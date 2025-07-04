В Липецке на автомобиль «Киа» упали дерево и столб

Разбито лобовое стекло, помяты крыша и капот.

Сегодня рано утром в Липецке на улице Совхозной (это район Опытной станции) дерево упало на автомобиль «Киа Рио».— Всё произошло в пять утра — у автомобиля сработала сигнализация. Дерево потянуло за собой столб, который также приземлился на автомобиль, — рассказал GOROD48 хозяин машины.У автомобиля разбито лобовое стекло, помяты крыша и капот.По словам собственника автомобиля, он уже обратился в полицию и управление главного смотрителя — в последней инстанции ему посоветовали сразу идти в суд.