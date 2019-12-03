Общество

39 минут назад

Этой зимой для липчан зальют 10 катков, 26 хоккейных коробок и проложат 8 лыжных трасс

3 238
#катки
1
Этой зимой для липчан зальют 10 катков, 26 хоккейных коробок и проложат 8 лыжных трасс
Как и в предыдущие годы будут организованы ледовые площадки и прокат коньков на центральном стадионе «Металлург», спортивном комплексе «Сокол»,  на территории физкультурно-оздоровительного комплекса  «Пламя», на стадионе спортивного комплекса «Липецкий металлург».

По информации департамента  культуры места массового катания также появятся в Нижнем парке и Парке Победы, а также в парке «Быханов сад».

Кроме того, муниципальное учреждение «Спортивный город», планирует залить 14  хоккейных коробок по месту жительства по следующим адресам:

Пер. Виноградный, 1

Ул. Ярославская, 19

Ул. Лазарева, 10

Пр. 60 лет. СССР, 6

Кривенкова, 17

15 микрорайон, 16

Ул. 50 лет НЛМК, 3

7. ул. Липовская, 27.

8. ул. Циолковского, 28.

9. ул. Космонавтов,

10. ул. Терешковой, 10/3

11. ул. Космонавтов, 29

12. ул. Филипченко, 7

13. ул. Детская, 2-А

14. «СК «Липецкий металлург» на базе ФОК «Новолипецкий» (ул. Адм. Макарова, 1 В)  

Согласно информации департамента образования, планируется залить хоккейные коробки на территории школ №№ 8, 33, 42, 50, 51, 59, 62, 64, 69. В жилом микрорайоне «Силикатный»  (ул. Архангельская, 20) такой объект будет подготовлен силами городского детско-юношеского центра «Спортивный».

В спортивных комплексах «Звездный» и «Ледовый» будут организованы сеансы семейного катания на коньках.

Любителей лыжного спорта  будут ждать трассы в парке Победы, Нижнем Парке, парке «Быханов сад», Парковая зона на базе ФОК «Новолипецкий», а также проложенные в парковой зоне дворца культуры «Сокол», на территории Каменного лога в 19 микрорайоне и на стадионе «Янтарь» спортивной школы № 12.
3 238
#катки
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А почему на соборной не заливают?

6 минут назад
Там столько пространства, вид красивый, елка. И пофоткаться можно, и в красивом месте покататься. Или опять ленин мешает?
ответить

В мэрии

15 минут назад
Могут заливаться только глаза. И больше ни на что они не способны. Эти шариковы)))
ответить

Бывший мэр Иванов

18 минут назад
а на Соборной почему заливать каток не будут? О чиновниках опять ни кто не подумал?
ответить

Еще в рубрике

Горожане просят обезопасить дорогу к лицею №44
#дорожное движение
1
Горожане просят обезопасить дорогу к лицею №44

21 минуту назад

Общество
Александр Ильин: «Наша задача, чтобы заболевший человек приходил в поликлинику как к себе домой»
#медицина #кадры
23
Александр Ильин: «Наша задача, чтобы заболевший человек приходил в поликлинику как к себе домой»

сегодня, 11:29

Общество
Фонд капитального ремонта не принял работы по скандальному дому
#фкр
Фонд капитального ремонта не принял работы по скандальному дому

сегодня, 11:00

Общество
Снег с улиц Липецка убирают с помощью 100 единиц спецтехники
#снегопад
14
Снег с улиц Липецка убирают с помощью 100 единиц спецтехники

сегодня, 10:32

Общество
В Липецке зафиксированы первые случаи гриппа
#Грипп #ОРВИ #эпидемия
8
В Липецке зафиксированы первые случаи гриппа

сегодня, 09:59

Общество
Липецкие магазины штрафуют за неразбериху на прилавках
#торговля
5
Липецкие магазины штрафуют за неразбериху на прилавках

сегодня, 09:53

Общество