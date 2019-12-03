Общество
сегодня, 17:01
«Вот бы какого-нибудь бразильца для «Металлурга» нам купить!»
Спорт высших достижений хотят перевести на спонсорские контракты.
Сегодня на админсовете начальник управления физической культуры и спорта региона Михаил Маринин рассказал о планах развития спорта высоких достижений. Именно так - высоких достижений, которыми наша область не может похвастаться даже на фоне сотрясающих Минспорт допинговых скандалов.
Шахматист Маринин сообщил, что вначале через опрос, в котором участвовали более 2000 человек, чиновники выяснили, на что нужно тратить бюджетные деньги. Оказалось, что 54% респондентов выбрали отнюдь не спорт высших достижений (за это проголосовали 8% опрошенных), а развитие детско-юношеского спорта. Еще 29% липчан хотели бы видеть увеличение финансирования спортивной инфраструктуры.
- Но спорт высших достижений - это имиджевый момент. Именно на него выделяют субсидии из федерального бюджета, именно он идет в зачет министерства спорта, - сказал Михаил Маринин.
Потом на админсовете обсуждали, как правильно распределить бюджетные средства между представителями 74 видов спорта, культивируемых в регионе. Для оценки были взяты 13 критериев: от спортивных званий и разрядов, результатов спортсменов на первенствах, чемпионатах и олимпиадах до случаев нарушений тех же правил по допингу и количества занимающихся тем или иным видом спорта. В итоге по результатам рейтинга было решено выделить 20 базовых для региона видов, которые и будут получать в 2020 году приоритетное бюджетное финансирование.
В число счастливчиков попали наиболее массовые виды спорта: волейбол, футбол, плавание и баскетбол. Перепадет деньжат гребному спорту, стендовой и пулевой стрельбе, легкоатлетам, самбистам, тяжелоатлетам, тхэквондо, боксу, лыжному спорту. В последний вагон успели вскочить регбисты и мини-футболисты. Не повезло триатлону, горнолыжному и парусному спорту, водному поло, фитнес-аэробике, велосипедистам, рукопашникам, настольному теннису, водному поло и… шахматам!
«А где же бизнес и предпринимательство?» - спросил прокурор области Константин Кожевников. И привел в пример Нижегородскую область, в которой он работал до переезда в Липецк. Там широко развито спонсорство и, наверное, стоило бы взять этот пример как руководство к действию.
- По «Металлургу» будем ставить амбициозные задачи? - поинтересовался спикер областного Совета Павел Путилин. - Идем ведь пока на втором месте в группе «Центр» второй лиги чемпионата России.
- Вот бы какого нибудь бразильца купить. Но это шутка. Мы готовы смотреть на то, что будет дальше. Если подтянутся спонсоры…. Думаем об этом. Не такие большие деньги нужны для перехода команды на следующий уровень. Будем думать, как это можно сделать, - сказал губернатор.
В очереди за бюджетной поддержкой стоят сразу несколько команд, представляющих Липецк в игровых видах спорта: женский волейбольный клуб «Липецк», мини-футболисты из «ЛКС», баскетболисты «МицуБаскет», регбисты.
- Надо понимать, сколько еще болельщиков у команд. Надо равняться на Европу, где нет бюджетного финансирования спорта высших достижений. У команд должны быть титульные спонсоры. Например, чтобы кресло на стадионе в Барселоне купить, надо годами в очереди стоять. «Металлург» - это не «Барселона», конечно, но чем черт не шутит, - сказал Игорь Артамонов.
О европейском опыте и той же «Барселоне», игрок которой Лионель Месси вчера получил шестой «Золотой мяч» как лучший футболист Европы, губернатор уже говорил летом этого года как об образце. Тогда Игорь Артамонов поставил перед областным управлением физической культуры и спорта задачу привлекать внебюджетные средства и дал три месяца срока на аналитическую работу, чтобы разобраться в лучших мировых и российских практиках, но, судя по всему, забыл об этом.
- Я просмотрел несколько соглашений с инвесторами, которые вошли в ОЭЗ «Липецк», но ни в одном из них не нашел расходов на социальные программы. В Англии, например, «Йокохама» финансирует футбольный клуб «Челси», а у нас - ничего, - разочарованно сказал прокурор области.
- «Йокохама» финансирует «Челси» с целью рекламы, а на нашем «Металлурге» далеко не уедешь. Будем об этом думать, - сказал губернатор.
Шахматист Маринин сообщил, что вначале через опрос, в котором участвовали более 2000 человек, чиновники выяснили, на что нужно тратить бюджетные деньги. Оказалось, что 54% респондентов выбрали отнюдь не спорт высших достижений (за это проголосовали 8% опрошенных), а развитие детско-юношеского спорта. Еще 29% липчан хотели бы видеть увеличение финансирования спортивной инфраструктуры.
- Но спорт высших достижений - это имиджевый момент. Именно на него выделяют субсидии из федерального бюджета, именно он идет в зачет министерства спорта, - сказал Михаил Маринин.
Потом на админсовете обсуждали, как правильно распределить бюджетные средства между представителями 74 видов спорта, культивируемых в регионе. Для оценки были взяты 13 критериев: от спортивных званий и разрядов, результатов спортсменов на первенствах, чемпионатах и олимпиадах до случаев нарушений тех же правил по допингу и количества занимающихся тем или иным видом спорта. В итоге по результатам рейтинга было решено выделить 20 базовых для региона видов, которые и будут получать в 2020 году приоритетное бюджетное финансирование.
В число счастливчиков попали наиболее массовые виды спорта: волейбол, футбол, плавание и баскетбол. Перепадет деньжат гребному спорту, стендовой и пулевой стрельбе, легкоатлетам, самбистам, тяжелоатлетам, тхэквондо, боксу, лыжному спорту. В последний вагон успели вскочить регбисты и мини-футболисты. Не повезло триатлону, горнолыжному и парусному спорту, водному поло, фитнес-аэробике, велосипедистам, рукопашникам, настольному теннису, водному поло и… шахматам!
«А где же бизнес и предпринимательство?» - спросил прокурор области Константин Кожевников. И привел в пример Нижегородскую область, в которой он работал до переезда в Липецк. Там широко развито спонсорство и, наверное, стоило бы взять этот пример как руководство к действию.
- По «Металлургу» будем ставить амбициозные задачи? - поинтересовался спикер областного Совета Павел Путилин. - Идем ведь пока на втором месте в группе «Центр» второй лиги чемпионата России.
- Вот бы какого нибудь бразильца купить. Но это шутка. Мы готовы смотреть на то, что будет дальше. Если подтянутся спонсоры…. Думаем об этом. Не такие большие деньги нужны для перехода команды на следующий уровень. Будем думать, как это можно сделать, - сказал губернатор.
В очереди за бюджетной поддержкой стоят сразу несколько команд, представляющих Липецк в игровых видах спорта: женский волейбольный клуб «Липецк», мини-футболисты из «ЛКС», баскетболисты «МицуБаскет», регбисты.
- Надо понимать, сколько еще болельщиков у команд. Надо равняться на Европу, где нет бюджетного финансирования спорта высших достижений. У команд должны быть титульные спонсоры. Например, чтобы кресло на стадионе в Барселоне купить, надо годами в очереди стоять. «Металлург» - это не «Барселона», конечно, но чем черт не шутит, - сказал Игорь Артамонов.
О европейском опыте и той же «Барселоне», игрок которой Лионель Месси вчера получил шестой «Золотой мяч» как лучший футболист Европы, губернатор уже говорил летом этого года как об образце. Тогда Игорь Артамонов поставил перед областным управлением физической культуры и спорта задачу привлекать внебюджетные средства и дал три месяца срока на аналитическую работу, чтобы разобраться в лучших мировых и российских практиках, но, судя по всему, забыл об этом.
- Я просмотрел несколько соглашений с инвесторами, которые вошли в ОЭЗ «Липецк», но ни в одном из них не нашел расходов на социальные программы. В Англии, например, «Йокохама» финансирует футбольный клуб «Челси», а у нас - ничего, - разочарованно сказал прокурор области.
- «Йокохама» финансирует «Челси» с целью рекламы, а на нашем «Металлурге» далеко не уедешь. Будем об этом думать, - сказал губернатор.
Филя
митяй