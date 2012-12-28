Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«БМВ» буквально расчленил пешехода
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью в области
Происшествия
Пропавшего мальчика нашли полицейские на улице Ильича
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
По факту ДТП, в котором пешеходу оторвало голову, возбуждено уголовное дело
Происшествия
Липчанка получила сильнейший ожог от антижира
Здоровье
В Липецке пропал 10-летний мальчик
Происшествия
В Липецкой области температура резко понизится
Погода в Липецке
В Липецк приедет Никита Михалков
Общество
65-летний липчанин задолжал более полумиллиарда рублей и хочет стать банкротом
Общество
Читать все
В Липецкой области температура резко понизится
Погода в Липецке
В Лебедяни и Лебедянском районе угроза атаки БПЛА
Происшествия
Депутаты сняли галстуки и… устроили баталии с СК и прокуратурой
Общество
Отбой желтого уровня
Происшествия
Ельчанин приставил шампур к горлу бывшей сожительницы
Происшествия
В Липецкой области снова желтый уровень
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
Семь автомобилей сгорели на трассе «Дон» в Елецком районе
Происшествия
Литовкин: важна инициатива и поддержка жителей
Общество
Читать все
Общество
290
сегодня, 20:02
3

Депутаты сняли галстуки и… устроили баталии с СК и прокуратурой

В Липецке стартовал представительный турнир по парковому волейболу. 

На полях Центра пляжных видов спорта «Заречье», что в микрорайоне Тракторном, сегодня стартовал III Кубок липецкого Совета депутатов по парковому волейболу. 

Игра проходит на песке, как в пляжном волейболе, но в составе каждой из команд на площадке одновременно не два, а четыре игрока. И немного облегчённые правила.

Открывала соревнования председатель городского Совета Евгения Фрай. 

— Депутатский корпус сотрудничает с различными ведомствами и сообществами, поэтому мы решили расширить наше общение и перенести его, в частности, на волейбольную площадку. 

DSC_0302.JPG

Турнир посвящен 80-летию Великой Победы. Поэтому на открытие пригласили и ветерана Николая Беляева, который пожелал всем участникам спортивного азарта, здоровья и мирного неба над головой. 

В составе команды городского Совета депутаты Игорь Крутских (6-й округ), Игорь Подзоров (18-й округ),  Дмитрий Гладышев (28-й округ), Дмитрий Погорелов, (29-й округ), а также сотрудники аппарата. Народные избранники своим собственным примером решили показать пользу здорового образа жизни. 
1/7

В этом году за победу поборются 10 команд — на две больше, чем в прошлом году. Среди них — сборная правительства Липецкой области, областного Совета депутатов, команды областной прокуратуры, региональных отделения Следственного комитета, Социального фонда и т.д.

Команд стало больше, поэтому турнир впервые займет два дня: сегодня на 4-х площадках пройдут предварительные игры, а через неделю, 11 июля, состоятся полуфиналы и финалы. 

Липецкий городской Совет
волейбол
2
0
1
0
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Колян
сегодня, 20:24
А команда совета старейшин будет представлена на соревнованиях?
Ответить
Болельщик
сегодня, 20:21
Где можно купить билет на эти соревнования? Я б с удовольствием поболел за Липецкий горсовет!
Ответить
друг
сегодня, 20:21
заняться не чем.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить