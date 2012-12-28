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Происшествия
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36
34 минуты назад
«Красный уровень» угрозы отменен в Ельце и Елецком районе
«Желтый уровень» отменен для всей Липецкой области.
В Липецкой области снят «желтый уровень» воздушной опасности. В Ельце и Елецком районе отменен «красный уровень» угрозы.
БПЛА
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