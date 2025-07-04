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Происшествия
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сегодня, 15:50
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В Липецке на автомобиль «Киа» упали дерево и столб
Разбито лобовое стекло, помяты крыша и капот.
— Всё произошло в пять утра — у автомобиля сработала сигнализация. Дерево потянуло за собой столб, который также приземлился на автомобиль, — рассказал GOROD48 хозяин машины.
У автомобиля разбито лобовое стекло, помяты крыша и капот.
По словам собственника автомобиля, он уже обратился в полицию и управление главного смотрителя — в последней инстанции ему посоветовали сразу идти в суд.
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