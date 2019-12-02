Происшествия

сегодня, 15:25

Льдина с рыбаками оторвалась от берега Матырского водохранилища

13 1814
#Матырское водохранилище #льдина
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Льдина с рыбаками оторвалась от берега Матырского водохранилища

Для спасения рыбаков использовалось судно на воздушной подушке.

Сегодня оперативному дежурному управления Государственной противопожарной спасательной службы поступило сообщение о том, что от берега  Матырского водохранилища в районе Юсовского затона оторвалась льдина с рыбаками.

- Спасатели выехали к месту происшествия на судне на воздушной подушке. Оказалось, что на льдине находятся четыре рыбака. Спасатели надели спасательные жилеты на пострадавших, погрузили в судно и доставили на берег, - сообщили в УГПСС.

Фото: landfish.ru

13 1814
#Матырское водохранилище #льдина
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Комментарии (13)

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Коренная липчанка

13 минут назад
Затон называется Юшенский. Лодочник, я знаю, что это такое, но по моему эшафоты есть к кому использовать кроме браконьеров, хотя последних я тоже не одобряю
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вопрос

21 минуту назад
а где такой Юсовский затон?
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Лодочник

23 минуты назад
Коренная липчанка, я как-то об этом не думал. Надеюсь он будет потрачен на тысячи тонн малька и да зарыбят все водоёмы вокруг, на остальное - развернут масштабную кампанию по ловле браконьеров и покупку для них электрических стульев и постройку эшафотов. А через пару-тройку лет поедем на уловистую рыбалку. А вы знаете, что такое эшафот, голубушка?
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ттт

28 минут назад
фотку поменяли, * на похожей машинке по Татуину гонял
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ГостьЯ

37 минут назад
- Сара Абрамовна, это ваша девичья фамилия - Айсберг? - Да, и таки шо? - Это с Вас сняли сорок восемь челюскинцев?
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Коренная липчанка

40 минут назад
Лодочник, тебе какая забота, тебе что ли миллиард достанется
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Лодочник

42 минуты назад
МестныйЯ, надеюсь. Не хотелось бы, чтобы Миллиард, который господин Лисин отличслил в виде налогов, растрачивался попусту. Пускай счёт выставляют спасенным, а уж те разбираются - платить или справки нести, типа, неимущие они, или безработные, или без рученек-без ноженек... Нахаляву здоровых мужиков спасать неправильно.
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Коренная липчанка

42 минуты назад
На водохранилище катаются на коньках, так как к новому году украсили чуть ли не за 2 месяца до нового года , а катков НЕТ. И когда будут неизвесно!!!!
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МестныйЯ

46 минут назад
Надеюсь, воздушное такси - за счет вывозимых?
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Skrip

50 минут назад
Зачем снимали со льдины?Новость получилась суховата.
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