Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«БМВ» буквально расчленил пешехода
Происшествия
Женщину с кладбища нашли
Общество
Липецкая вечЁрка: погибшая от БПЛА, живущая на кладбище, и что построят на месте «Спутника»
Общество
Один БПЛА сбит ночью в области
Происшествия
Пропавшего мальчика нашли полицейские на улице Ильича
Происшествия
В Липецке пропал 10-летний мальчик
Происшествия
Липчанка получила сильнейший ожог от антижира
Здоровье
Сегодня в Липецке: выпускной для техникумов и колледжей, футболист из Лиги чемпионов и запрет соцсетей для подростков
Общество
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В Липецкой области до +31
Погода в Липецке
Читать все
В Липецк приедет Никита Михалков
Общество
Школьница обокрала учительницу
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
65-летний липчанин задолжал более полумиллиарда рублей и хочет стать банкротом
Общество
В Липецке на автомобиль «Киа» упали дерево и столб
Происшествия
Статистика: в Липецкой области дорожали молочные продукты, дешевели овощи
Общество
По факту ДТП, в котором пешеходу оторвало голову, возбуждено уголовное дело
Происшествия
«Носить на руках и уступать друг другу»: самые крепкие липецкие семьи — о секретах счастья
Общество
Красный уровень: в Ельце и Елецком округе звучат сирены
Происшествия
В области объявлен желтый уровень
Происшествия
Читать все
Происшествия
1286
сегодня, 15:50
7

В Липецке на автомобиль «Киа» упали дерево и столб

Разбито лобовое стекло, помяты крыша и капот.

Сегодня рано утром в Липецке на улице Совхозной (это район Опытной станции) дерево упало на автомобиль «Киа Рио».

— Всё произошло в пять утра — у автомобиля сработала сигнализация. Дерево потянуло за собой столб, который также приземлился на автомобиль, — рассказал GOROD48 хозяин машины.

У автомобиля разбито лобовое стекло, помяты крыша и капот.

2945156E-E25A-4E24-B3CC-0CD15A1453C6.jpeg+2025-07-04-15.37.35.jpg

E920990D-C21B-44E7-A7A7-9B0C20226AA0.jpeg+2025-07-04-15.37.35.jpg

E38AB928-BA3B-48C6-86FF-1C2166997417.jpeg+2025-07-04-15.37.35.jpg

DBF38CD8-799E-4149-A8D8-691E76BAB0E3.jpeg+2025-07-04-15.37.35.jpg

DA2D8D9E-F636-4F77-BC38-3F4D1A396A3A.jpeg+2025-07-04-15.37.35.jpg

По словам собственника автомобиля, он уже обратился в полицию и управление главного смотрителя — в последней инстанции ему посоветовали сразу идти в суд.
дерево
автомобиль
0
0
2
3
6

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дерево
11 минут назад
Просто на землю падать не интересно. Куда прикольнее упасть на автомобиль! Так что, паркуясь под нам, Вы доставляете нам истинное удовольствие.
Ответить
Григорий
15 минут назад
Обязать управляющие компании ежегодно мониторить состояние деревьев на своей территории, в случае болезни деревьев, спиливать. А городу стоило бы больше выделять денег на деревья. Старые деревья спиливаются, но город лысеет. То, что спиливается во дворах, вообще не восполняется, только на красных линиях высаживаются новые деревья.
Ответить
Припарковался
19 минут назад
на газон и пенять надо на себя !
Ответить
Эксперт
43 минуты назад
Это был пункт назначения.
Ответить
Кэли
59 минут назад
Нечего было ставить автомобиль куда попало. Машина должна стоять в гараже.
Ответить
Житель
21 минуту назад
В каждом месте где я ставлю автомобиль на час/два/день/ночь должен быть гараж?! Дома, на работе, у тестя, у отца, у сестры, в гостях, на море, в любом городе, где я окажусь в командировке? Фантазии у тебя, конечно.
Ответить
Сразу видно
26 минут назад
Пешеход
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить