй попросил ответить за базар, предъявить хоть один факт кражи облздравом врача в прошлом и в этом годах.

- А врача Слепокурова вспомните! - кричал из телевизора на вице-губернатора глава Усманского района

Чиновников разнял Игорь Артамонов, заявив, что кто девушку ужинает, то ее и танцует. «Если глава хорошо по кадрам отработал, то не надо у него их забирать».

Впрочем, полемика губернатору понравилась. Он заявил, что не хотел бы видеть молчащих глав районов, в то же время попросил их не сводить все к деньгам:

- Нужны либо административные методы, либо технологические. Например, телемедицина. Когда станет возможным связывать через телеконференции ведущих областных специалистов с обычными сельскими фельдшерско-акушерскими пунктами? Когда бабушке не нужно будет ехать в районную или областную больницу, а можно будет получить консультацию в ФАПе через телеконференцию?

А потом губернатора разозлила председатель Общественной палаты области Валентина Киценко, посетовавшая на небольшую стартовую заплату фельдшеров и медсестер. Мол, у нас есть три своих медколледжа, а больницам и поликлиникам не хватает 270 работников среднего звена.

- У некоторых отношение к бюджету - как к бездонному мешку. У всех - масса желаний, но денег на все нет. И тут появляются демагоги и общественники, которые не хотят никаких оптимизаций. А у нас есть стратегические приоритеты, финансирование которых мы обязаны обеспечить! Я могу понять КПРФ и ЛДПР, которые всегда против - у них свои задачи. А где разъясняющая роль общественных организаций и прессы? Нам надо нести миссию разъяснения обществу. Мы должны искать другие пути. Как Иисус. Сколько человек он накормил пятью хлебами?

- 40 тысяч - раздался после некоторой паузы голос из зала (ответ был неверным).

- Где светлые идеи, как найти средства на решение всех проблем? Никто не предлагает таких идей. А у нас как? Вытащишь хвост - голова проваливается, и наоборот! - пригорюнился Игорь Артамонов.
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#медицина #кадры
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Комментарии (7)

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Как гость
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...

11 минут назад
- У некоторых отношение к бюджету - как к бездонному мешку. У всех - масса желаний, но денег на все нет. Есть деньги только на замену бордюров и плитки каждый год, на пиар чиновников, на содержание автопарка администраций и их кучеров, на откаты заложенные в любой госконтракт, на содержание бесчисленных и бестолковых департаментов, собирающих ни кому не нужные отчёты с тех кто работает и пересылающих друг другу, на бездарные затеи чиновников в виде бесполезных игрищ, городищ,технопарков, коворкингов, тренингов и семинаров...
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исправно удаляем коменты

13 минут назад
Про медколеджи. Как правда то глаза колет.
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Елена

18 минут назад
Галине, правильно, идут в мед.вузы с позорным проходным баллом на платной основе. На платной основе в мед.вуз, Карл! Они там людей лечить учатся или карманы подставлять?
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Гость"я

19 минут назад
Остаётся податься тогда в алкоголизм и наркоманию — там всегда требуются люди!
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Гость

27 минут назад
Галине, полностью Вас поддерживаю. И в образовании такая же " песня". В пед не поступить, а учителей нет, куда деваются? Примите меры, не хотите по профессии работать, пробуйте себя в другой отрасли.
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Галине

32 минуты назад
Это Вы пожинаете плоды своей деятельности когда в мединституты одна блатота и за бабло поступали. Те которым врачебное дело нафиг не надо и работать они не хотят по специальности. А простые ребята с девченками у которых было желание работать врачами по боку пускались, шиш им было а не направление в институт. У нас что мединституты и медучилища пустые простаивают? Вот и обяжите отработать тех кого учили и на кого государство ресурсы тратило. А то не комплект у них.......
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Гость

36 минут назад
Статью писала Дарья Донцова?
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