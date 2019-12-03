Общество
39 минут назад
Этой зимой для липчан зальют 10 катков, 26 хоккейных коробок и проложат 8 лыжных трасс
Как и в предыдущие годы будут организованы ледовые площадки и прокат коньков на центральном стадионе «Металлург», спортивном комплексе «Сокол», на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя», на стадионе спортивного комплекса «Липецкий металлург».
По информации департамента культуры места массового катания также появятся в Нижнем парке и Парке Победы, а также в парке «Быханов сад».
Кроме того, муниципальное учреждение «Спортивный город», планирует залить 14 хоккейных коробок по месту жительства по следующим адресам:
Пер. Виноградный, 1
Ул. Ярославская, 19
Ул. Лазарева, 10
Пр. 60 лет. СССР, 6
Кривенкова, 17
15 микрорайон, 16
Ул. 50 лет НЛМК, 3
7. ул. Липовская, 27.
8. ул. Циолковского, 28.
9. ул. Космонавтов,
10. ул. Терешковой, 10/3
11. ул. Космонавтов, 29
12. ул. Филипченко, 7
13. ул. Детская, 2-А
14. «СК «Липецкий металлург» на базе ФОК «Новолипецкий» (ул. Адм. Макарова, 1 В)
Согласно информации департамента образования, планируется залить хоккейные коробки на территории школ №№ 8, 33, 42, 50, 51, 59, 62, 64, 69. В жилом микрорайоне «Силикатный» (ул. Архангельская, 20) такой объект будет подготовлен силами городского детско-юношеского центра «Спортивный».
В спортивных комплексах «Звездный» и «Ледовый» будут организованы сеансы семейного катания на коньках.
Любителей лыжного спорта будут ждать трассы в парке Победы, Нижнем Парке, парке «Быханов сад», Парковая зона на базе ФОК «Новолипецкий», а также проложенные в парковой зоне дворца культуры «Сокол», на территории Каменного лога в 19 микрорайоне и на стадионе «Янтарь» спортивной школы № 12.
По информации департамента культуры места массового катания также появятся в Нижнем парке и Парке Победы, а также в парке «Быханов сад».
Кроме того, муниципальное учреждение «Спортивный город», планирует залить 14 хоккейных коробок по месту жительства по следующим адресам:
Пер. Виноградный, 1
Ул. Ярославская, 19
Ул. Лазарева, 10
Пр. 60 лет. СССР, 6
Кривенкова, 17
15 микрорайон, 16
Ул. 50 лет НЛМК, 3
7. ул. Липовская, 27.
8. ул. Циолковского, 28.
9. ул. Космонавтов,
10. ул. Терешковой, 10/3
11. ул. Космонавтов, 29
12. ул. Филипченко, 7
13. ул. Детская, 2-А
14. «СК «Липецкий металлург» на базе ФОК «Новолипецкий» (ул. Адм. Макарова, 1 В)
Согласно информации департамента образования, планируется залить хоккейные коробки на территории школ №№ 8, 33, 42, 50, 51, 59, 62, 64, 69. В жилом микрорайоне «Силикатный» (ул. Архангельская, 20) такой объект будет подготовлен силами городского детско-юношеского центра «Спортивный».
В спортивных комплексах «Звездный» и «Ледовый» будут организованы сеансы семейного катания на коньках.
Любителей лыжного спорта будут ждать трассы в парке Победы, Нижнем Парке, парке «Быханов сад», Парковая зона на базе ФОК «Новолипецкий», а также проложенные в парковой зоне дворца культуры «Сокол», на территории Каменного лога в 19 микрорайоне и на стадионе «Янтарь» спортивной школы № 12.
А почему на соборной не заливают?
В мэрии
Бывший мэр Иванов