Происшествия
сегодня, 15:25
Льдина с рыбаками оторвалась от берега Матырского водохранилища
13 1814
Для спасения рыбаков использовалось судно на воздушной подушке.
Сегодня оперативному дежурному управления Государственной противопожарной спасательной службы поступило сообщение о том, что от берега Матырского водохранилища в районе Юсовского затона оторвалась льдина с рыбаками.
- Спасатели выехали к месту происшествия на судне на воздушной подушке. Оказалось, что на льдине находятся четыре рыбака. Спасатели надели спасательные жилеты на пострадавших, погрузили в судно и доставили на берег, - сообщили в УГПСС.
Фото: landfish.ru
- Спасатели выехали к месту происшествия на судне на воздушной подушке. Оказалось, что на льдине находятся четыре рыбака. Спасатели надели спасательные жилеты на пострадавших, погрузили в судно и доставили на берег, - сообщили в УГПСС.
Фото: landfish.ru
13 1814
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