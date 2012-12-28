Депутаты сняли галстуки и… устроили баталии с СК и прокуратурой

В Липецке стартовал представительный турнир по парковому волейболу.



На полях Центра пляжных видов спорта «Заречье», что в микрорайоне Тракторном, сегодня стартовал III Кубок липецкого Совета депутатов по парковому волейболу.Игра проходит на песке, как в пляжном волейболе, но в составе каждой из команд на площадке одновременно не два, а четыре игрока. И немного облегчённые правила.Открывала соревнования председатель городского Совета Евгения Фрай.— Депутатский корпус сотрудничает с различными ведомствами и сообществами, поэтому мы решили расширить наше общение и перенести его, в частности, на волейбольную площадку.Турнир посвящен 80-летию Великой Победы. Поэтому на открытие пригласили и ветерана Николая Беляева, который пожелал всем участникам спортивного азарта, здоровья и мирного неба над головой.В составе команды городского Совета депутаты Игорь Крутских (6-й округ), Игорь Подзоров (18-й округ), Дмитрий Гладышев (28-й округ), Дмитрий Погорелов, (29-й округ), а также сотрудники аппарата. Народные избранники своим собственным примером решили показать пользу здорового образа жизни.В этом году за победу поборются 10 команд — на две больше, чем в прошлом году. Среди них — сборная правительства Липецкой области, областного Совета депутатов, команды областной прокуратуры, региональных отделения Следственного комитета, Социального фонда и т.д.Команд стало больше, поэтому турнир впервые займет два дня: сегодня на 4-х площадках пройдут предварительные игры, а через неделю, 11 июля, состоятся полуфиналы и финалы.